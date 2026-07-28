Recursive Superintelligence Amazon bilan 410 million dollarlik shartnoma imzoladi
Sun'iy intellekt sohasida faoliyat yurituvchi Recursive Superintelligence kompaniyasi Amazon Web Services (AWS) bilan 410 million dollarlik hisoblash quvvatlarini yetkazib berish bo'yicha ko'p yillik yirik shartnoma imzoladi. Joriy yilning may oyida 650 million dollar mablag' jalb qilgan holda yashirin rejimdan chiqqan mazkur startap uchun bu qadam o'zining o'zi takomillashib boruvchi ochiq tizimlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashriga bergan intervyusida kompaniya rahbariyati bu mablag' hozircha ularning ilk moliyaviy yutuqlarining asosiy qismini tashkil etishini, biroq kelgusida bu kabi kelishuvlar yanada ko'payishini ta'kidladi. Imzolangan bitim kelgusi yillarda tuziladigan shartnomalar orasida eng kichiklaridan biri bo'lishi kutilmoqda. Kompaniya o'z resurslarini an'anaviy tarzda xodimlar sonini oshirishga emas, balki to'g'ridan-to'g'ri hisoblash quvvatlariga yo'naltirishni ma'qul ko'rmoqda.
Mustaqil rivojlanuvchi tizimlar va infratuzilmaRecursive o'zining mahsulotlarni ishlab chiqish jarayonini avtomatlashtirishga intilmoqda. Kompaniya vakillarining so'zlariga ko'ra, ular uchun an'anaviy xodimlar sonidan ko'ra sun'iy intellekt agentlari soni muhimroqdir. Ushbu hamkorlikda Amazon tomonidan moliyaviy investitsiya kiritilmagani e'tiborga molik, biroq AWS mazkur startapning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun katta resurslarni safarbar etishga tayyor.
AWS startaplar va venchur kapitali yo'nalishi vitse-prezidenti Jason Bennetning so'zlariga ko'ra, mazkur kelishuvning muhim qismi aynan shu turdagi kompaniyalar uchun maxsus mo'ljallangan infratuzilmani birgalikda ishlab chiqishdan iborat. Bu esa kelgusida boshqa asosiy darajadagi sun'iy intellekt kompaniyalarini ham o'ziga jalb qilishi mumkin.
Sun'iy intellektning o'zi takomillashishi va yangi mahsulotlarRekursiv o'z-o'zini takomillashtirish texnologiyasi inson aralashuvisiz taraqqiyot portlashiga olib kelishi mumkin bo'lgan soha sifatida uzoq vaqtdan beri muhokama qilinib kelinmoqda. Biroq Recursive bu imkoniyatlardan amaliy mahsulotlar yaratish yo'lida foydalanishni rejalashtirgan.
Kompaniya rahbariyatining ma'lum qilishicha, dastlabki amaliy va foydali mahsulotlarni uzoq oylar yoki yillar kutish talab etilmaydi. Joriy yilning kuz oylaridayoq foydalanuvchilar sinab ko'rishi mumkin bo'lgan dastlabki real ishlanmalar taqdim etilishi kutilmoqda.
…