Granola ilovasi Apple Watch uchun ham chiqarildi

·27·Texno
Granola ilovasi Apple Watch uchun ham chiqarildi

Sunʼiy intellektga asoslangan mashhur Granola qaydlar ilovasi foydalanuvchilarga uchrashuvlarni yozib olish va ularni qogʻozga yoki smartfonga tushirmasdan qayd etish imkonini beruvchi yangi Apple Watch dasturini taqdim etdi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi qadam foydalanuvchilarning kundalik ish jarayonini yanada qulaylashtirishga qaratilgan boʻlib, smartfonlardan foydalanish zaruriyatini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi dastur imkoniyatlariga koʻra, foydalanuvchilar Granola ilovasini soat siferblatlaridan biriga oʻrnatib olishlari va istalgan vaqtda transkripsiya jarayonini boshlashlari mumkin. Shuningdek, ilova yaqinlashib kelayotgan uchrashuvlar haqida eslatmalarni koʻrsatib beradi hamda oʻtgan yili ishga tushirilgan asosiy iOS ilovasi bilan toʻliq muvofiq holda ishlaydi.

Yuzma-yuz uchrashuvlar uchun qulay yechim

Kompaniya asoschilaridan biri Kris Pedregalning taʼkidlashicha, Apple Watch uchun moʻljallangan mazkur dastur shaxsiy uchrashuvlarni, xususan, piyoda yurib oʻtkaziladigan yakkama-yakka suhbatlarni telefonni choʻntakdan chiqarmasdan turib yozib olish imkonini berish uchun yaratilgan. Bu esa zamonaviy ishbilarmonlar uchun vaqtni tejash va diqqatni suhbatga qaratish imkonini beradi.

Granola jamoasi sinov davomida Apple Watch qurilmasiga ega boʻlgan xodimlar orasida tadqiqot oʻtkazgan. Unga koʻra, sinov qatnashchilarining asosiy mobil foydalanish ulushi oddiy iOS ilovasidan soatdagi dasturga oʻtib ketgani aniqlangan, bu esa aqlli soatlar uchun moʻljallangan funksiyaga talab yuqori ekanini koʻrsatadi.

Bozordagi raqobat va oʻsish surʼatlari

Soʻnggi bir yil davomida turli kompaniyalar uchrashuvlarni yozib olish va transkripsiya qilish uchun smartfonlar bilan birga ishlatiladigan maxsus yordamchi qurilmalarni bozorga chiqarib kelmoqda. Biroq Granola boshqa apparat mahsulotlari bilan integratsiya qilishdan koʻra, allaqachon mavjud Apple Watch ekotizimi uchun alohida ilova yaratish osonroq va samaraliroq degan qarorga kelgan.

Shuni taʼkidlash joizki, ovozli diktantlar bilan ishlovchi Monlogue ilovasi ham joriy yil boshida onlayn va offlayn rejimdagi uchrashuvlar uchun Apple Watch qoʻllab-quvvatlash funksiyasini qoʻshgan edi. Bu esa sunʼiy intellektga asoslangan yordamchi dasturlar bozorida aqlli soatlar integratsiyasi tobora ommalashib borayotganidan dalolat beradi.

Maʼlumot uchun, Granola joriy yil boshida Index Ventures boshchiligidagi 125 million dollarlik C seriyali investitsiya raundi natijasida «unikal» (unicorn) maqomiga erishgan edi. Apple Watch uchun ilovaning chiqarilishi kompaniyaning oʻz pozitsiyalarini yanada mustahkamlashi va foydalanuvchilar bazasini kengaytirishiga xizmat qiladi.

GranolaApple WatchSunʼiy intellektSmartfonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiElon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiBugun, 19:50Fish Audio sunʼiy intellekt ovoz modellarini yaratish uchun 50 million dollar investitsiya jalb qildiFish Audio sunʼiy intellekt ovoz modellarini yaratish uchun 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob