Newegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildi
Taniqli ixbt.com nashrining xabar berishicha, yirik onlayn-reyteller Newegg xaridorlar uchun oʻta qulay shartlardagi yangi aksiyani boshladi. Unga koʻra, zamonaviy AMD Ryzen 9 9900X protsessorining narxi keskin pasaytirilib, hozirda atigi 273 dollarni tashkil etmoqda. Bu esa ushbu yuqori unumdorlikdagi qurilmani xarid qilishni rejalashtirgan foydalanuvchilar uchun katta imkoniyat ekanini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, yangi aksiya doirasidagi narx avvalgisidan naqd 130 dollarga arzonlashgan. Foiz hisobida qaraganda, chegirma miqdori 32 foizni tashkil etmoqda. Bunday sezilarli narx tushishi texnologiya ixlosmandlari va shaxsiy kompyuter yigʻishni istaganlar eʼtiboridan chetda qolmadi, chunki mazkur darajadagi protsessorlar uchun bunday takliflar kamdan-kam uchraydi.
Sovgʻa tariqasidagi taqdimot va texnik imkoniyatlarAksiyaning eng jozibali jihatlaridan biri shundaki, xaridorlarga faqatgina chegirma taqdim etilib qolmayapti. Kompaniya shartlariga koʻra, har bir xaridga qoʻshimcha ravishda Cooler Master Elite Liquid 240 suyuqlikli sovutish tizimi mutlaqo bepul qoʻshib beriladi. Mazkur sovutish tizimining oʻzigagina bozor qiymati taxminan 80 dollarni tashkil qilishi ushbu taklifning qiymatini yanada oshiradi.
Eslatib oʻtamiz, AMD Ryzen 9 9900X modeli oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan yuqori samaradorlik talab qiladigan vazifalar uchun moʻljallangan. 12 yadroli mazkur protsessor 4,4 dan 5,6 gigagacha chastota diapazonida barqaror ishlay oladi. Shuningdek, u 64 megabayt hajmga ega uchinchi darajali kesh-xotira va 120 vattlik issiqlik tarqatish koʻrsatkichi (TDP) bilan taʼminlangan.
Xaridorlar uchun qoʻshimcha qulayliklarBozordagi koʻplab ilgʻor protsessorlar kabi Ryzen 9 9900X ham zavod tomonidan standart sovutish tizimisiz yetkazib beriladi. Shu sababli, taqdim etilayotgan bepul suyuqlikli sovutish tizimi xaridorlarni qoʻshimcha xarajatlardan xalos etib, dastlabki bosqichdayoq ishga tushirish imkonini beradi.
Aksiyaning mavjudligi va shartlari texnologik mahsulotlar bozorida raqobat naqadar kuchliligini yana bir bor koʻrsatmoqda. Bunday takliflar tufayli foydalanuvchilar yuqori texnologiyali uskunalarni ancha qulay narxlarda qoʻlga kiritish imkoniga ega boʻlmoqdalar.
…