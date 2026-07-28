VK kelajakdagi afzalliklarni hisobga oluvchi yangi algoritmni taqdim etdi

·29·Texno
VK kelajakdagi afzalliklarni hisobga oluvchi yangi algoritmni taqdim etdi

VK Research sunʼiy intellekt tadqiqotchilari klassik tavsiya tizimlarining imkoniyatlarini kengaytiruvchi yangi yondashuvni ishlab chiqdi. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, mazkur algoritm foydalanuvchining bugungi qiziqishlari bilan birga, tavsiyalar uning kelgusidagi afzalliklariga qanday taʼsir qilishini ham oldindan baholay oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda aksariyat raqamli xizmatlar faoliyatida neyrotarmoq modellari asosiy oʻrin tutsa-da, klassik tavsiya algoritmlari maʼlumotlarni qayta ishlash tezligi va hisoblash resurslarini tejash muhim boʻlgan yoʻnalishlarda oʻz ahamiyatini yoʻqotmagan. Aynan shunday tizimlar uchun moʻljallangan yangi usul kontent tanlash zanjirining butun boshli sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Yangi yondashuvning texnik afzalliklari

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, ishlab chiqilgan yechim mavjud tavsiya tizimlarining arxitekturasini tubdan oʻzgartirmasdan ham ularga muvaffaqiyatli integratsiya qilinishi mumkin. Bu esa kompaniyalarga dasturiy taʼminotni qayta qurmasdan turib, tavsiyalar sifatini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

Yangi yondashuv hozirning oʻzida VK ekotizimidagi bir qator amaliy vazifalarni bajarishda qoʻllanila boshlandi. Bu esa texnologiyaning nafaqat nazariy, balki real sanoat muhitidagi samaradorligini amalda koʻrsatib berdi.

Sinov natijalari va xalqaro eʼtirof

Mutaxassislar tomonidan oʻtkazilgan sinovlar jarayonida mazkur yondashuv VK-LSVD kabi bir nechta ochiq maʼlumotlar toʻplamida sinab koʻrildi. Sinov natijalari shuni koʻrsatdiki, yangi algoritm anʼanaviy usullarga nisbatan kontentni ancha aniqroq va toʻgʻriroq tanlash imkonini beradi.

Mazkur ilmiy ish va uning natijalari nufuzli xalqaro KDD 2026 konferensiyasida keng jamoatchilik va mutaxassislarga taqdim etildi. Bu esa oʻz navbatida xalqaro ilmiy hamjamiyat tomonidan yuqori baholandi.

Kelgusida tadqiqotchi guruh ushbu texnologiya imkoniyatlarini yanada kengaytirishni rejalashtirgan. Xususan, foydalanuvchilarning qayta aloqasini yanada aniqroq hisobga olish hamda uni yanada kengroq sanoat vazifalarida qoʻllash koʻzda tutilgan.

VKSunʼiy intellektAlgoritmTavsiya tizimlariKDD 2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiApple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiBugun, 20:58AQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinAQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinBugun, 20:58PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob