Saudiya shahzodasi Lucid Motors kompaniyasidan 5 foizlik ulush sotib oldi

·30·Texno
Saudiya shahzodasi Lucid Motors kompaniyasidan 5 foizlik ulush sotib oldi

Saudiya Arabistoni qirollik oilasi aʼzosi shahzoda Al Valid bin Talal Al Saud elektr avtomobillar ishlab chiqaruvchi Lucid Motors kompaniyasining 5 foizlik ulushini xarid qildi. AQSh Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga taqdim etilgan rasmiy hujjatlarga koʻra, milliarder shahzoda 19 milliondan ortiq aksiyani oʻz nomiga rasmiylashtirgan. Ushbu qadam Qirollikning mazkur elektromobilsozlik korxonasidagi umumiy ishtirokini yanada oshirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com va TechCrunch nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, xarid Lucid Motors bozor qiymati 2 milliard dollardan pasayib ketgan davrga toʻgʻri keldi. Joriy yilning 14-iyul sanasida taniqli elektromobillar blogi kompaniya bankrotlikka yuz tutishi yoki Saudiya Arabistonining suveren boylik jamgʻarmasi tomonidan xususiylashtirilishi mumkinligi haqida xabar tarqatgan edi. Shundan soʻng Lucid rahbarligi bu mish-mishlarni qatʼiyan rad etgan va kompaniya aksiyalari narxi keyinchalik yana tiklanib olgandi.

Kompaniyadagi tarkibiy oʻzgarishlar va rahbariyat munosabati

Lucid Motors bosh kommunikatsiyalar direktori Nik Twork bergan bayonotiga koʻra, kompaniya alohida investorlarning shaxsiy qarorlarini izohlamaydi, biroq bildirilgan mustaqil ishonchni yuqori baholaydi. Ushbu aksiya oldi-sotdisi Lucid kompaniyasining yangi bosh direktori Silvio Napoli tomonidan boshlangan yirik qayta qurish va tuzilmani soddalashtirish jarayoniga toʻgʻri keldi. Xususan, iyun oyida xarajatlarni qisqartirish maqsadida xodimlar soni 18 foizga qisqartirilgan edi.

Eslatib oʻtamiz, Saudiya Arabistonining Davlat investitsiya jamgʻarmasi (PIF) 2018-yildan beri Lucid Motors kompaniyasining asosiy aksiyadori boʻlib kelmoqda. Oʻshanda Saudiya rasmiylari Tesla kompaniyasini xususiylashtirish rejasidan voz kechib, mablagʻlarni mazkur startapga yoʻnaltirgandi. 2021-yilda elektromobilsozlik korxonasi maxsus maqsadli kompaniya bilan birlashib, fond bozoriga chiqqanidan buyon PIF taxminan 60 foizlik ulushga egalik qilib kelmoqda.

Arabistonlik Uorren Baffetning texnologik investitsiyalari

Saudiya Arabistoni hukumatiga tegishli boylik jamgʻarmasi soʻnggi yillarda Lucid Motors kompaniyasini moliyaviy qoʻllab-quvvatlashning asosiy manbai boʻlib qoldi. Korxona AQSh va xalqaro bozorda ommaviy xaridorlarni topishda qiynalayotgan bir paytda, saudiyaliklar muntazam ravishda aksiyalar sotib olib, milliardlab dollarlik qarzlar ajratib kelmoqda. Yangi xarid esa qirollik elitasining ushbu brend kelajagiga boʻlgan ishonchini yana bir bor amalda koʻrsatdi.

Shahzoda Al Valid bin Talal oʻzining xolding kompaniyasi orqali AQShning yirik texnologik loyihalariga investitsiya kiritish borasida boy tajribaga ega. U oʻz vaqtida Twitter kompaniyasining asosiy aksiyadorlaridan biri boʻlgan. 2022-yilda Ilon Mask ijtimoiy tarmoqni sotib olishga urushganda dastlab bunga qarshilik koʻrsatgan boʻlsa-da, keyinchalik oʻz pozitsiyasini oʻzgartirib, Maskni qoʻllab-quvvatlagan va bitimdan soʻng ikkinchi yirik aksiyadorga aylangandi. Oʻzining rasmiy veb-saytida tez-tez «arabistonlik Uorren Baffet» deb ataladigan investor shuningdek Snap va Deezer kompaniyalarida ham oʻz ulushlariga ega.

Lucid MotorsSaudiya ArabistoniElektromobilInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiOzlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiBugun, 00:24NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 00:24Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaWaymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaBugun, 00:21eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydieBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydiKecha, 23:57Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiOppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiKecha, 23:56Newegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiNewegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob