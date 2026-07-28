Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdi

·23·Texno
Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdi

Mobil texnologiyalar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, yetakchi kamera imkoniyatlariga ega smartfonlar o‘rtasidagi raqobat yanada keskinlashmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, nufuzli DxOMark laboratoriyasi mutaxassislari Oppo Find X9 Ultra flagman smartfonining kamerasini sinovdan o‘tkazib, uning global reytingdagi o‘rnini eʼlon qilishdi. Yangi qurilma sinov yakunlariga ko‘ra 170 ball to‘plab, dunyoning eng yaxshi uchta kamerofoni qatoridan joy oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yuqori natija smartfon oxirgi avlod mobil suratga olish texnologiyalarida yetakchilik qilishini ko‘rsatadi. Ushbu qurilma kamera modulini ishlab chiqishda taniqli Hasselblad kompaniyasi bilan yaqindan hamkorlik qilingani bilan eʼtiborga molikdir. Uning orqa panelida ikkita 200 megapikselli va ikkita 50 megapikselli to‘rtta ilg‘or modul jamlangan bo‘lib, ular kundalik hayotdagi deyarli barcha ssenariylarda yuqori sifatli kadrlar taqdim etadi.

DxOMark reytingidagi o‘rinlar va raqobat

Laboratoriya sinovlari natijalariga ko‘ra, yetakchilikni 175 ball to‘plagan Huawei Pura 80 Ultra egallagan bo‘lsa, ikkinchi o‘rinni 171 ball olgan Vivo X300 Pro band etdi. Uchinchi pog‘onadagi Oppo Find X9 Ultra esa iPhone 17 Pro (168 ball, 5-o‘rin), Xiaomi 17 Ultra (166 ball, 9-o‘rin) hamda Samsung Galaxy S26 Ultra (157 ball, 24-o‘rin) kabi asosiy raqobatdoshlarini ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, smartfon yaxshi yorug‘lik sharoitida tabiiy rang uzatishi, shovqin darajasining pastligi va detallarning mukammal ishlab chiqilishi bilan ajralib turadi. Shuningdek, qurilmaning portret rejimi zamonaviy mobil qurilmalar orasida eng sarhisoblaridan biri sifatida eʼtirof etildi.

Kamchiliklar va kamera imkoniyatlari

Biroq sinovlar davomida ayrim texnik kamchiliklar ham aniqlandi. Mutaxassislarning asosiy eʼtirozi asosiy kameraning qatʼiy belgilangan diafragma (fiksirovannaya diafragma) bilan jihozlanganiga qaratildi. Masalan, bir guruh odamlarni suratga olishda baʼzi obyektlar keskinlik zonasidan tashqarida qolib ketishi mumkin. Sunʼiy intellekt algoritmlari bu holatni to‘g‘rilashga harakat qilsa-da, ayrim hollarda tasvirni biroz g‘ayritabiiy ko‘rsatib qo‘ymoqda.

Yorqin yorug‘lik manbalari va tungi muhitda suratga olish jarayonida ham muammolar kuzatilgan:

  • Yorqin yorug‘lik fonida shovqinni bostirish tizimi har doim ham samarali ishlamaydi va raqamli shovqin sezilib qoladi.
  • Kuchsiz yorug‘lik sharoitida ham shovqin yuzaga kelib, avtomatik oq rang balansi sunʼiy yorug‘lik bilan ishlashda xatoliklarga yo‘l qo‘yadi.
  • 70 va 230 mm fokus masofasidagi ikkala telefoto obyektiv yuqori aniqlik bersa-da, taxminan 135 mm oraliqdagi oraliq fokusda detallar sifati raqobatchilardan biroz ortda qoladi.
Umuman olganda, mavjud kamchiliklarga qaramay, 170 ballik natija Oppo Find X9 Ultra smartfonining bozordagi mavqeini mustahkamladi. Ushbu model Huawei va Vivo brendlari bilan bir qatorda mobil fotografiya segmentining asosiy yetakchilaridan biriga aylanganini amalda tasdiqladi.

OppoDxOMarkHasselbladSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiZebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiBugun, 00:51Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiOzlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiBugun, 00:24NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 00:24Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaWaymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaBugun, 00:21eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydieBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydiKecha, 23:57Newegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiNewegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob