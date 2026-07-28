HBO Max platformasida TikTok uslubidagi Shorts lentalari sinovdan oʻtkazilmoqda

·25·Texno
HBO Max platformasida TikTok uslubidagi Shorts lentalari sinovdan oʻtkazilmoqda

Warner Bros. kompaniyasi sayyoramizdagi yetakchi striming xizmatlaridan biri boʻlgan HBO Max platformasida foydalanuvchilarga qiziqarli kontent topishni osonlashtirish maqsadida TikTok uslubidagi vertikal videolarning maxsus lentasi hamda sunʼiy intellektga asoslangan suhbat shaklidagi qidiruv tizimini joriy etishini eʼlon qildi. Mazkur yangilik tomoshabinlarga minglab filmlar va seriallar orasidan oʻziga mos keladigan loyihalarni tezkor topishda koʻmaklashishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bugungi kunda aksariyat striming xizmatlari keng kutubxonalardagi kontentni saralashda va tomoshabinlarning TikTok hamda Instagram Reels kabi platformalardagi qisqa videolarga oʻrganib qolganidan kelib chiqqan holda qidiruv mexanizmlarini qayta koʻrib chiqmoqda. Yangi funksiyalar auditoriyaga platforma imkoniyatlaridan foydalanishda yanada qulay va moslashuvchan yoʻllarni taqdim etadi.

Shorts va sunʼiy intellekt asosidagi qidiruv

HBO Max ilovasining quyi navigatsiya menyusida paydo boʻladigan yangi “Shorts” belgisi treylerlar, qiziqarli parchalar va bonus materiallardan iborat vertikal video lentasini ochadi. Kompaniya maʼlumotiga koʻra, mazkurlar foydalanuvchining shaxsiy taʼmi va tomosha qilish tarixiga qarab individual tarzda moslashtiriladi. Agar foydalanuvchiga koʻrsatilgan lavha yoqib qolsa, u darhol toʻliq serial yoki filmni tomosha qilishni boshlashi yoki keyinroq koʻrish uchun roʻyxatga saqlab qoʻyishi mumkin.

Shuningdek, video lentalar uchun eng sara sahnalarni tanlab beruvchi maxsus sunʼiy intellekt vositasi ishlab chiqilgan boʻlib, u minglab soatlik video materiallarni sahna darajasidagi metamaʼlumotlar asosida tahlil qiladi. Shundan soʻng HBO Max muharrirlari striming xizmatining boy kutubxonasini eng yaxshi namoyish eta oladigan lavhalarni yakuniy tasdiqlashadi.

Bozor tendensiyalari va sinov jarayoni

Mazkur yangilanish bilan HBO Max oʻz kutubxonalaridagi parchalarni namoyish qilish uchun vertikal video lentalarini qoʻllagan Netflix, Disney+ va Peacock kabi boshqa mashhur striming xizmatlari safiga qoʻshildi. Warner Bros. bayonotiga koʻra, yangi vertikal lenta dastlab AQShdagi ayrim iOS foydalanuvchilari orasida sinovdan oʻtkazilmoqda va shundan keyingina boshqa qurilmalar hamda bozorlarga bosqichma-bosqich tatbiq etiladi.

Platformaga qoʻshilayotgan yana bir yangilik — sunʼiy intellektga asoslangan suhbat qidiruvi tabiiy tilni tushunish texnologiyasi orqali soʻrovlarni talqin qiladi va tegishli filmlar hamda seriallarni tavsiya etadi. Masalan, foydalanuvchilar “komediya koʻrgim kelyapti”, “notinch oilaviy drama” yoki “qizlar davrasi uchun eng yaxshi film” kabi erkin iboralar yordamida oʻziga mos tavsiyalarni osonlikcha topishi mumkin.

Eʼtiborlisi, Netflix oʻtgan yili oʻz foydalanuvchilari uchun shunga oʻxshash sunʼiy intellektga asoslangan qidiruv tajribasini ishga tushirgan edi. Shuningdek, Amazon ham Fire TV qurilmalarida teledasturlar va filmlar boʻyicha ochiq soʻrovlarga javob beradigan sunʼiy intellekt ovozli qidiruviga ega. HBO Maxʼning ushbu eksperimental funksiyasi hozircha AQShdagi tanlangan Android foydalanuvchilari uchun mavjud boʻlib, tez orada uni yanada kengroq qurilmalar va mintaqalarga yoyish rejalashtirilgan.

StrimingHBO MaxTexnologiyaSuniy intellektYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiOzlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiBugun, 00:24NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 00:24Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaWaymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaBugun, 00:21eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydieBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydiKecha, 23:57Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiOppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiKecha, 23:56Newegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiNewegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob