VK kelajakdagi afzalliklarni hisobga oluvchi yangi algoritmni taqdim etdi
VK Research sunʼiy intellekt tadqiqotchilari klassik tavsiya tizimlarining imkoniyatlarini kengaytiruvchi yangi yondashuvni ishlab chiqdi. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, mazkur algoritm foydalanuvchining bugungi qiziqishlari bilan birga, tavsiyalar uning kelgusidagi afzalliklariga qanday taʼsir qilishini ham oldindan baholay oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda aksariyat raqamli xizmatlar faoliyatida neyrotarmoq modellari asosiy oʻrin tutsa-da, klassik tavsiya algoritmlari maʼlumotlarni qayta ishlash tezligi va hisoblash resurslarini tejash muhim boʻlgan yoʻnalishlarda oʻz ahamiyatini yoʻqotmagan. Aynan shunday tizimlar uchun moʻljallangan yangi usul kontent tanlash zanjirining butun boshli sifatini oshirishga xizmat qiladi.
Yangi yondashuvning texnik afzalliklariTadqiqotchilarning taʼkidlashicha, ishlab chiqilgan yechim mavjud tavsiya tizimlarining arxitekturasini tubdan oʻzgartirmasdan ham ularga muvaffaqiyatli integratsiya qilinishi mumkin. Bu esa kompaniyalarga dasturiy taʼminotni qayta qurmasdan turib, tavsiyalar sifatini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.
Yangi yondashuv hozirning oʻzida VK ekotizimidagi bir qator amaliy vazifalarni bajarishda qoʻllanila boshlandi. Bu esa texnologiyaning nafaqat nazariy, balki real sanoat muhitidagi samaradorligini amalda koʻrsatib berdi.
Sinov natijalari va xalqaro eʼtirofMutaxassislar tomonidan oʻtkazilgan sinovlar jarayonida mazkur yondashuv VK-LSVD kabi bir nechta ochiq maʼlumotlar toʻplamida sinab koʻrildi. Sinov natijalari shuni koʻrsatdiki, yangi algoritm anʼanaviy usullarga nisbatan kontentni ancha aniqroq va toʻgʻriroq tanlash imkonini beradi.
Mazkur ilmiy ish va uning natijalari nufuzli xalqaro KDD 2026 konferensiyasida keng jamoatchilik va mutaxassislarga taqdim etildi. Bu esa oʻz navbatida xalqaro ilmiy hamjamiyat tomonidan yuqori baholandi.
Kelgusida tadqiqotchi guruh ushbu texnologiya imkoniyatlarini yanada kengaytirishni rejalashtirgan. Xususan, foydalanuvchilarning qayta aloqasini yanada aniqroq hisobga olish hamda uni yanada kengroq sanoat vazifalarida qoʻllash koʻzda tutilgan.
…