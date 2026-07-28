Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradi
Totenxem klubining sobiq hujumchisi Vinsent Yansen faoliyatidagi eng muhim qadamlardan birini tashlab, Shimoliy Amerikaga koʻchib oʻtishga yaqin turibdi. Niderlandiya terma jamoasi aʼzosi Belgiyaning Royal Antverpen jamoasidagi sermahsul faoliyatiga yakun yasab, AQSh chempionatiga yoʻl olishga kelishib oldi. Bu transfer futbolchining koʻchmanchi tarzda kechayotgan faoliyatida yangi va yirik sahifani ochib beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Voetbal International nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tajribali hujumchi Portland Timbers klubi bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha toʻliq kelishuvga erishgan. MLS vakili futbolchining kelajakdagi rejalari va oilaviy maqsadlariga toʻla mos keladigan jozibali taklifni tez fursatda taqdim etgani transferning tezlashishiga turtki boʻldi.
Belgiyadagi muvaffaqiyatli mavsumlar va ketish qaroriAQShga yoʻl olish qarori Royal Antverpen klubining hujum chizigʻidagi asosiy figurani saqlab qolish yoʻlidagi jiddiy urinishlariga qaramasdan qabul qilindi. Yansen klubning yangi taklifini rad etib, Belgiya Pro ligasidagi toʻrt yillik samarali faoliyatiga nuqta qoʻyish hamda Amerikadagi yangi chaqiruvni sinab koʻrishni maʼqul topdi.
32 yoshli markaziy hujumchi uchun MLSʼga oʻtish oddiygina moliyaviy qadam emas, balki uzoq yillik shaxsiy va oilaviy maqsadning roʻyobga chiqishidir. Rafiqasi meksikalik-amerikalik boʻlgan futbolchi faoliyatining soʻnggi yillariga qadam qoʻyishidan avval oilasini AQShga koʻchirish istagi borligini bir necha bor ochiq taʼkidlagan edi.
Oilaviy rejalar va kelajakdagi maqsadlarUzoq muddatli oilaviy reja futbolchining butsalari mixga ilgach, Shimoliy Amerikada doimiy yashash joyini barqarorlashtirishga qaratilgan. Portland klubiga oʻtish orqali Vinsent oʻning sportdagi faoliyati davrini oilasining maishiy va hayotiy rejalari bilan mukammal tarzda uygʻunlashtirishga muvaffaq boʻldi.
Eslatib oʻtamiz, Vinsent Yansenning Tottenxemdagi faoliyati ogʻir kechgan boʻlib, u Maurisio Pochettino qoʻl ostida 42 ta uchrashuvda atigi 6 ta gol urishga muvaffaq boʻlgandi. Angliya Premyer-ligasidan ketganidan keyin uning faoliyatida haqiqiy ijobiy burilish yasaldi va oʻyin darajasi keskin oshdi.
Yevropadagi yorqin merosRoyal Antverpen safidan ketayotgan sobiq AZ Alkmaar hujumchisi oʻzidan jiddiy iz qoldirdi. Belgiya klubidagi barqaror toʻrt mavsum davomida u barcha musobaqalarda 173 ta oʻyin oʻtkazib, 64 ta gol urdi va 27 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Uning maydondagi taktik harakatlari va ishonchli oʻyin uslubi jamoaning ichki chempionatdagi muvaffaqiyatlarida hal qiluvchi rol oʻynadi. Yansen yordamida Antverpen tarixiy dublni rasmiylashtirib, mamlakat chempionati va kubogini qoʻlga kiritdi, shuningdek, klub tarixida ilk bor UEFA Chempionlar ligasining guruh bosqichida ishtirok etdi.
…