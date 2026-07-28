Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdi
UYEFA Chempionlar ligasining ikkinchi saralash bosqichi javob bellashuvida Ozarbayjonning «Sabah» klubi safarda Finlyandiyaning «KuPS» jamoasi mehmoni bo‘ldi. Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra ustunlik qilgan Boku klubi keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Zamin.uz o‘zbekistonlik legioner ishtirok etgan bahs tafsilotlari va «Sabah»ning bo‘lajak raqiblari haqida ma’lumot beradi.
1. Finlyandiyadagi ishonchli g‘alaba va Rahmonaliyevning asosiy tarkibdagi o‘yini
Finlyandiyada kechgan bellashuvda mehmonlar — «Sabah» futbolchilari 2:0 hisobida zafar quchishdi. Eslatib o‘tamiz, Bokuda o‘tkazilgan ilk bahsda ham Ozarbayjon klubi 1:0 hisobida g‘alaba qozongan edi.
Ushbu muhim bahsda o‘zbekistonlik mahoratli yarimhimoyachi Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning asosiy tarkibida maydonga tushdi va maydonda faol harakat qilib, 78-daqiqada zaxiraga olindi.
YECHL 2-saralash bosqichi, javob o‘yini:
KuPS (Finlyandiya) – Sabah (Ozarbayjon) 0:2
(Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra: 0:3)
Birinchi o‘yin: 0:1
«KuPS» – «Sabah» uchrashuvi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Musobaqa
UYEFA Chempionlar ligasi (2-saralash bosqichi)
Juftlik
«KuPS» (Finlyandiya) – «Sabah» (Ozarbayjon)
Javob o‘yini hisobi
0:2 (Bokuliklar g‘alabasi)
Ilk o‘yin hisobi
0:1
Umumiy hisob
0:3 («Sabah» keyingi bosqichda)
O‘zbekistonlik futbolchi
Umarali Rahmonaliyev (Asosiy tarkibda, 78-daqiqagacha o‘ynadi)
2. Keyingi bosqichdagi ehtimoliy raqib: «Lex»ga qarshi to‘qnashuv
Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra 3:0 hisobida zafar quchgan «Sabah» Chempionlar ligasining uchinchi saralash bosqichiga yo‘l oldi.
Keyingi raundda Ozarbayjon klubi Polshaning «Lex» va Daniyaning «Orxus» jamoalari o‘rtasidagi juftlik g‘olibi bilan kuch sinashadi. Ushbu juftlikning ilk bellashuvida Polshaning «Lex» klubi 4:1 hisobida ishonchli g‘alaba qozongan va keyingi bosqichga chiqish uchun juda katta imkoniyatga ega bo‘lib turibdi.
O‘zbekistonlik legionerimiz ishtirok etayotgan Chempionlar ligasi bahslari yurtimiz futbol ishqibozlarida katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
…