Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdi
AQShning texnologiya giganti Apple tarixda ikkinchi kompaniya boʻlib, uning bozor kapitallashuvi savdo vaqtida 5 trillion dollarlik muhim tarixiy chegaradan oshdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu koʻrsatkich kompaniya uchun global moliyaviy bozorlarda yangi bosqichni ochib berdi va uning texnologik sektordagi ustunligini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Joriy yilning 28-iyul kuni savdolar ochilishida Apple aksiyalari narxi keskin koʻtarilib, har bir aksiya uchun 342,89 dollarni tashkil qildi. Aynan shu qimmatlashuv evaziga kompaniyaning umumiy qiymati ilk bor 5 trillion dollardan oshib ketdi. Biroq, moliya bozoridagi tabiiy tebranishlar fonida keyinchalik kotirovkalar biroz tuzatildi va umumiy kapitallashuv taxminan 4,94 trillion dollarga tushdi.
Global texnologiya bozoridagi raqobatEslatib oʻtamiz, tarixdagi ilk trillionlab dollarlik rekordlarni yangilab kelayotgan sunʼiy intellekt va chiplar ishlab chiqaruvchi yetakchi NVIDIA kompaniyasi bundan avvalroq mazkur marraga yetgan birinchi korporatsiya boʻlgan edi. NVIDIAʼning 5 trillion dollarlik bozor qiymati ilk bor 2025-yilning oktyabr oyida qayd etilgan boʻlib, bu texnologiya olamida yangi davr boshlanganidan dalolat bergandi.
Hozirgi vaqtdagi soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, NVIDIAʼning bozor qiymati taxminan 4,75 trillion dollarni tashkil qilmoqda. Shu tariqa, Apple va NVIDIA jahon moliya bozorida eng qimmat kompaniyalar sifatida bir-biri bilan yaqin raqobat olib bormoqda va global iqtisodiyotning asosiy drayverlariga aylanmoqda.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday yirik koʻrsatkichlarga erishishda zamonaviy texnologiyalarga boʻlgan global talab, xususan, isteʼmolchi elektronikasi va innovatsion yechimlar muhim rol oʻynamoqda. Apple kompaniyasining barqaror moliyaviy oʻsishi uning aksiyadorlari va investorlari uchun ijobiy signal boʻlib xizmat qilmoqda.
Garchi savdolar yakunida umumiy qiymat 5 trillion dollardan biroz pastga tushgan boʻlsa-da, bu natija korporatsiyaning global miqyosdagi iqtisodiy qudrati va barqarorligini koʻrsatadi. Kelgusida texnologiya bozorida yetakchilik uchun kurash yanada qizgʻin davom etishi kutilmoqda.
…