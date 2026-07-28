Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldi

·35·Texno
Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldi

Madaniy fransizaning ilk qismi asosida yaratilgan hamda Unreal Engine 5 dvigateliga asoslangan Halo: Campaign Evolved loyihasi ertaga rasman sotuvga chiqariladi. Yangi talqin oʻyinchilarga tanish olamni zamonaviy grafikada taqdim etishi kutilayotgan bir paytda, mutaxassislar uni turli xil apparat taʼminotida sinovdan oʻtkazib koʻrishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TechPowerUp nashri xabar berishicha, loyihaning texnik imkoniyatlari va talablari oldindan oʻrganib chiqilgan boʻlib, bu foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy kompyuterlarini oldindan baholash imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalar asosida qayta ishlangan ushbu loyiha zamonaviy GPU bozoriga ham oʻz talablarini qoʻymoqda.

Turli piksellar sonidagi natijalar

Sinov natijalariga koʻra, eng yuqori sifat sozlamalarida barqaror 60 k/s koʻrsatkichiga erishish uchun grafik kartalarga qoʻyiladigan talablar piksellar soniga qarab keskin oʻzgaradi. Jumladan, Full HD formatida kerakli natijani olish uchun NVIDIA RTX 3070 Ti, RTX 5060 Ti yoki AMD Radeon RX 9060 XT darajasidagi uskuna talab etiladi.

Agar foydalanuvchi 1440p formatini tanlasa, tizim talablari yanada oshadi. Bunday holda barqaror kadrlar chastotasini taʼminlash uchun RTX 4070 Ti darajasidagi videochastota kerak boʻladi. Eng qiyin sinov esa oʻta yuqori 4K piksellar sonida kuzatildi.

Maʼlum boʻlishicha, hatto flagman darajadagi NVIDIA RTX 4090 grafik kartasining oʻzi ham 4K formatida 60 k/s koʻrsatkichini toʻliq taʼminlay olmaydi. Bu esa Unreal Engine 5 dvigatelida yaratilgan loyihalar naqadar resurs talab etishini yana bir bor yaqqol koʻrsatib berdi.

Optimizatsiya va texnologiyalar

Mutaxassislarning fikricha, loyihaning umumiy unumdorligi bunday murakkab grafik dvigatel uchun kutilganidek chiqdi va mutlaqo fojiali emas. Zamonaviy tendentsiyalarga mos ravishda, oʻyinda kadrlar chastotasini sezilarli darajada oshirish imkonini beruvchi turli xil upskeylerlar va kadrlar generatorlari mavjud.

Xususan, bozordagi uchta asosiy yetakchi kompaniyaning barcha asosiy texnologiyalari ushbu loyihada toʻliq qoʻllab-quvvatlanadi. Bu esa oʻyinchilarga oʻz apparat imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda grafik sozlamalarini optimallashtirish va qulay oʻyin jarayonidan bahramand boʻlish yoʻlini ochib beradi.

Halo Campaign EvolvedUnreal Engine 5TechPowerUpNVIDIA RTXVideochastota
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26Dassault Falcon 10X biznes-djeti yana kechiktirildiDassault Falcon 10X biznes-djeti yana kechiktirildiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob