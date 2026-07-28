Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Londonning Chelsi klubi yozgi transfer strategiyasini tubdan oʻzgartirib, tarkibga tajriba qoʻshish maqsadida kutilmagan qadamga tayyorgarlik koʻrmoqda. SunSport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa sobiq Liverpul sardori Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Ayni paytda Brentford safida harakat qilayotgan tajribali yarimhimoyachi Xabi Alonso boshqaruvidagi jamoaga zarur boʻlgan yetakchilik fazilatlarini olib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi transfer oynalarida faqatgina istiqbolli yosh futbolchilarni xarid qilishga eʼtibor qaratgan Chelsi rahbariyati endi tarkibdagi muvozanatni saqlash uchun tajribali oʻyinchilarga tayanmoqda. Jordan Henderson oʻtgan yozda Gollandiyaning Ayaks klubidagi 18 oylik faoliyatidan soʻng Brentford bilan ikki yillik shartnoma imzolagan edi. Biroq, Keith Andrews boshchiligidagi jamoa futbolchi bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga tayyor boʻlib, bu uning Chelsi klubiga erkin agent sifatida tekinga oʻtishini taʼminlashi mumkin.
Tajriba va moliyaviy muvozanatMazkur transfer kelishuvi tajribali futbolchiga Yevropa futbolining eng yuqori choʻqqisida oʻz faoliyatini davom ettirish imkonini bersa, Chelsi uchun moliyaviy cheklovlarni boshqarishda qoʻl keladi. Yoshining oʻtganiga qaramay, Henderson xalqaro maydonda ham oʻz ahamiyatini yoʻqotgani yoʻq. U yaqinda Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati uchun qaydnomasiga kiritilgan edi. Turnirda uning maydondagi daqiqalari cheklangan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi uning kiyinish xonasidagi muhim taʼsirini yuqori baholagan edi.
Hozirda 90 ta oʻyinda maydonga tushgan tajribali yarimhimoyachi uchun faqatgina London klubi kurash olib borayotgani yoʻq. Angliya Premyer-ligasining yana ikkita klubi ham ushbu vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Shunga qaramay, Chelsi rahbariyati oʻz safiga tajribali futbolchilarni jalb qilish jarayonini tezlashtirib, ushbu poygada yaqqol peshqadamlik qilmoqda.
Granit Xhaka transferidagi muvaffaqiyatsizlik va Henderson variantiLondonliklar yozgi transferlar davrida dastlab Sanderlend yarimhimoyachisi Granit Xhakani oʻz safiga qoʻshib olmoqchi boʻlgan edi. Shveytsariyalik futbolchi avvalroq Bayer Leverkusen safida Xabi Alonso qoʻl ostida ajoyib oʻyin koʻrsatgandi. Biroq Sanderlend klubi oʻz yetakchisini qoʻyib yuborishni qatʼiyan rad etdi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2028-yilning yoziga qadar moʻljallangan boʻlib, bosh murabbiy Regis Le Bris bu mavzu yopilganini va shveytsariyalik futbolchi jamoaning boʻlajak Yevropa ligasidagi ishtiroki uchun oʻta muhimligini taʼkidladi.
Klubning moliyaviy jihatdan sotish majburiyati yoʻqligi va qatʼiy pozitsiyasiChelsi klubini eʼtiborini darhol Jordan Henderson nomzodiga qaratishga majbur qildi. Agar transfer muvaffaqiyatli amalga oshsa, londonliklar nafaqat maydonda, balki maydon tashqarisida ham kuchli yetakchiga ega boʻlishadi.
…