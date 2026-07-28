Sun'iy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqda?

·25·Texno
Sun'iy intellekt davrida App Store ilovalari nima uchun yana ommalashmoqda?

Sun'iy intellekt agentlari onlayn xizmatlardan foydalanishni osonlashtirishi haqidagi bahslarga qaramay, App Store va Google Play platformalarida dasturlar bozori faollashib, yangi ijodiy hamda innovatsion loyihalar soni keskin ortdi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, 2026-yilning birinchi choragida butun dunyo bo'ylab yangi ilovalar chiqarilishi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 60 foizga, faqatgina Apple'ning iOS dokonida esa 80 foizga oshgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dasturlash jarayonida sun'iy intellekt vositalarining keng qo'llanilishi yangi mahsulotlarni tezroq bozorga chiqarish imkonini berdi. Garchi bu holat App Store dokonini pastroq sifatli kontent bilan to'ldirib yuborishi mumkin degan xavotirlarni tug'dirsa-da, foydalanuvchilar e'tiboriga tushayotgan va ostki qismida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanadigan qiziqarli yashirin javohirlar ham talabga ega bo'lmoqda.

Ijtimoiy tarmoq kontentini saqlashning yangi usuli

Zamonaviy foydalanuvchilar duch keladigan asosiy muammolardan biri — ijtimoiy tarmoqlardan qiziqarli havolalarni saqlab qo'yib, keyin ularni unutib yuborishdir. Londonning The Feel Good Project studiyasi tomonidan yaratilgan Albo (avvalgi nomi Sortd) ilovasi aynan shu muammoni hal qilishga qaratilgan bo'lib, doomscrolling ta'siridan charchagan foydalanuvchilarga ilhom berishni maqsad qilgan.

Ushbu ilovaga TikTok, Instagram Reel, YouTube videolari, shuningdek Pinterest, X, LinkedIn, Threads, Reddit va Facebook tarmoqlaridan havolalarni ulashish kifoya qiladi. Ilova post tafsilotlarini avtomatik ravishda tortib olib, uni kategoriyalarga ajratadi va saqlab qo'yadi. Muhimi, hatto muallif asl post yoki videoni o'chirib yuborgan taqdirda ham, ma'lumotlar Albo'da saqlanib qoladi.

Imkoniyatlar va foydalanish shartlari

Albo xizmati faqat havolalar bilan cheklanib qolmay, ekran tasvirlarini (skrinshot) ham ilovaga qo'shish imkonini beradi. Bu sayohat g'oyalari, retseptlar, o'qish uchun kitoblar yoki ko'rishga arziydigan filmlarni tartibli saqlashni qulaylashtiradi. To'plamlarni do'stlar bilan ulashish ham mumkin.

Ilovadan foydalanish mutlaqo bepul bo'lib, ilg'or funksiyalar obuna asosida taqdim etiladi. Mutaxassislar dastlabki ro'yxatdan o'tish jarayonida sinov muddatini biroz faol tarzda taklif qilishini qayd etishgan, biroq bu kabi qulay dasturlar sun'iy intellekt davrida ham sifatli dasturiy ta'minotga ehtiyoj yuqoriligini isbotlaydi.

App StoreiOSDasturlarSun'iy intellektTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiZebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiBugun, 00:51Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiOzlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiBugun, 00:24NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 00:24Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaWaymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaBugun, 00:21eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydieBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydiKecha, 23:57Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiOppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob