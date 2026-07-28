Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydi

·34·Texno
Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydi

Microsoft rahbari Satya Nadella biznes olamiga sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda mutlaqo hushyor boʻlishni va bitta xususiy taʼminotchiga bogʻlanib qolmaslikni qatʼiy tavsiya qildi. CNN telekanaliga bergan intervyusida u faqat bitta sunʼiy intellekt laboratoriyasiga toʻliq tayanib ish koʻradigan kompaniyalar kelgusida raqobatbardoshligini yoʻqotib, tanazzulga yuz tutishini ochiq aytdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nadella bizneslar oʻz maʼlumotlari va soʻrovlarini (prompts) boshqa kompaniyalarga topshirishda ehtiyotkor boʻlishi lozimligini taʼkidlagan. Uning fikricha, har bir korxona sunʼiy intellekt modellaridan foydalanganda uning barcha metamaʼlumotlarini oʻzida saqlab qolishi shart. Bu kelgusida oʻzining shaxsiy ochiq modellarini yoki maxsus vazn parametrlarini (weights) yaratish imkonini beradi.

Sunʼiy intellekt infratuzilmasini nazorat qilish zarurati

Microsoft rahbari oʻz fikrini davom ettirar ekan, oʻz modeliga yoki mustaqil infratuzilmasiga ega boʻlmagan har qanday firma asta-sekin oʻz fikrlash qobiliyatini tashqi tomonga topshirib qoʻyishini taʼkidladi. Agar kompaniyalar maʼlumotlar almashinuvi va soʻrovlarni modeldan ajratib turuvchi maxsus AI shlyuzlaridan foydalanmasa, ular katta xavf ostida qoladi.

Shuningdek, Nadella korxonalarni sunʼiy intellekt laboratoriyalarining oʻrnatilgan kodlash vositalari va yordamchilariga (harnesses) haddan tashqari bogʻlanib qolmaslikka chaqirdi. Bunday yondashuv kompaniyaga kelgusida istalgan modelni oʻzgartirish yoki bir nechta tizimlardan bir vaqtning oʻzida foydalanish imkonini beradi. Natijada biznes oʻz taqdirini bitta provayderga bogʻlab qoʻymaydi.

Bozor tendensiyalari va kelajak istiqbollari

Qizigʻi shundaki, Microsoft kompaniyasining oʻzi ham Anthropic va OpenAI kabi yirik sunʼiy intellekt laboratoriyalarining asosiy investorlaridan biri hisoblanadi. Shunga qaramay, Nadellaning bu bayonoti texnologiya bozorida muqobil infratuzilma va bulutli xizmatlarga boʻlgan talab ortib borayotganini koʻrsatadi.

Bugungi kunda biznes vakillari bitta qimmat modelga tayanib qolmasdan, ochiq kodli va oʻz apparat taʼminotida ishlay oladigan arzonroq modellarni tanlashga intilmoqda. Bu esa kelgusida turli xil sunʼiy intellekt tizimlarini boshqarish hamda mustaqil kodlash agentlaridan foydalanish zaruratini yanada oshiradi.

Satya NadellaMicrosoftSunʼiy intellektTexnologiyalarBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26Dassault Falcon 10X biznes-djeti yana kechiktirildiDassault Falcon 10X biznes-djeti yana kechiktirildiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob