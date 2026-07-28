Saudiya shahzodasi Lucid Motors kompaniyasidan 5 foizlik ulush sotib oldi
Saudiya Arabistoni qirollik oilasi aʼzosi shahzoda Al Valid bin Talal Al Saud elektr avtomobillar ishlab chiqaruvchi Lucid Motors kompaniyasining 5 foizlik ulushini xarid qildi. AQSh Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga taqdim etilgan rasmiy hujjatlarga koʻra, milliarder shahzoda 19 milliondan ortiq aksiyani oʻz nomiga rasmiylashtirgan. Ushbu qadam Qirollikning mazkur elektromobilsozlik korxonasidagi umumiy ishtirokini yanada oshirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com va TechCrunch nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, xarid Lucid Motors bozor qiymati 2 milliard dollardan pasayib ketgan davrga toʻgʻri keldi. Joriy yilning 14-iyul sanasida taniqli elektromobillar blogi kompaniya bankrotlikka yuz tutishi yoki Saudiya Arabistonining suveren boylik jamgʻarmasi tomonidan xususiylashtirilishi mumkinligi haqida xabar tarqatgan edi. Shundan soʻng Lucid rahbarligi bu mish-mishlarni qatʼiyan rad etgan va kompaniya aksiyalari narxi keyinchalik yana tiklanib olgandi.
Kompaniyadagi tarkibiy oʻzgarishlar va rahbariyat munosabatiLucid Motors bosh kommunikatsiyalar direktori Nik Twork bergan bayonotiga koʻra, kompaniya alohida investorlarning shaxsiy qarorlarini izohlamaydi, biroq bildirilgan mustaqil ishonchni yuqori baholaydi. Ushbu aksiya oldi-sotdisi Lucid kompaniyasining yangi bosh direktori Silvio Napoli tomonidan boshlangan yirik qayta qurish va tuzilmani soddalashtirish jarayoniga toʻgʻri keldi. Xususan, iyun oyida xarajatlarni qisqartirish maqsadida xodimlar soni 18 foizga qisqartirilgan edi.
Eslatib oʻtamiz, Saudiya Arabistonining Davlat investitsiya jamgʻarmasi (PIF) 2018-yildan beri Lucid Motors kompaniyasining asosiy aksiyadori boʻlib kelmoqda. Oʻshanda Saudiya rasmiylari Tesla kompaniyasini xususiylashtirish rejasidan voz kechib, mablagʻlarni mazkur startapga yoʻnaltirgandi. 2021-yilda elektromobilsozlik korxonasi maxsus maqsadli kompaniya bilan birlashib, fond bozoriga chiqqanidan buyon PIF taxminan 60 foizlik ulushga egalik qilib kelmoqda.
Arabistonlik Uorren Baffetning texnologik investitsiyalariSaudiya Arabistoni hukumatiga tegishli boylik jamgʻarmasi soʻnggi yillarda Lucid Motors kompaniyasini moliyaviy qoʻllab-quvvatlashning asosiy manbai boʻlib qoldi. Korxona AQSh va xalqaro bozorda ommaviy xaridorlarni topishda qiynalayotgan bir paytda, saudiyaliklar muntazam ravishda aksiyalar sotib olib, milliardlab dollarlik qarzlar ajratib kelmoqda. Yangi xarid esa qirollik elitasining ushbu brend kelajagiga boʻlgan ishonchini yana bir bor amalda koʻrsatdi.
Shahzoda Al Valid bin Talal oʻzining xolding kompaniyasi orqali AQShning yirik texnologik loyihalariga investitsiya kiritish borasida boy tajribaga ega. U oʻz vaqtida Twitter kompaniyasining asosiy aksiyadorlaridan biri boʻlgan. 2022-yilda Ilon Mask ijtimoiy tarmoqni sotib olishga urushganda dastlab bunga qarshilik koʻrsatgan boʻlsa-da, keyinchalik oʻz pozitsiyasini oʻzgartirib, Maskni qoʻllab-quvvatlagan va bitimdan soʻng ikkinchi yirik aksiyadorga aylangandi. Oʻzining rasmiy veb-saytida tez-tez «arabistonlik Uorren Baffet» deb ataladigan investor shuningdek Snap va Deezer kompaniyalarida ham oʻz ulushlariga ega.
…