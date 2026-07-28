Galaxy Z Fold 8 Janubiy Koreyada xitga aylandi va talab yuqori

·113·Texno
Galaxy Z Fold 8 Janubiy Koreyada xitga aylandi va talab yuqori

Janubiy Koreyada Samsung kompaniyasining eng yangi buklanuvchi flagmani — Galaxy Z Fold 8 smartfoniga boʻlgan talab kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi. Naver nashrining xabar berishicha, yangi qurilmaning dastlabki partiyalari allaqachon tugab qolgan va ayrim modellar uchun navbatlar sentyabr oyigacha choʻzilib ketgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Samsung bozor talabini oldindan sezib, Galaxy Z Fold 8 ishlab chiqarish hajmini taxminan 40 foizga oshirgan edi. Biroq, shuning oʻzi ham xaridorlarning ommaviy buyurtmalarini qoplash uchun yetarli boʻlmadi va onlayn zaxiralar deyarli toʻliq escatildi.

Yetkazib berish muddatlari va ranglar tanlovi

Hozirgi vaqtda onlayn buyurtma bergan foydalanuvchilar oʻz qurilmalarini avgust oyining ikkinchi yarmidan toʻrtinchi haftasigacha kutishlariga toʻgʻri keladi. Baʼzi yirik uyali aloqa operatorlarida esa muayyan rangdagi versiyalar toʻlaligicha sotilib ketgan boʻlib, yangi partiyalar avgust oyining oʻrtalaridan oldin kelishi kutilmayapti.

Ayniqsa, Samsung rasmiy internet-doʻkoni orqaligina sotiladigan eksklyuziv rangdagi modellar taqchilligi sezilmoqda. Ushbu noyob konfiguratsiyadagi smartfonlarni buyurtma qilgan xaridorlar ularni faqat sentyabr oyidagina qoʻlga kiritishlari mumkin boʻladi.

Ultra versiyadagi vaziyat

Bozordagi umumiy taqchillik fonida Galaxy Z Fold 8 Ultra modeli bilan bogʻliq vaziyat ancha barqaror ekanligi taʼkidlanmoqda. Ushbu moddiy jihatdan ilgʻor versiya uchun hozircha bunday muammolar kuzatilmadi va uning zaxiralari savdo boshlangan ilk kunlardanoq yuzaga keladigan talabni toʻlaqonli qoplashga yetarlidir.

Mutaxassislarning fikricha, foydalanuvchilarning buklanuvchi gadjetlarga boʻlgan qiziqishi yildan-yilga ortib bormoqda. Samsung ushbu yoʻnalishdagi yetakchiligini saqlab qolgan holda, yuzaga kelgan logistika va taʼminot uzilishlarini tez fursatlarda bartaraf etish choralarini koʻrmoqda.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartfonTexnologiyaJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiZebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiBugun, 00:51Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiOzlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiBugun, 00:24NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 00:24Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaWaymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaBugun, 00:21eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydieBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydiKecha, 23:57Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiOppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob