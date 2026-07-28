Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydi
Microsoft rahbari Satya Nadella biznes olamiga sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda mutlaqo hushyor boʻlishni va bitta xususiy taʼminotchiga bogʻlanib qolmaslikni qatʼiy tavsiya qildi. CNN telekanaliga bergan intervyusida u faqat bitta sunʼiy intellekt laboratoriyasiga toʻliq tayanib ish koʻradigan kompaniyalar kelgusida raqobatbardoshligini yoʻqotib, tanazzulga yuz tutishini ochiq aytdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nadella bizneslar oʻz maʼlumotlari va soʻrovlarini (prompts) boshqa kompaniyalarga topshirishda ehtiyotkor boʻlishi lozimligini taʼkidlagan. Uning fikricha, har bir korxona sunʼiy intellekt modellaridan foydalanganda uning barcha metamaʼlumotlarini oʻzida saqlab qolishi shart. Bu kelgusida oʻzining shaxsiy ochiq modellarini yoki maxsus vazn parametrlarini (weights) yaratish imkonini beradi.
Sunʼiy intellekt infratuzilmasini nazorat qilish zaruratiMicrosoft rahbari oʻz fikrini davom ettirar ekan, oʻz modeliga yoki mustaqil infratuzilmasiga ega boʻlmagan har qanday firma asta-sekin oʻz fikrlash qobiliyatini tashqi tomonga topshirib qoʻyishini taʼkidladi. Agar kompaniyalar maʼlumotlar almashinuvi va soʻrovlarni modeldan ajratib turuvchi maxsus AI shlyuzlaridan foydalanmasa, ular katta xavf ostida qoladi.
Shuningdek, Nadella korxonalarni sunʼiy intellekt laboratoriyalarining oʻrnatilgan kodlash vositalari va yordamchilariga (harnesses) haddan tashqari bogʻlanib qolmaslikka chaqirdi. Bunday yondashuv kompaniyaga kelgusida istalgan modelni oʻzgartirish yoki bir nechta tizimlardan bir vaqtning oʻzida foydalanish imkonini beradi. Natijada biznes oʻz taqdirini bitta provayderga bogʻlab qoʻymaydi.
Bozor tendensiyalari va kelajak istiqbollariQizigʻi shundaki, Microsoft kompaniyasining oʻzi ham Anthropic va OpenAI kabi yirik sunʼiy intellekt laboratoriyalarining asosiy investorlaridan biri hisoblanadi. Shunga qaramay, Nadellaning bu bayonoti texnologiya bozorida muqobil infratuzilma va bulutli xizmatlarga boʻlgan talab ortib borayotganini koʻrsatadi.
Bugungi kunda biznes vakillari bitta qimmat modelga tayanib qolmasdan, ochiq kodli va oʻz apparat taʼminotida ishlay oladigan arzonroq modellarni tanlashga intilmoqda. Bu esa kelgusida turli xil sunʼiy intellekt tizimlarini boshqarish hamda mustaqil kodlash agentlaridan foydalanish zaruratini yanada oshiradi.
…