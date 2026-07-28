Bredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchi
Parijning PSJ klubi hujumchisi Bredli Barkola jamoadan ketish istagini bildirib, klub rahbariyatini hayratda qoldirdi. Sky Sport xabariga koʻra, Fransiya terma jamoasi aʼzosi moliyaviy jihatdan foydali boʻlgan yangi shartnomani imzolashdan bosh tortgan va yozgi transferlar davrida Angliya Premyer-ligasiga koʻchib oʻtishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 23 yoshli vingerning parijliklar bilan amaldagi kelishuvi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, u faoliyatida yangi sinovlarni boshlash vaqti keldi, degan qarorga kelgan. PSJ rahbariyati uni kelajakdagi loyihalarning muhim qismi sifatida koʻrayotgan edi, biroq futbolchining bu qadami klubni murakkab vaziyatga solib qoʻydi.
Liverpul asosiy daʼvogarga aylandiFlorian Plettenberg maʼlumotlariga koʻra, Liverpul futbolchining vakillari bilan muzokaralarni boshlab yuborgan va uning transferi boʻyicha asosiy daʼvogar sifatida namoyon boʻlmoqda. Mersisaydliklar hujum chizigʻini kuchaytirish uchun fransiyalik futbolchini asosiy nishon sifatida belgilagan.
Maʼlum qilinishicha, Liverpul rahbariyati Bredli Barkolaga jamoaning eng koʻp maosh oluvchi oʻyinchilari qatoriga qoʻshilish imkonini beruvchi salmoqli shartnoma taklif etishga tayyor. Klub allaqachon ham futbolchining vakillari, ham parijliklar rasmiylari bilan dastlabki aloqalarni oʻrnatib ulgurgan.
Arsenal ham qiziqish bildirmoqdaAngliyaning boshqa bir grand klubi — Arsenal ham qanot hujumchisi uchun kurashga qoʻshilishi mumkin. Londonliklar Bukayo Saka hamda Gabriel Martinelli uchun raqobat muhitini yaratish maqsadida Barkolaning harakatlarini diqqat bilan kuzatib borayotgani aytilmoqda.
Shunga qaramay, Liverpul transfer oynasi yopilgunga qadar kelishuvga erishish borasida faolroq harakat qilmoqda va futbolchining oʻzi ham shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishib olgani taxmin qilinmoqda.
…