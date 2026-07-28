Bredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchi

·32·Sport
Bredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchi

Parijning PSJ klubi hujumchisi Bredli Barkola jamoadan ketish istagini bildirib, klub rahbariyatini hayratda qoldirdi. Sky Sport xabariga koʻra, Fransiya terma jamoasi aʼzosi moliyaviy jihatdan foydali boʻlgan yangi shartnomani imzolashdan bosh tortgan va yozgi transferlar davrida Angliya Premyer-ligasiga koʻchib oʻtishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 23 yoshli vingerning parijliklar bilan amaldagi kelishuvi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, u faoliyatida yangi sinovlarni boshlash vaqti keldi, degan qarorga kelgan. PSJ rahbariyati uni kelajakdagi loyihalarning muhim qismi sifatida koʻrayotgan edi, biroq futbolchining bu qadami klubni murakkab vaziyatga solib qoʻydi.

Liverpul asosiy daʼvogarga aylandi

Florian Plettenberg maʼlumotlariga koʻra, Liverpul futbolchining vakillari bilan muzokaralarni boshlab yuborgan va uning transferi boʻyicha asosiy daʼvogar sifatida namoyon boʻlmoqda. Mersisaydliklar hujum chizigʻini kuchaytirish uchun fransiyalik futbolchini asosiy nishon sifatida belgilagan.

Maʼlum qilinishicha, Liverpul rahbariyati Bredli Barkolaga jamoaning eng koʻp maosh oluvchi oʻyinchilari qatoriga qoʻshilish imkonini beruvchi salmoqli shartnoma taklif etishga tayyor. Klub allaqachon ham futbolchining vakillari, ham parijliklar rasmiylari bilan dastlabki aloqalarni oʻrnatib ulgurgan.

Arsenal ham qiziqish bildirmoqda

Angliyaning boshqa bir grand klubi — Arsenal ham qanot hujumchisi uchun kurashga qoʻshilishi mumkin. Londonliklar Bukayo Saka hamda Gabriel Martinelli uchun raqobat muhitini yaratish maqsadida Barkolaning harakatlarini diqqat bilan kuzatib borayotgani aytilmoqda.

Shunga qaramay, Liverpul transfer oynasi yopilgunga qadar kelishuvga erishish borasida faolroq harakat qilmoqda va futbolchining oʻzi ham shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishib olgani taxmin qilinmoqda.

Transfere qoʻyilgan ulkan narx

RMC Sport nashrining yozishicha, PSJ oʻz yulduzini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas va uning transfer narxini 170 million yevro etib belgilagan. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu futbol tarixidagi eng qimmat kelishuvlardan biriga aylanishi shubhasiz.

Bradley BarcolaLiverpoolArsenalPSGPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiVinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiBugun, 02:59Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiChelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 02:33Jon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaJon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 02:10Inter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaInter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:36Italiya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiItaliya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiKecha, 23:31Superligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi golSuperligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi golKecha, 22:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi