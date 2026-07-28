Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdi

·33·Sport
Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdi

UYEFA Chempionlar ligasining ikkinchi saralash bosqichi javob bellashuvida Ozarbayjonning «Sabah» klubi safarda Finlyandiyaning «KuPS» jamoasi mehmoni bo‘ldi. Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra ustunlik qilgan Boku klubi keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Zamin.uz o‘zbekistonlik legioner ishtirok etgan bahs tafsilotlari va «Sabah»ning bo‘lajak raqiblari haqida ma’lumot beradi.

1. Finlyandiyadagi ishonchli g‘alaba va Rahmonaliyevning asosiy tarkibdagi o‘yini

Finlyandiyada kechgan bellashuvda mehmonlar — «Sabah» futbolchilari 2:0 hisobida zafar quchishdi. Eslatib o‘tamiz, Bokuda o‘tkazilgan ilk bahsda ham Ozarbayjon klubi 1:0 hisobida g‘alaba qozongan edi.

Ushbu muhim bahsda o‘zbekistonlik mahoratli yarimhimoyachi Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning asosiy tarkibida maydonga tushdi va maydonda faol harakat qilib, 78-daqiqada zaxiraga olindi.

YECHL 2-saralash bosqichi, javob o‘yini:

KuPS (Finlyandiya) – Sabah (Ozarbayjon) 0:2

(Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra: 0:3)

Birinchi o‘yin: 0:1

«KuPS» – «Sabah» uchrashuvi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Musobaqa

UYEFA Chempionlar ligasi (2-saralash bosqichi)

Juftlik

«KuPS» (Finlyandiya) – «Sabah» (Ozarbayjon)

Javob o‘yini hisobi

0:2 (Bokuliklar g‘alabasi)

Ilk o‘yin hisobi

0:1

Umumiy hisob

0:3 («Sabah» keyingi bosqichda)

O‘zbekistonlik futbolchi

Umarali Rahmonaliyev (Asosiy tarkibda, 78-daqiqagacha o‘ynadi)

2. Keyingi bosqichdagi ehtimoliy raqib: «Lex»ga qarshi to‘qnashuv

Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra 3:0 hisobida zafar quchgan «Sabah» Chempionlar ligasining uchinchi saralash bosqichiga yo‘l oldi.

Keyingi raundda Ozarbayjon klubi Polshaning «Lex» va Daniyaning «Orxus» jamoalari o‘rtasidagi juftlik g‘olibi bilan kuch sinashadi. Ushbu juftlikning ilk bellashuvida Polshaning «Lex» klubi 4:1 hisobida ishonchli g‘alaba qozongan va keyingi bosqichga chiqish uchun juda katta imkoniyatga ega bo‘lib turibdi.

O‘zbekistonlik legionerimiz ishtirok etayotgan Chempionlar ligasi bahslari yurtimiz futbol ishqibozlarida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Umarali RahmonaliyevSabahUEFA Champions LeagueKuPSLech
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Kecha, 22:21Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiKecha, 22:19Zinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdiZinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdiKecha, 22:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi