Recursive Superintelligence Amazon bilan 410 million dollarlik shartnoma imzoladi

·38·Texno
Recursive Superintelligence Amazon bilan 410 million dollarlik shartnoma imzoladi

Sun'iy intellekt sohasida faoliyat yurituvchi Recursive Superintelligence kompaniyasi Amazon Web Services (AWS) bilan 410 million dollarlik hisoblash quvvatlarini yetkazib berish bo'yicha ko'p yillik yirik shartnoma imzoladi. Joriy yilning may oyida 650 million dollar mablag' jalb qilgan holda yashirin rejimdan chiqqan mazkur startap uchun bu qadam o'zining o'zi takomillashib boruvchi ochiq tizimlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashriga bergan intervyusida kompaniya rahbariyati bu mablag' hozircha ularning ilk moliyaviy yutuqlarining asosiy qismini tashkil etishini, biroq kelgusida bu kabi kelishuvlar yanada ko'payishini ta'kidladi. Imzolangan bitim kelgusi yillarda tuziladigan shartnomalar orasida eng kichiklaridan biri bo'lishi kutilmoqda. Kompaniya o'z resurslarini an'anaviy tarzda xodimlar sonini oshirishga emas, balki to'g'ridan-to'g'ri hisoblash quvvatlariga yo'naltirishni ma'qul ko'rmoqda.

Mustaqil rivojlanuvchi tizimlar va infratuzilma

Recursive o'zining mahsulotlarni ishlab chiqish jarayonini avtomatlashtirishga intilmoqda. Kompaniya vakillarining so'zlariga ko'ra, ular uchun an'anaviy xodimlar sonidan ko'ra sun'iy intellekt agentlari soni muhimroqdir. Ushbu hamkorlikda Amazon tomonidan moliyaviy investitsiya kiritilmagani e'tiborga molik, biroq AWS mazkur startapning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun katta resurslarni safarbar etishga tayyor.

AWS startaplar va venchur kapitali yo'nalishi vitse-prezidenti Jason Bennetning so'zlariga ko'ra, mazkur kelishuvning muhim qismi aynan shu turdagi kompaniyalar uchun maxsus mo'ljallangan infratuzilmani birgalikda ishlab chiqishdan iborat. Bu esa kelgusida boshqa asosiy darajadagi sun'iy intellekt kompaniyalarini ham o'ziga jalb qilishi mumkin.

Sun'iy intellektning o'zi takomillashishi va yangi mahsulotlar

Rekursiv o'z-o'zini takomillashtirish texnologiyasi inson aralashuvisiz taraqqiyot portlashiga olib kelishi mumkin bo'lgan soha sifatida uzoq vaqtdan beri muhokama qilinib kelinmoqda. Biroq Recursive bu imkoniyatlardan amaliy mahsulotlar yaratish yo'lida foydalanishni rejalashtirgan.

Kompaniya rahbariyatining ma'lum qilishicha, dastlabki amaliy va foydali mahsulotlarni uzoq oylar yoki yillar kutish talab etilmaydi. Joriy yilning kuz oylaridayoq foydalanuvchilar sinab ko'rishi mumkin bo'lgan dastlabki real ishlanmalar taqdim etilishi kutilmoqda.

Recursive SuperintelligenceAmazonSun'iy intellektAWSTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiElon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiBugun, 19:50Fish Audio sunʼiy intellekt ovoz modellarini yaratish uchun 50 million dollar investitsiya jalb qildiFish Audio sunʼiy intellekt ovoz modellarini yaratish uchun 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob