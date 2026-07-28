eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydi
Elektron tijorat sohasidagi eng shov-shuvli va gʻayrioddiy mojinolardan biri oʻz nihoyasiga yetdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eBay kompaniyasi hamda uning sobiq xodimlari 2019-yilda “EcommerceBytes” nashri mualliflariga qarshi uyushtirilgan qoʻrqitish kampaniyasi uchun jabrlanuvchilarga 56 million dollar miqdorida tovon puli toʻlashga rozi boʻlishdi. Ushbu kelishuv besh yil avval yuz bergan vahshiyona taʼqiblar ortidan ochilgan fuqarolik ishiga nuqta qoʻydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mojinoning markazida turmush qurgan juftlik — Ina va David Steinerlar turgan boʻlib, ular oʻzlarining “EcommerceBytes” axborotnomasi orqali eBay faoliyatini tanqid qilib kelishgan. Aynan shu tanqidlar kompaniyaning yuqori martabali rahbarlarining gʻazabini keltirib chiqarib, ular tanqidiy materiallarni toʻxtatish maqsadida jurnalistlarga qarshi maxsus reja tuzgan. 2019-yilda amalga oshirilgan bu harakatlar oʻzining shafqatsizligi bilan e-commerce tarixida qora dogʻ boʻlib qoldi.
Qoʻrqitish kampaniyasi tafsilotlariSud hujjatlarida keltirilishicha, eBay sobiq rahbarlari ijtimoiy tarmoqlardagi soxta akkauntlar orqali juftlikni taʼqib qilgan, shuningdek, ularning manziliga nomaʼlum tahdidli xatlar yoʻllagan. Xaridorlar uyiga pochta orqali tirik oʻrgimchaklar va tarakanlar, porno jurnallar, qonli choʻchqa niqobi, motam gulchambari hamda turmush oʻrtogʻining oʻlimidan keyin qanday yashash haqidagi kitob yuborilgan. Shuningdek, tergov davomida jinoyatchilar jabrlanuvchilarning mashinasiga GPS kuzatuv moslamasini oʻrnatishni rejalashtirgani ham aniqlangan.
Mazkur kelishuv 2021-yilda Steinerlar tomonidan eBayʼga nisbatan qoʻzgʻatilgan fuqarolik sud ishini hal qiladi. Jabrlanuvchilar vakillik qiluvchi yuridik idoraning maʼlumot qilishicha, umumiy 56 million dollarlik tovon pulining 46,15 million dollari bevosita eBay kompaniyasi tomonidan toʻlanadi. Qolgan mablagʻlar esa sobiq rahbarlar — bosh direktor Devin Wenig (2 million dollar), Wendy Jones (500 ming dollar) va Steve Wymer (50 ming dollar) tomonidan qoplanadi, shuningdek, ayrim mablagʻlar notijorat tashkilotlariga yoʻnaltiriladi.
Sud hukmlari va eBayʼning rasmiy munosabatiMazkur jinoyat ishi boʻyicha 2022-yilda yetti nafar sobiq eBay xodimi jinoiy javobgarlikka tortilib, oʻz ayblarini tan olgan edi. Xususan, kompaniyaning sobiq xavfsizlik boshligʻi James Baugh deyarli besh yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. AQSh Adliya vazirligi tomonidan taʼqib etilganlar orasida David Harville, Brian Gilbert, Stephanie Popp, Stephanie Stockwell, Philip Cooke va sobiq pudratchi Veronica Zea ham bor.
Seshanba kuni eʼlon qilingan bayonotida eBay sobiq xodimlarining harakatlarini qoralab, bu “kompaniya madaniyatiga mutlaqo zid” ekanini bildirdi. Kompaniya vakillari Steiner oilasiga yetkazilgan ziyon uchun chuqur afsusda ekanliklarini taʼkidlab, ushbu kelishuv adolatni tiklash va vaziyatni oʻnglash yoʻlidagi qadam ekanini qayd etishdi. Mazkur voqea yirik korporatsiyalarda axloqiy meʼyorlar va xodimlar nazorati qanchalik muhimligini yana bir bor koʻrsatdi.
…