Birlashgan Arab Amirliklarida dunyodagi ilk sud sunʼiy intellekti ishga tushiriladi

·27·Texno
Birlashgan Arab Amirliklarida dunyodagi ilk sud sunʼiy intellekti ishga tushiriladi

Abu-Dabi Adliya vazirligi sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslangan dunyodagi ilk maxsus sud platformasini joriy etishga hoyirlik koʻrmoqda. Birlashgan Arab Amirliklarining WAM rasmiy axborot agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur innovatsion tizim huquqiy jarayonlarni tubdan yangilash va sud ishlarini yuritish tezligini keskin oshirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi platforma qonunchilik va sud tizimida inson omilini butunlay chetlab oʻtmaydi. Aksincha, ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, barcha qarorlar va jarayonlar malakali mutaxassislarning «toʻliq nazorati va tekshiruvi» ostida amalga oshiriladi. Bu esa sunʼiy intellekt qarorlarining adolatliligi va xolisonaligini taʼminlaydi.

Bosqichma-bosqich joriy etish rejalari

Abu-Dabi hukumati ushbu texnologiyani amaliyotga tatbiq etish boʻyicha aniq muddatlarni belgilagan. Rejaga muvofiq, platforma kelgusi 18 oy davomida bosqichma-bosqich ishga tushiriladi. Loyihaning ilk bosqichi kelasi yilning sentyabr oyiga moʻljallangan boʻlib, aynan shu muddatdan boshlab tizim sinov tariqasida qoʻllanila boshlaydi.

Abu-Dabi Sud departamenti yangi texnologiya orqali sud tizimidagi mavjud mexanizmlarni modernizatsiya qilishni maqsad qilgan. Sunʼiy intellekt sud ish yurituvining turli bosqichlarida byurokratik toʻsiqlarni kamaytirib, murakkab protseduralarni sezilarli darajada soddalashtiradi.

Sud qarorlari sifati va tezligi

Hokimiyat vakillarining kutilmalariga koʻra, sunʼiy intellektni qoʻllash nafaqat jarayonlarni tezlashtiradi, balki chiqariladigan qarorlarning aniqligi va izchilligini ham kafolatlaydi. Sud ishlarini tahlil qilishda zamonaviy algoritmlardan foydalanish xatoliklar ehtimolini kamaytirib, umumiy ish unumdorligini oshiradi.

Mazkur tashabbus Birlashgan Arab Amirliklarining davlat boshqaruvi va huquqni muhofaza qilish organlariga ilgʻor raqamli texnologiyalarni joriy etish boʻyicha keng koʻlamli strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Dunyoda ilk bor qoʻllanilayotgan bu tajriba kelgusida boshqa davlatlar uchun ham namuna boʻlishi mumkin.

Sunʼiy intellektBAAAbu-DabiSud tizimiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiApple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiBugun, 20:58AQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinAQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinBugun, 20:58PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob