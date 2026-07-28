Xitoy oʻzining birinchi qayta foydalaniladigan Lihong-2 koinot kemasini sinovdan oʻtkazadi

·30·Texno
Xitoy oʻzining birinchi qayta foydalaniladigan Lihong-2 koinot kemasini sinovdan oʻtkazadi

Xitoyning CAS Space aerokosmik kompaniyasi va Xitoy Fanlar akademiyasi Mexanika instituti koʻp martalik raketalar va kosmik kema texnologiyalarini rivojlantirishda muhim bosqichga qadam qoʻydi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi yaratilgan Pekin asosiy muhandislik mexanikasi va boshqaruv tizimlari laboratoriyasi kelgusida toʻliq qayta foydalaniladigan tashuvchilarni yaratish boʻyicha ilmiy-tadqiqot ishlarini boshlab yuborgan. Mazkur tashabbus mamlakatning tijorat kosmik loyihalarini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi ilmiy markazlar va toʻliq sikldagi ishlar

Qoʻshma tuzilmalar qatoriga qoʻshimcha ravishda CAS Space Innovatsion tadqiqotlar institutini ham ochdi. Ushbu markaz istiqbolli texnologiyalarni ishlab chiqish, zamonaviy muhandislik yechimlarini sinovdan oʻtkazish va tijorat kosmik loyihalarini jadallashtirish uchun masʼul etib belgilandi. Kompaniya mutaxassislarining fikricha, ikkala tuzilmaning faoliyati fundamental tadqiqotlardan tortib yer usti sinovlari hamda parvozoldi tayyorgarliklarigacha boʻlgan toʻliq siklni taʼminlaydi.

Hozirgi kunda dastlabki sinovlar laboratoriya bosqichidan oʻtib, amaliy parvozlarga tayyorgarlik koʻrilmoqda. Asosiy eʼtibor qaytarish va qayta foydalanish texnologiyalarini oʻz ichiga olgan hamda mikrogravitatsiya sharoitida ilmiy tajribalar oʻtkazishga moʻljallangan Lihong-2 demonstratoriga qaratilgan. Loyihaning konstruktorlik ishlari yakunlanib, hozirda keng koʻlamli yer usti sinovlari oʻtkazilmoqda.

Lihong-2 koinot kamerasining texnik xususiyatlari

Qurilmaning ilk debyut parvozi 100 kilometrlik balandlikka koʻtarilib, undan soʻng vertikal qoʻnishni amalga oshirishni koʻzda tutadi. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, Lihong-2 quyidagi texnik parametrlarga ega:

  • Uzunligi 18 metrni tashkil etadi;
  • Diametri 3,35 metrga teng;
  • Boshlangʻich massasi qariyb 60 tonnani tashkil qiladi;
  • Yetti nafargacha yoʻlovchi yoki uch tonnagacha foydali yukni tashi oladi;
  • Kosmosdagi vaznsizlik holati uch daqiqa davom etadi.
Ilk missiya davomida bir nechta eksperimental foydali yuklar, jumladan, oqsil kristallarini oʻstirishga moʻljallangan avtomatik qurilma fazoga chiqariladi. Olimlar ushbu namunalar orqali onkologik hamda yurak-qon tomir kasalliklariga qarshi yangi dori vositalarini yaratish tadqiqotlarini olib borishni rejalashtirgan. Shuningdek, bortga kosmik sharoitdagi ishlarni tekshiruvchi avtonom robot va boʻlajak sayyohlik parvozlari uchun yoʻlovchilar holatini kuzatuvchi maxsus tizim joylashtiriladi.

Parvozning asosiy vazifasi mustaqil ravishda Yerga qaytish, navigatsiyani bajarish hamda faol qism tugagandan soʻng aniq qoʻnishni amalga oshirish qobiliyatini sinashdan iborat. Shundan soʻng, dasturning mantiqiy davomi sifatida uzoq muddatli orbital missiyalar uchun moʻljallangan toʻlaqonli koʻp martalik Lihong-3 apparatini 2028-yilda sinovdan oʻtkazish rejalashtirilgan.

XitoyKoinotRaketaTexnologiyaKosmik kema
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiApple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiBugun, 20:58AQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinAQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinBugun, 20:58PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob