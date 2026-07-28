eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydi

·16·Texno
eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydi

Elektron tijorat sohasidagi eng shov-shuvli va gʻayrioddiy mojinolardan biri oʻz nihoyasiga yetdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eBay kompaniyasi hamda uning sobiq xodimlari 2019-yilda “EcommerceBytes” nashri mualliflariga qarshi uyushtirilgan qoʻrqitish kampaniyasi uchun jabrlanuvchilarga 56 million dollar miqdorida tovon puli toʻlashga rozi boʻlishdi. Ushbu kelishuv besh yil avval yuz bergan vahshiyona taʼqiblar ortidan ochilgan fuqarolik ishiga nuqta qoʻydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mojinoning markazida turmush qurgan juftlik — Ina va David Steinerlar turgan boʻlib, ular oʻzlarining “EcommerceBytes” axborotnomasi orqali eBay faoliyatini tanqid qilib kelishgan. Aynan shu tanqidlar kompaniyaning yuqori martabali rahbarlarining gʻazabini keltirib chiqarib, ular tanqidiy materiallarni toʻxtatish maqsadida jurnalistlarga qarshi maxsus reja tuzgan. 2019-yilda amalga oshirilgan bu harakatlar oʻzining shafqatsizligi bilan e-commerce tarixida qora dogʻ boʻlib qoldi.

Qoʻrqitish kampaniyasi tafsilotlari

Sud hujjatlarida keltirilishicha, eBay sobiq rahbarlari ijtimoiy tarmoqlardagi soxta akkauntlar orqali juftlikni taʼqib qilgan, shuningdek, ularning manziliga nomaʼlum tahdidli xatlar yoʻllagan. Xaridorlar uyiga pochta orqali tirik oʻrgimchaklar va tarakanlar, porno jurnallar, qonli choʻchqa niqobi, motam gulchambari hamda turmush oʻrtogʻining oʻlimidan keyin qanday yashash haqidagi kitob yuborilgan. Shuningdek, tergov davomida jinoyatchilar jabrlanuvchilarning mashinasiga GPS kuzatuv moslamasini oʻrnatishni rejalashtirgani ham aniqlangan.

Mazkur kelishuv 2021-yilda Steinerlar tomonidan eBayʼga nisbatan qoʻzgʻatilgan fuqarolik sud ishini hal qiladi. Jabrlanuvchilar vakillik qiluvchi yuridik idoraning maʼlumot qilishicha, umumiy 56 million dollarlik tovon pulining 46,15 million dollari bevosita eBay kompaniyasi tomonidan toʻlanadi. Qolgan mablagʻlar esa sobiq rahbarlar — bosh direktor Devin Wenig (2 million dollar), Wendy Jones (500 ming dollar) va Steve Wymer (50 ming dollar) tomonidan qoplanadi, shuningdek, ayrim mablagʻlar notijorat tashkilotlariga yoʻnaltiriladi.

Sud hukmlari va eBayʼning rasmiy munosabati

Mazkur jinoyat ishi boʻyicha 2022-yilda yetti nafar sobiq eBay xodimi jinoiy javobgarlikka tortilib, oʻz ayblarini tan olgan edi. Xususan, kompaniyaning sobiq xavfsizlik boshligʻi James Baugh deyarli besh yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. AQSh Adliya vazirligi tomonidan taʼqib etilganlar orasida David Harville, Brian Gilbert, Stephanie Popp, Stephanie Stockwell, Philip Cooke va sobiq pudratchi Veronica Zea ham bor.

Seshanba kuni eʼlon qilingan bayonotida eBay sobiq xodimlarining harakatlarini qoralab, bu “kompaniya madaniyatiga mutlaqo zid” ekanini bildirdi. Kompaniya vakillari Steiner oilasiga yetkazilgan ziyon uchun chuqur afsusda ekanliklarini taʼkidlab, ushbu kelishuv adolatni tiklash va vaziyatni oʻnglash yoʻlidagi qadam ekanini qayd etishdi. Mazkur voqea yirik korporatsiyalarda axloqiy meʼyorlar va xodimlar nazorati qanchalik muhimligini yana bir bor koʻrsatdi.

EbayEcommerceBytesSudJurnalistPul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiZebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiBugun, 00:51Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiOzlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiBugun, 00:24NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 00:24Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaWaymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaBugun, 00:21Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiOppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiKecha, 23:56Newegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiNewegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob