Sun'iy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqda?
Sun'iy intellekt agentlari onlayn xizmatlardan foydalanishni osonlashtirishi haqidagi bahslarga qaramay, App Store va Google Play platformalarida dasturlar bozori faollashib, yangi ijodiy hamda innovatsion loyihalar soni keskin ortdi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, 2026-yilning birinchi choragida butun dunyo bo'ylab yangi ilovalar chiqarilishi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 60 foizga, faqatgina Apple'ning iOS dokonida esa 80 foizga oshgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dasturlash jarayonida sun'iy intellekt vositalarining keng qo'llanilishi yangi mahsulotlarni tezroq bozorga chiqarish imkonini berdi. Garchi bu holat App Store dokonini pastroq sifatli kontent bilan to'ldirib yuborishi mumkin degan xavotirlarni tug'dirsa-da, foydalanuvchilar e'tiboriga tushayotgan va ostki qismida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanadigan qiziqarli yashirin javohirlar ham talabga ega bo'lmoqda.
Ijtimoiy tarmoq kontentini saqlashning yangi usuliZamonaviy foydalanuvchilar duch keladigan asosiy muammolardan biri — ijtimoiy tarmoqlardan qiziqarli havolalarni saqlab qo'yib, keyin ularni unutib yuborishdir. Londonning The Feel Good Project studiyasi tomonidan yaratilgan Albo (avvalgi nomi Sortd) ilovasi aynan shu muammoni hal qilishga qaratilgan bo'lib, doomscrolling ta'siridan charchagan foydalanuvchilarga ilhom berishni maqsad qilgan.
Ushbu ilovaga TikTok, Instagram Reel, YouTube videolari, shuningdek Pinterest, X, LinkedIn, Threads, Reddit va Facebook tarmoqlaridan havolalarni ulashish kifoya qiladi. Ilova post tafsilotlarini avtomatik ravishda tortib olib, uni kategoriyalarga ajratadi va saqlab qo'yadi. Muhimi, hatto muallif asl post yoki videoni o'chirib yuborgan taqdirda ham, ma'lumotlar Albo'da saqlanib qoladi.
Imkoniyatlar va foydalanish shartlariAlbo xizmati faqat havolalar bilan cheklanib qolmay, ekran tasvirlarini (skrinshot) ham ilovaga qo'shish imkonini beradi. Bu sayohat g'oyalari, retseptlar, o'qish uchun kitoblar yoki ko'rishga arziydigan filmlarni tartibli saqlashni qulaylashtiradi. To'plamlarni do'stlar bilan ulashish ham mumkin.
Ilovadan foydalanish mutlaqo bepul bo'lib, ilg'or funksiyalar obuna asosida taqdim etiladi. Mutaxassislar dastlabki ro'yxatdan o'tish jarayonida sinov muddatini biroz faol tarzda taklif qilishini qayd etishgan, biroq bu kabi qulay dasturlar sun'iy intellekt davrida ham sifatli dasturiy ta'minotga ehtiyoj yuqoriligini isbotlaydi.
…