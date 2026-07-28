Qamoqdan qutulish uchun urushda qatnashgan qashqadaryolik jarohat bilan O‘zbekistonga qaytdi

·60·Dunyo
Qamoqdan qutulish uchun urushda qatnashgan qashqadaryolik jarohat bilan O‘zbekistonga qaytdi

Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida yashovchi fuqaro 2024 yilda ishlash maqsadida «O‘zbekiston – Qozog‘iston – Rossiya» yo‘nalishi orqali Rossiya Federatsiyasiga yo‘l olgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, u 2025 yil 15 mart kuni Rossiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi bilan bog‘liq jinoyatda gumon qilinib qo‘lga olingan va unga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Tergovdan ozod etilish hamda yuqori maosh va’dalari evaziga mazkur shaxs Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi qurolli mojaroda Rossiya tomonida ishtirok etish bo‘yicha harbiy shartnomani imzolagan. Keyinchalik u Ukraina hududidagi jangovar harakatlarga jalb etilgan.

Harbiy xizmat davomida, 2025 yil sentyabr oyida drondan tashlangan snaryad portlashi oqibatida uning tanasining turli qismlari jarohatlangan. Shundan so‘ng u Rostov shahridagi harbiy gospitalga joylashtirilib, bir necha hafta davolangan.

Oktyabr oyida esa u gospitaldan qochib chiqqan va Rossiya hududini tark etib, Qozog‘istonga o‘tgan. Keyin esa Qozog‘istondan O‘zbekistonga oqib o‘tuvchi kanal orqali davlat chegarasidagi sim to‘siqlarni noqonuniy kesib o‘tib, mamlakat hududiga qonunga xilof ravishda kirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2029 yilda milliardlab inson Apofis asteroidini ko‘z bilan ko‘radi2029 yilda milliardlab inson Apofis asteroidini ko‘z bilan ko‘radiBugun, 01:06Arxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladiArxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladiBugun, 01:02«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydi«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydiBugun, 00:01Jarlikdan sakragan 17 yoshli yigit og‘ir jarohat oldi (video)Jarlikdan sakragan 17 yoshli yigit og‘ir jarohat oldi (video)Kecha, 22:39Kelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdiKelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdiKecha, 22:2074 yillik sir ochildi: Atlantika tubidan samolyot qoldiqlari topildi74 yillik sir ochildi: Atlantika tubidan samolyot qoldiqlari topildiKecha, 22:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda