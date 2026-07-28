Apple kompaniyasi Klarna bilan hamkorlikda yangi lizing dasturini ishga tushirdi
Apple korporatsiyasi AQShdagi foydalanuvchilar uchun Klarna “hozir xarid qil, keyinroq toʻla” xizmati bilan hamkorlikda yangi qurilma lizing dasturini rasman joriy etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tashabbus xaridorlarga iPhone, Apple Watch, Mac va iPad mahsulotlarini oylik boʻlib-boʻlib toʻlash sharti bilan xarid qilish imkoniyatini taqdim etadi va qimmatlashib borayotgan texnologiyalar bozorida xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi dastur doirasida lizing narxlari iPhone uchun oyiga 17,99 dollardan, Apple Watch uchun 11,99 dollardan, Mac uchun 24,99 dollardan hamda iPad uchun 11,99 dollardan boshlanadi. Apple Upgrade dasturi iPhone va Apple Watch qurilmalari uchun bir va ikki yillik, Mac va iPad uchun esa ikki va uch yillik lizing muddatlarini taklif etadi.
Lizing imkoniyatlari va shartlariLizing muddati nihoyasiga yetgach, mijozlar oʻz tanloviga koʻra uchta yoʻldan birini tanlashlari mumkin. Ular qurilmaning eng soʻnggi avlodiga yangilanishi, joriy qurilmani bir martalik toʻlov evaziga toʻliq sotib olishi yoki uni qaytarib berib, dasturdan chiqib ketishi mumkin boʻladi.
Foydalanuvchilar oʻzlarining lizing shartnomalarini toʻgʻridan-toʻgʻri Klarna ilovasi orqali boshqarish imkoniyatiga ega. Mazkur ilova orqali toʻlovlar jadvalini koʻrib chiqish va qolgan qarzdorlikni kuzatib borish juda qulay tarzda amalga oshiriladi.
Bozor vaziyati va eski dasturlarning yopilishiUshbu dasturning ishga tushirilishi bozordagi “RAMageddon” deb nomlanuvchi xotira chiplari taqchilligi va yetkazib berish zanjiridagi muammolar foniga toʻgʻri keladi. Ushbu global tanqislik apparat taʼminoti narxlarining oshishiga olib kelgani sababli, Apple yaqinda Mac va iPad qurilmalari narxini oshirgan edi, biroq hozircha iPhone modellariga tegmagan. Yangi lizing dasturi isteʼmolchilar uchun ushbu qimmatlashgan narxlarni yanada qulayroq qilishga qaratilgan.
Yangi xizmatning joriy etilishi munosabati bilan Apple Qoʻshma Shtatlardagi oʻzining avvalgi ichki moliyalashtirish va boʻlib-boʻlib toʻlash dasturlarini, jumladan, iPhone Upgrade Program va iPhone Payments tizimlarini yopishini eʼlon qildi. Bloomberg nashri muxbiri Mark Gurman oʻtgan hafta Apple kompaniyasi oʻz qurilmalari uchun lizing asosida egalik qilish dasturiga tayyorgarlik koʻrayotgani haqida xabar bergan edi.
Shuningdek, mijozlar Apple Upgrade dasturiga aʼzo boʻlish jarayonida Apple Trade In orqali eski qurilmalarini topshirish va lizing toʻlovlarini yanada kamaytirish imkoniyatiga egadirlar. Bundan tashqari, lizing toʻlovlarini amalga oshirishda Apple Card kartasidan foydalanilganda 3 foiz miqdorida Daily Cash keshbekini qoʻlga kiritish mumkin.
…