Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdi
Mobil texnologiyalar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, yetakchi kamera imkoniyatlariga ega smartfonlar o‘rtasidagi raqobat yanada keskinlashmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, nufuzli DxOMark laboratoriyasi mutaxassislari Oppo Find X9 Ultra flagman smartfonining kamerasini sinovdan o‘tkazib, uning global reytingdagi o‘rnini eʼlon qilishdi. Yangi qurilma sinov yakunlariga ko‘ra 170 ball to‘plab, dunyoning eng yaxshi uchta kamerofoni qatoridan joy oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yuqori natija smartfon oxirgi avlod mobil suratga olish texnologiyalarida yetakchilik qilishini ko‘rsatadi. Ushbu qurilma kamera modulini ishlab chiqishda taniqli Hasselblad kompaniyasi bilan yaqindan hamkorlik qilingani bilan eʼtiborga molikdir. Uning orqa panelida ikkita 200 megapikselli va ikkita 50 megapikselli to‘rtta ilg‘or modul jamlangan bo‘lib, ular kundalik hayotdagi deyarli barcha ssenariylarda yuqori sifatli kadrlar taqdim etadi.
DxOMark reytingidagi o‘rinlar va raqobatLaboratoriya sinovlari natijalariga ko‘ra, yetakchilikni 175 ball to‘plagan Huawei Pura 80 Ultra egallagan bo‘lsa, ikkinchi o‘rinni 171 ball olgan Vivo X300 Pro band etdi. Uchinchi pog‘onadagi Oppo Find X9 Ultra esa iPhone 17 Pro (168 ball, 5-o‘rin), Xiaomi 17 Ultra (166 ball, 9-o‘rin) hamda Samsung Galaxy S26 Ultra (157 ball, 24-o‘rin) kabi asosiy raqobatdoshlarini ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, smartfon yaxshi yorug‘lik sharoitida tabiiy rang uzatishi, shovqin darajasining pastligi va detallarning mukammal ishlab chiqilishi bilan ajralib turadi. Shuningdek, qurilmaning portret rejimi zamonaviy mobil qurilmalar orasida eng sarhisoblaridan biri sifatida eʼtirof etildi.
Kamchiliklar va kamera imkoniyatlariBiroq sinovlar davomida ayrim texnik kamchiliklar ham aniqlandi. Mutaxassislarning asosiy eʼtirozi asosiy kameraning qatʼiy belgilangan diafragma (fiksirovannaya diafragma) bilan jihozlanganiga qaratildi. Masalan, bir guruh odamlarni suratga olishda baʼzi obyektlar keskinlik zonasidan tashqarida qolib ketishi mumkin. Sunʼiy intellekt algoritmlari bu holatni to‘g‘rilashga harakat qilsa-da, ayrim hollarda tasvirni biroz g‘ayritabiiy ko‘rsatib qo‘ymoqda.
Yorqin yorug‘lik manbalari va tungi muhitda suratga olish jarayonida ham muammolar kuzatilgan:
- Yorqin yorug‘lik fonida shovqinni bostirish tizimi har doim ham samarali ishlamaydi va raqamli shovqin sezilib qoladi.
- Kuchsiz yorug‘lik sharoitida ham shovqin yuzaga kelib, avtomatik oq rang balansi sunʼiy yorug‘lik bilan ishlashda xatoliklarga yo‘l qo‘yadi.
- 70 va 230 mm fokus masofasidagi ikkala telefoto obyektiv yuqori aniqlik bersa-da, taxminan 135 mm oraliqdagi oraliq fokusda detallar sifati raqobatchilardan biroz ortda qoladi.
…