Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdi

·24·Texno
Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdi

AQShning texnologiya giganti Apple tarixda ikkinchi kompaniya boʻlib, uning bozor kapitallashuvi savdo vaqtida 5 trillion dollarlik muhim tarixiy chegaradan oshdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu koʻrsatkich kompaniya uchun global moliyaviy bozorlarda yangi bosqichni ochib berdi va uning texnologik sektordagi ustunligini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joriy yilning 28-iyul kuni savdolar ochilishida Apple aksiyalari narxi keskin koʻtarilib, har bir aksiya uchun 342,89 dollarni tashkil qildi. Aynan shu qimmatlashuv evaziga kompaniyaning umumiy qiymati ilk bor 5 trillion dollardan oshib ketdi. Biroq, moliya bozoridagi tabiiy tebranishlar fonida keyinchalik kotirovkalar biroz tuzatildi va umumiy kapitallashuv taxminan 4,94 trillion dollarga tushdi.

Global texnologiya bozoridagi raqobat

Eslatib oʻtamiz, tarixdagi ilk trillionlab dollarlik rekordlarni yangilab kelayotgan sunʼiy intellekt va chiplar ishlab chiqaruvchi yetakchi NVIDIA kompaniyasi bundan avvalroq mazkur marraga yetgan birinchi korporatsiya boʻlgan edi. NVIDIAʼning 5 trillion dollarlik bozor qiymati ilk bor 2025-yilning oktyabr oyida qayd etilgan boʻlib, bu texnologiya olamida yangi davr boshlanganidan dalolat bergandi.

Hozirgi vaqtdagi soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, NVIDIAʼning bozor qiymati taxminan 4,75 trillion dollarni tashkil qilmoqda. Shu tariqa, Apple va NVIDIA jahon moliya bozorida eng qimmat kompaniyalar sifatida bir-biri bilan yaqin raqobat olib bormoqda va global iqtisodiyotning asosiy drayverlariga aylanmoqda.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday yirik koʻrsatkichlarga erishishda zamonaviy texnologiyalarga boʻlgan global talab, xususan, isteʼmolchi elektronikasi va innovatsion yechimlar muhim rol oʻynamoqda. Apple kompaniyasining barqaror moliyaviy oʻsishi uning aksiyadorlari va investorlari uchun ijobiy signal boʻlib xizmat qilmoqda.

Garchi savdolar yakunida umumiy qiymat 5 trillion dollardan biroz pastga tushgan boʻlsa-da, bu natija korporatsiyaning global miqyosdagi iqtisodiy qudrati va barqarorligini koʻrsatadi. Kelgusida texnologiya bozorida yetakchilik uchun kurash yanada qizgʻin davom etishi kutilmoqda.

AppleNvidiaBozor kapitallashuviTexnologiyaAksiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Black Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBlack Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBugun, 04:24Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatOppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatBugun, 03:55Xitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 02:55HMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiHMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiBugun, 02:28Kiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiKiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:25Smartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiSmartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiBugun, 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob