Apple kompaniyasi Klarna bilan hamkorlikda yangi lizing dasturini ishga tushirdi

·28·Texno
Apple kompaniyasi Klarna bilan hamkorlikda yangi lizing dasturini ishga tushirdi

Apple korporatsiyasi AQShdagi foydalanuvchilar uchun Klarna “hozir xarid qil, keyinroq toʻla” xizmati bilan hamkorlikda yangi qurilma lizing dasturini rasman joriy etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tashabbus xaridorlarga iPhone, Apple Watch, Mac va iPad mahsulotlarini oylik boʻlib-boʻlib toʻlash sharti bilan xarid qilish imkoniyatini taqdim etadi va qimmatlashib borayotgan texnologiyalar bozorida xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi dastur doirasida lizing narxlari iPhone uchun oyiga 17,99 dollardan, Apple Watch uchun 11,99 dollardan, Mac uchun 24,99 dollardan hamda iPad uchun 11,99 dollardan boshlanadi. Apple Upgrade dasturi iPhone va Apple Watch qurilmalari uchun bir va ikki yillik, Mac va iPad uchun esa ikki va uch yillik lizing muddatlarini taklif etadi.

Lizing imkoniyatlari va shartlari

Lizing muddati nihoyasiga yetgach, mijozlar oʻz tanloviga koʻra uchta yoʻldan birini tanlashlari mumkin. Ular qurilmaning eng soʻnggi avlodiga yangilanishi, joriy qurilmani bir martalik toʻlov evaziga toʻliq sotib olishi yoki uni qaytarib berib, dasturdan chiqib ketishi mumkin boʻladi.

Foydalanuvchilar oʻzlarining lizing shartnomalarini toʻgʻridan-toʻgʻri Klarna ilovasi orqali boshqarish imkoniyatiga ega. Mazkur ilova orqali toʻlovlar jadvalini koʻrib chiqish va qolgan qarzdorlikni kuzatib borish juda qulay tarzda amalga oshiriladi.

Bozor vaziyati va eski dasturlarning yopilishi

Ushbu dasturning ishga tushirilishi bozordagi “RAMageddon” deb nomlanuvchi xotira chiplari taqchilligi va yetkazib berish zanjiridagi muammolar foniga toʻgʻri keladi. Ushbu global tanqislik apparat taʼminoti narxlarining oshishiga olib kelgani sababli, Apple yaqinda Mac va iPad qurilmalari narxini oshirgan edi, biroq hozircha iPhone modellariga tegmagan. Yangi lizing dasturi isteʼmolchilar uchun ushbu qimmatlashgan narxlarni yanada qulayroq qilishga qaratilgan.

Yangi xizmatning joriy etilishi munosabati bilan Apple Qoʻshma Shtatlardagi oʻzining avvalgi ichki moliyalashtirish va boʻlib-boʻlib toʻlash dasturlarini, jumladan, iPhone Upgrade Program va iPhone Payments tizimlarini yopishini eʼlon qildi. Bloomberg nashri muxbiri Mark Gurman oʻtgan hafta Apple kompaniyasi oʻz qurilmalari uchun lizing asosida egalik qilish dasturiga tayyorgarlik koʻrayotgani haqida xabar bergan edi.

Shuningdek, mijozlar Apple Upgrade dasturiga aʼzo boʻlish jarayonida Apple Trade In orqali eski qurilmalarini topshirish va lizing toʻlovlarini yanada kamaytirish imkoniyatiga egadirlar. Bundan tashqari, lizing toʻlovlarini amalga oshirishda Apple Card kartasidan foydalanilganda 3 foiz miqdorida Daily Cash keshbekini qoʻlga kiritish mumkin.

AppleKlarnaiPhoneMacTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiElon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiBugun, 19:50Fish Audio sunʼiy intellekt ovoz modellarini yaratish uchun 50 million dollar investitsiya jalb qildiFish Audio sunʼiy intellekt ovoz modellarini yaratish uchun 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob