Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·28·Sport
Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

Londonning Chelsi klubi yozgi transfer strategiyasini tubdan oʻzgartirib, tarkibga tajriba qoʻshish maqsadida kutilmagan qadamga tayyorgarlik koʻrmoqda. SunSport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa sobiq Liverpul sardori Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Ayni paytda Brentford safida harakat qilayotgan tajribali yarimhimoyachi Xabi Alonso boshqaruvidagi jamoaga zarur boʻlgan yetakchilik fazilatlarini olib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi transfer oynalarida faqatgina istiqbolli yosh futbolchilarni xarid qilishga eʼtibor qaratgan Chelsi rahbariyati endi tarkibdagi muvozanatni saqlash uchun tajribali oʻyinchilarga tayanmoqda. Jordan Henderson oʻtgan yozda Gollandiyaning Ayaks klubidagi 18 oylik faoliyatidan soʻng Brentford bilan ikki yillik shartnoma imzolagan edi. Biroq, Keith Andrews boshchiligidagi jamoa futbolchi bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga tayyor boʻlib, bu uning Chelsi klubiga erkin agent sifatida tekinga oʻtishini taʼminlashi mumkin.

Tajriba va moliyaviy muvozanat

Mazkur transfer kelishuvi tajribali futbolchiga Yevropa futbolining eng yuqori choʻqqisida oʻz faoliyatini davom ettirish imkonini bersa, Chelsi uchun moliyaviy cheklovlarni boshqarishda qoʻl keladi. Yoshining oʻtganiga qaramay, Henderson xalqaro maydonda ham oʻz ahamiyatini yoʻqotgani yoʻq. U yaqinda Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati uchun qaydnomasiga kiritilgan edi. Turnirda uning maydondagi daqiqalari cheklangan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi uning kiyinish xonasidagi muhim taʼsirini yuqori baholagan edi.

Hozirda 90 ta oʻyinda maydonga tushgan tajribali yarimhimoyachi uchun faqatgina London klubi kurash olib borayotgani yoʻq. Angliya Premyer-ligasining yana ikkita klubi ham ushbu vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Shunga qaramay, Chelsi rahbariyati oʻz safiga tajribali futbolchilarni jalb qilish jarayonini tezlashtirib, ushbu poygada yaqqol peshqadamlik qilmoqda.

Granit Xhaka transferidagi muvaffaqiyatsizlik va Henderson varianti

Londonliklar yozgi transferlar davrida dastlab Sanderlend yarimhimoyachisi Granit Xhakani oʻz safiga qoʻshib olmoqchi boʻlgan edi. Shveytsariyalik futbolchi avvalroq Bayer Leverkusen safida Xabi Alonso qoʻl ostida ajoyib oʻyin koʻrsatgandi. Biroq Sanderlend klubi oʻz yetakchisini qoʻyib yuborishni qatʼiyan rad etdi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2028-yilning yoziga qadar moʻljallangan boʻlib, bosh murabbiy Regis Le Bris bu mavzu yopilganini va shveytsariyalik futbolchi jamoaning boʻlajak Yevropa ligasidagi ishtiroki uchun oʻta muhimligini taʼkidladi.

Klubning moliyaviy jihatdan sotish majburiyati yoʻqligi va qatʼiy pozitsiyasiChelsi klubini eʼtiborini darhol Jordan Henderson nomzodiga qaratishga majbur qildi. Agar transfer muvaffaqiyatli amalga oshsa, londonliklar nafaqat maydonda, balki maydon tashqarisida ham kuchli yetakchiga ega boʻlishadi.

ChelsiJordan HendersonBrentfordPremyer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiVinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiBugun, 02:59Bredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBugun, 02:31Jon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaJon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 02:10Inter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaInter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:36Italiya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiItaliya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiKecha, 23:31Superligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi golSuperligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi golKecha, 22:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi