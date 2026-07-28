Birlashgan Arab Amirliklarida dunyodagi ilk sud sunʼiy intellekti ishga tushiriladi
Abu-Dabi Adliya vazirligi sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslangan dunyodagi ilk maxsus sud platformasini joriy etishga hoyirlik koʻrmoqda. Birlashgan Arab Amirliklarining WAM rasmiy axborot agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur innovatsion tizim huquqiy jarayonlarni tubdan yangilash va sud ishlarini yuritish tezligini keskin oshirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi platforma qonunchilik va sud tizimida inson omilini butunlay chetlab oʻtmaydi. Aksincha, ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, barcha qarorlar va jarayonlar malakali mutaxassislarning «toʻliq nazorati va tekshiruvi» ostida amalga oshiriladi. Bu esa sunʼiy intellekt qarorlarining adolatliligi va xolisonaligini taʼminlaydi.
Bosqichma-bosqich joriy etish rejalariAbu-Dabi hukumati ushbu texnologiyani amaliyotga tatbiq etish boʻyicha aniq muddatlarni belgilagan. Rejaga muvofiq, platforma kelgusi 18 oy davomida bosqichma-bosqich ishga tushiriladi. Loyihaning ilk bosqichi kelasi yilning sentyabr oyiga moʻljallangan boʻlib, aynan shu muddatdan boshlab tizim sinov tariqasida qoʻllanila boshlaydi.
Abu-Dabi Sud departamenti yangi texnologiya orqali sud tizimidagi mavjud mexanizmlarni modernizatsiya qilishni maqsad qilgan. Sunʼiy intellekt sud ish yurituvining turli bosqichlarida byurokratik toʻsiqlarni kamaytirib, murakkab protseduralarni sezilarli darajada soddalashtiradi.
Sud qarorlari sifati va tezligiHokimiyat vakillarining kutilmalariga koʻra, sunʼiy intellektni qoʻllash nafaqat jarayonlarni tezlashtiradi, balki chiqariladigan qarorlarning aniqligi va izchilligini ham kafolatlaydi. Sud ishlarini tahlil qilishda zamonaviy algoritmlardan foydalanish xatoliklar ehtimolini kamaytirib, umumiy ish unumdorligini oshiradi.
Mazkur tashabbus Birlashgan Arab Amirliklarining davlat boshqaruvi va huquqni muhofaza qilish organlariga ilgʻor raqamli texnologiyalarni joriy etish boʻyicha keng koʻlamli strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Dunyoda ilk bor qoʻllanilayotgan bu tajriba kelgusida boshqa davlatlar uchun ham namuna boʻlishi mumkin.
…