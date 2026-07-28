Galaxy Z Fold 8 Janubiy Koreyada xitga aylandi va talab yuqori
Janubiy Koreyada Samsung kompaniyasining eng yangi buklanuvchi flagmani — Galaxy Z Fold 8 smartfoniga boʻlgan talab kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi. Naver nashrining xabar berishicha, yangi qurilmaning dastlabki partiyalari allaqachon tugab qolgan va ayrim modellar uchun navbatlar sentyabr oyigacha choʻzilib ketgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Samsung bozor talabini oldindan sezib, Galaxy Z Fold 8 ishlab chiqarish hajmini taxminan 40 foizga oshirgan edi. Biroq, shuning oʻzi ham xaridorlarning ommaviy buyurtmalarini qoplash uchun yetarli boʻlmadi va onlayn zaxiralar deyarli toʻliq escatildi.
Yetkazib berish muddatlari va ranglar tanloviHozirgi vaqtda onlayn buyurtma bergan foydalanuvchilar oʻz qurilmalarini avgust oyining ikkinchi yarmidan toʻrtinchi haftasigacha kutishlariga toʻgʻri keladi. Baʼzi yirik uyali aloqa operatorlarida esa muayyan rangdagi versiyalar toʻlaligicha sotilib ketgan boʻlib, yangi partiyalar avgust oyining oʻrtalaridan oldin kelishi kutilmayapti.
Ayniqsa, Samsung rasmiy internet-doʻkoni orqaligina sotiladigan eksklyuziv rangdagi modellar taqchilligi sezilmoqda. Ushbu noyob konfiguratsiyadagi smartfonlarni buyurtma qilgan xaridorlar ularni faqat sentyabr oyidagina qoʻlga kiritishlari mumkin boʻladi.
Ultra versiyadagi vaziyatBozordagi umumiy taqchillik fonida Galaxy Z Fold 8 Ultra modeli bilan bogʻliq vaziyat ancha barqaror ekanligi taʼkidlanmoqda. Ushbu moddiy jihatdan ilgʻor versiya uchun hozircha bunday muammolar kuzatilmadi va uning zaxiralari savdo boshlangan ilk kunlardanoq yuzaga keladigan talabni toʻlaqonli qoplashga yetarlidir.
Mutaxassislarning fikricha, foydalanuvchilarning buklanuvchi gadjetlarga boʻlgan qiziqishi yildan-yilga ortib bormoqda. Samsung ushbu yoʻnalishdagi yetakchiligini saqlab qolgan holda, yuzaga kelgan logistika va taʼminot uzilishlarini tez fursatlarda bartaraf etish choralarini koʻrmoqda.
…