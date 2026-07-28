Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdi
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Gigabyte kompaniyasi bozorda mutlaqo oʻzgacha konstruksiyaga ega boʻlgan GeForce Aorus Infinity turkumidagi videokartalarni taqdim etdi. Ushbu turkumdagi eng yuqori modellar qatoriga kiruvchi RTX 5080 grafikli platasining dizayni texnologik hamjamiyat eʼtiborini tortdi, chunki uning pechat platasi kutilmagan meʼmoriy yechimlarga ega boʻlib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
G‘ayrioddiy tuzilma va havo oqimiOchiqlangan maʼlumotlarga koʻra, yangi videokartaning pechat plata qismi yetarlicha qisqa uzunlikka ega boʻlib, uning chap qismida ulkan teshik mavjudligi aniqlandi. Mazkur teshik yaxlit emas va uni bir nechta yupqa yoʻlkalar kesib oʻtadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday muhandislik yechimi sovutish tizimining havoni toʻgʻridan-toʻgʻri oʻtkazib yuborishi, yaʼni skvoznoy produm taʼminlanishi uchun ataylab qilingan. Shunga oʻxshash dizayn ilgari bozordagi boshqa modellarda kuzatilmagan.
Zich joylashuv va kuchli quvvat tizimiPechat plataning umumiy maydoni unchalik katta emasligi sababli, uning ustidagi mikroelementlar juda zich joylashtirilgan. Xususan, ixbt.com xabariga koʻra, qurilma 17 fazali quvvat quyi tizimi (podsistema pitaniya) bilan jihozlangan boʻlib, bu grafikli chipning barqaror ishlashini kafolatlaydi.
Videokartaning samarali ishlashi nafaqat plataga, balki uning sovutish majmuasiga ham bogʻliq. Ushbu model uchun yaratilgan radiatorda koʻp sonli issiqlik naychalari qoʻllanilgani bois, kulerning umumiy samaradorligi juda yuqori boʻlishi kutilmoqda. Gigabyte tomonidan qoʻllanilgan mazkur yondashuv yuqori unumdorlikdagi qurilmalarni qizib ketishdan saqlashda muhim qadam boʻlishi mumkin.
…