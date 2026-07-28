Newegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildi

·32·Texno
Newegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildi

Taniqli ixbt.com nashrining xabar berishicha, yirik onlayn-reyteller Newegg xaridorlar uchun oʻta qulay shartlardagi yangi aksiyani boshladi. Unga koʻra, zamonaviy AMD Ryzen 9 9900X protsessorining narxi keskin pasaytirilib, hozirda atigi 273 dollarni tashkil etmoqda. Bu esa ushbu yuqori unumdorlikdagi qurilmani xarid qilishni rejalashtirgan foydalanuvchilar uchun katta imkoniyat ekanini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, yangi aksiya doirasidagi narx avvalgisidan naqd 130 dollarga arzonlashgan. Foiz hisobida qaraganda, chegirma miqdori 32 foizni tashkil etmoqda. Bunday sezilarli narx tushishi texnologiya ixlosmandlari va shaxsiy kompyuter yigʻishni istaganlar eʼtiboridan chetda qolmadi, chunki mazkur darajadagi protsessorlar uchun bunday takliflar kamdan-kam uchraydi.

Sovgʻa tariqasidagi taqdimot va texnik imkoniyatlar

Aksiyaning eng jozibali jihatlaridan biri shundaki, xaridorlarga faqatgina chegirma taqdim etilib qolmayapti. Kompaniya shartlariga koʻra, har bir xaridga qoʻshimcha ravishda Cooler Master Elite Liquid 240 suyuqlikli sovutish tizimi mutlaqo bepul qoʻshib beriladi. Mazkur sovutish tizimining oʻzigagina bozor qiymati taxminan 80 dollarni tashkil qilishi ushbu taklifning qiymatini yanada oshiradi.

Eslatib oʻtamiz, AMD Ryzen 9 9900X modeli oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan yuqori samaradorlik talab qiladigan vazifalar uchun moʻljallangan. 12 yadroli mazkur protsessor 4,4 dan 5,6 gigagacha chastota diapazonida barqaror ishlay oladi. Shuningdek, u 64 megabayt hajmga ega uchinchi darajali kesh-xotira va 120 vattlik issiqlik tarqatish koʻrsatkichi (TDP) bilan taʼminlangan.

Xaridorlar uchun qoʻshimcha qulayliklar

Bozordagi koʻplab ilgʻor protsessorlar kabi Ryzen 9 9900X ham zavod tomonidan standart sovutish tizimisiz yetkazib beriladi. Shu sababli, taqdim etilayotgan bepul suyuqlikli sovutish tizimi xaridorlarni qoʻshimcha xarajatlardan xalos etib, dastlabki bosqichdayoq ishga tushirish imkonini beradi.

Aksiyaning mavjudligi va shartlari texnologik mahsulotlar bozorida raqobat naqadar kuchliligini yana bir bor koʻrsatmoqda. Bunday takliflar tufayli foydalanuvchilar yuqori texnologiyali uskunalarni ancha qulay narxlarda qoʻlga kiritish imkoniga ega boʻlmoqdalar.

AMDRyzenProtsessorNeweggTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiZebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiBugun, 00:51Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiOzlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiBugun, 00:24NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 00:24Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaWaymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaBugun, 00:21eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydieBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydiKecha, 23:57Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiOppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob