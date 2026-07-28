Granola ilovasi Apple Watch uchun ham chiqarildi
Sunʼiy intellektga asoslangan mashhur Granola qaydlar ilovasi foydalanuvchilarga uchrashuvlarni yozib olish va ularni qogʻozga yoki smartfonga tushirmasdan qayd etish imkonini beruvchi yangi Apple Watch dasturini taqdim etdi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi qadam foydalanuvchilarning kundalik ish jarayonini yanada qulaylashtirishga qaratilgan boʻlib, smartfonlardan foydalanish zaruriyatini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi dastur imkoniyatlariga koʻra, foydalanuvchilar Granola ilovasini soat siferblatlaridan biriga oʻrnatib olishlari va istalgan vaqtda transkripsiya jarayonini boshlashlari mumkin. Shuningdek, ilova yaqinlashib kelayotgan uchrashuvlar haqida eslatmalarni koʻrsatib beradi hamda oʻtgan yili ishga tushirilgan asosiy iOS ilovasi bilan toʻliq muvofiq holda ishlaydi.
Yuzma-yuz uchrashuvlar uchun qulay yechimKompaniya asoschilaridan biri Kris Pedregalning taʼkidlashicha, Apple Watch uchun moʻljallangan mazkur dastur shaxsiy uchrashuvlarni, xususan, piyoda yurib oʻtkaziladigan yakkama-yakka suhbatlarni telefonni choʻntakdan chiqarmasdan turib yozib olish imkonini berish uchun yaratilgan. Bu esa zamonaviy ishbilarmonlar uchun vaqtni tejash va diqqatni suhbatga qaratish imkonini beradi.
Granola jamoasi sinov davomida Apple Watch qurilmasiga ega boʻlgan xodimlar orasida tadqiqot oʻtkazgan. Unga koʻra, sinov qatnashchilarining asosiy mobil foydalanish ulushi oddiy iOS ilovasidan soatdagi dasturga oʻtib ketgani aniqlangan, bu esa aqlli soatlar uchun moʻljallangan funksiyaga talab yuqori ekanini koʻrsatadi.
Bozordagi raqobat va oʻsish surʼatlariSoʻnggi bir yil davomida turli kompaniyalar uchrashuvlarni yozib olish va transkripsiya qilish uchun smartfonlar bilan birga ishlatiladigan maxsus yordamchi qurilmalarni bozorga chiqarib kelmoqda. Biroq Granola boshqa apparat mahsulotlari bilan integratsiya qilishdan koʻra, allaqachon mavjud Apple Watch ekotizimi uchun alohida ilova yaratish osonroq va samaraliroq degan qarorga kelgan.
Shuni taʼkidlash joizki, ovozli diktantlar bilan ishlovchi Monlogue ilovasi ham joriy yil boshida onlayn va offlayn rejimdagi uchrashuvlar uchun Apple Watch qoʻllab-quvvatlash funksiyasini qoʻshgan edi. Bu esa sunʼiy intellektga asoslangan yordamchi dasturlar bozorida aqlli soatlar integratsiyasi tobora ommalashib borayotganidan dalolat beradi.
Maʼlumot uchun, Granola joriy yil boshida Index Ventures boshchiligidagi 125 million dollarlik C seriyali investitsiya raundi natijasida «unikal» (unicorn) maqomiga erishgan edi. Apple Watch uchun ilovaning chiqarilishi kompaniyaning oʻz pozitsiyalarini yanada mustahkamlashi va foydalanuvchilar bazasini kengaytirishiga xizmat qiladi.
…