Xitoy oʻzining birinchi qayta foydalaniladigan Lihong-2 koinot kemasini sinovdan oʻtkazadi
Xitoyning CAS Space aerokosmik kompaniyasi va Xitoy Fanlar akademiyasi Mexanika instituti koʻp martalik raketalar va kosmik kema texnologiyalarini rivojlantirishda muhim bosqichga qadam qoʻydi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi yaratilgan Pekin asosiy muhandislik mexanikasi va boshqaruv tizimlari laboratoriyasi kelgusida toʻliq qayta foydalaniladigan tashuvchilarni yaratish boʻyicha ilmiy-tadqiqot ishlarini boshlab yuborgan. Mazkur tashabbus mamlakatning tijorat kosmik loyihalarini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi ilmiy markazlar va toʻliq sikldagi ishlarQoʻshma tuzilmalar qatoriga qoʻshimcha ravishda CAS Space Innovatsion tadqiqotlar institutini ham ochdi. Ushbu markaz istiqbolli texnologiyalarni ishlab chiqish, zamonaviy muhandislik yechimlarini sinovdan oʻtkazish va tijorat kosmik loyihalarini jadallashtirish uchun masʼul etib belgilandi. Kompaniya mutaxassislarining fikricha, ikkala tuzilmaning faoliyati fundamental tadqiqotlardan tortib yer usti sinovlari hamda parvozoldi tayyorgarliklarigacha boʻlgan toʻliq siklni taʼminlaydi.
Hozirgi kunda dastlabki sinovlar laboratoriya bosqichidan oʻtib, amaliy parvozlarga tayyorgarlik koʻrilmoqda. Asosiy eʼtibor qaytarish va qayta foydalanish texnologiyalarini oʻz ichiga olgan hamda mikrogravitatsiya sharoitida ilmiy tajribalar oʻtkazishga moʻljallangan Lihong-2 demonstratoriga qaratilgan. Loyihaning konstruktorlik ishlari yakunlanib, hozirda keng koʻlamli yer usti sinovlari oʻtkazilmoqda.
Lihong-2 koinot kamerasining texnik xususiyatlariQurilmaning ilk debyut parvozi 100 kilometrlik balandlikka koʻtarilib, undan soʻng vertikal qoʻnishni amalga oshirishni koʻzda tutadi. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, Lihong-2 quyidagi texnik parametrlarga ega:
- Uzunligi 18 metrni tashkil etadi;
- Diametri 3,35 metrga teng;
- Boshlangʻich massasi qariyb 60 tonnani tashkil qiladi;
- Yetti nafargacha yoʻlovchi yoki uch tonnagacha foydali yukni tashi oladi;
- Kosmosdagi vaznsizlik holati uch daqiqa davom etadi.
Parvozning asosiy vazifasi mustaqil ravishda Yerga qaytish, navigatsiyani bajarish hamda faol qism tugagandan soʻng aniq qoʻnishni amalga oshirish qobiliyatini sinashdan iborat. Shundan soʻng, dasturning mantiqiy davomi sifatida uzoq muddatli orbital missiyalar uchun moʻljallangan toʻlaqonli koʻp martalik Lihong-3 apparatini 2028-yilda sinovdan oʻtkazish rejalashtirilgan.
…