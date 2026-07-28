Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradi

·30·Sport
Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradi

Totenxem klubining sobiq hujumchisi Vinsent Yansen faoliyatidagi eng muhim qadamlardan birini tashlab, Shimoliy Amerikaga koʻchib oʻtishga yaqin turibdi. Niderlandiya terma jamoasi aʼzosi Belgiyaning Royal Antverpen jamoasidagi sermahsul faoliyatiga yakun yasab, AQSh chempionatiga yoʻl olishga kelishib oldi. Bu transfer futbolchining koʻchmanchi tarzda kechayotgan faoliyatida yangi va yirik sahifani ochib beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voetbal International nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tajribali hujumchi Portland Timbers klubi bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha toʻliq kelishuvga erishgan. MLS vakili futbolchining kelajakdagi rejalari va oilaviy maqsadlariga toʻla mos keladigan jozibali taklifni tez fursatda taqdim etgani transferning tezlashishiga turtki boʻldi.

Belgiyadagi muvaffaqiyatli mavsumlar va ketish qarori

AQShga yoʻl olish qarori Royal Antverpen klubining hujum chizigʻidagi asosiy figurani saqlab qolish yoʻlidagi jiddiy urinishlariga qaramasdan qabul qilindi. Yansen klubning yangi taklifini rad etib, Belgiya Pro ligasidagi toʻrt yillik samarali faoliyatiga nuqta qoʻyish hamda Amerikadagi yangi chaqiruvni sinab koʻrishni maʼqul topdi.

32 yoshli markaziy hujumchi uchun MLSʼga oʻtish oddiygina moliyaviy qadam emas, balki uzoq yillik shaxsiy va oilaviy maqsadning roʻyobga chiqishidir. Rafiqasi meksikalik-amerikalik boʻlgan futbolchi faoliyatining soʻnggi yillariga qadam qoʻyishidan avval oilasini AQShga koʻchirish istagi borligini bir necha bor ochiq taʼkidlagan edi.

Oilaviy rejalar va kelajakdagi maqsadlar

Uzoq muddatli oilaviy reja futbolchining butsalari mixga ilgach, Shimoliy Amerikada doimiy yashash joyini barqarorlashtirishga qaratilgan. Portland klubiga oʻtish orqali Vinsent oʻning sportdagi faoliyati davrini oilasining maishiy va hayotiy rejalari bilan mukammal tarzda uygʻunlashtirishga muvaffaq boʻldi.

Eslatib oʻtamiz, Vinsent Yansenning Tottenxemdagi faoliyati ogʻir kechgan boʻlib, u Maurisio Pochettino qoʻl ostida 42 ta uchrashuvda atigi 6 ta gol urishga muvaffaq boʻlgandi. Angliya Premyer-ligasidan ketganidan keyin uning faoliyatida haqiqiy ijobiy burilish yasaldi va oʻyin darajasi keskin oshdi.

Yevropadagi yorqin meros

Royal Antverpen safidan ketayotgan sobiq AZ Alkmaar hujumchisi oʻzidan jiddiy iz qoldirdi. Belgiya klubidagi barqaror toʻrt mavsum davomida u barcha musobaqalarda 173 ta oʻyin oʻtkazib, 64 ta gol urdi va 27 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Uning maydondagi taktik harakatlari va ishonchli oʻyin uslubi jamoaning ichki chempionatdagi muvaffaqiyatlarida hal qiluvchi rol oʻynadi. Yansen yordamida Antverpen tarixiy dublni rasmiylashtirib, mamlakat chempionati va kubogini qoʻlga kiritdi, shuningdek, klub tarixida ilk bor UEFA Chempionlar ligasining guruh bosqichida ishtirok etdi.

Vinsent YansenPortland TimbersRoyal AntverpenMLSTottenxem
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiChelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 02:33Bredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBugun, 02:31Jon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaJon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 02:10Inter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaInter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:36Italiya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiItaliya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiKecha, 23:31Superligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi golSuperligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi golKecha, 22:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi