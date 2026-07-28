Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldi
Madaniy fransizaning ilk qismi asosida yaratilgan hamda Unreal Engine 5 dvigateliga asoslangan Halo: Campaign Evolved loyihasi ertaga rasman sotuvga chiqariladi. Yangi talqin oʻyinchilarga tanish olamni zamonaviy grafikada taqdim etishi kutilayotgan bir paytda, mutaxassislar uni turli xil apparat taʼminotida sinovdan oʻtkazib koʻrishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
TechPowerUp nashri xabar berishicha, loyihaning texnik imkoniyatlari va talablari oldindan oʻrganib chiqilgan boʻlib, bu foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy kompyuterlarini oldindan baholash imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalar asosida qayta ishlangan ushbu loyiha zamonaviy GPU bozoriga ham oʻz talablarini qoʻymoqda.
Turli piksellar sonidagi natijalarSinov natijalariga koʻra, eng yuqori sifat sozlamalarida barqaror 60 k/s koʻrsatkichiga erishish uchun grafik kartalarga qoʻyiladigan talablar piksellar soniga qarab keskin oʻzgaradi. Jumladan, Full HD formatida kerakli natijani olish uchun NVIDIA RTX 3070 Ti, RTX 5060 Ti yoki AMD Radeon RX 9060 XT darajasidagi uskuna talab etiladi.
Agar foydalanuvchi 1440p formatini tanlasa, tizim talablari yanada oshadi. Bunday holda barqaror kadrlar chastotasini taʼminlash uchun RTX 4070 Ti darajasidagi videochastota kerak boʻladi. Eng qiyin sinov esa oʻta yuqori 4K piksellar sonida kuzatildi.
Maʼlum boʻlishicha, hatto flagman darajadagi NVIDIA RTX 4090 grafik kartasining oʻzi ham 4K formatida 60 k/s koʻrsatkichini toʻliq taʼminlay olmaydi. Bu esa Unreal Engine 5 dvigatelida yaratilgan loyihalar naqadar resurs talab etishini yana bir bor yaqqol koʻrsatib berdi.
Optimizatsiya va texnologiyalarMutaxassislarning fikricha, loyihaning umumiy unumdorligi bunday murakkab grafik dvigatel uchun kutilganidek chiqdi va mutlaqo fojiali emas. Zamonaviy tendentsiyalarga mos ravishda, oʻyinda kadrlar chastotasini sezilarli darajada oshirish imkonini beruvchi turli xil upskeylerlar va kadrlar generatorlari mavjud.
Xususan, bozordagi uchta asosiy yetakchi kompaniyaning barcha asosiy texnologiyalari ushbu loyihada toʻliq qoʻllab-quvvatlanadi. Bu esa oʻyinchilarga oʻz apparat imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda grafik sozlamalarini optimallashtirish va qulay oʻyin jarayonidan bahramand boʻlish yoʻlini ochib beradi.
…