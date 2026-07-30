Hongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdi
Elektr transport vositalari bozorida texnologik tub burilish yasashi mumkin boʻlgan muhim yangilik eʼlon qilindi. Xitoyning mashhur Hongqi brendi elektromobillarni quvvatlash jarayonini anʼanaviy yoqilgʻi quyish shoxobchalaridagi amaliyot bilan tenglashtiruvchi yangi avlod akkumulyatorini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion batareya atigi 3 daqiqayu 41 soniya ichida 10 foizdan 70 foizgacha quvvat olishga qodir. Bu koʻrsatkich kelgusida butun sanoat standartlarini oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda elektromobil egalari duch keladigan asosiy muammolardan biri bu uzoq vaqt davom etadigan quvvatlash jarayonidir. Hongqi tomonidan taqdim etilgan yangi texnologiya sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtsa, mavjud yetakchi ishlanmalardan ham oʻzib ketish imkoniyatiga ega. Xitoylik avtoishlab chiqaruvchining maʼlumotlariga koʻra, ushbu akkumulyatorni 97 foiz darajagacha toʻldirish uchun bor-yoʻgʻi sakkiz daqiqa kifoya qiladi. Garchi hozircha bunday natijalar faqat laboratoriya sharoitida qayd etilgan boʻlsa-da, kompaniya hali ommaviy ishlab chiqarish muddatlarini oshkor etgani yoʻq.
Yangi kimyoviy tarkib va innovatsion yechimlarMazkur oʻta tezkor quvvatlash texnologiyasi Hongqi hamda China Automotive New Energy Battery Technology (CNET) kompaniyalarining qoʻshma saʼy-harakatlari natijasida yaratildi. Mutaxassislar elementlarning mutlaqo yangi kimyoviy tarkibini ishlab chiqishga muvaffaq boʻlishdi. Xususan, muhandislar qarshiligi pasaytirilgan takomillashtirilgan elektrolit hamda kompozit uglerod qoplamali anoddan foydalanishdi.
Ishlab chiqaruvchilarning tushuntirishicha, qoʻllanilgan ushbu yondashuv yacheykalarning ichki qarshiligini taxminan 15 foizga qisqartirish imkonini berdi. Aynan ichki qarshilikning kamayishi energiyani qisqa vaqt ichida batareyaga talafotsiz yetkazib berish hamda yuqori oqimlarda ham barqaror ishlashni taʼminlaydi.
Qizib ketish muammosining xavfsiz yechimiMaʼlumki, oʻta tezkor quvvatlash tizimlarining eng jiddiy kamchiliklaridan biri bu batareyaning haddan tashqari qizib ketishidir. Ushbu xavfning oldini olish uchun Hongqi muhandislari maxsus adaptiv suyuqlik sovutish tizimini ishlab chiqdilar. Ushbu tizim real vaqt rejimida akkumulyator haroratini nazorat qilib boradi, quvvatlash quvvatini avtomatik ravishda boshqaradi va xavfsiz issiqlik rejimini saqlaydi.
Laboratoriya sinovlari chogʻida atrof-muhit harorati 25 daraja boʻlgan sharoitda alohida yacheybalar orasidagi harorat farqi 3 darajadan oshmagani qayd etildi. Bu esa tizimning oʻta barqaror va xavfsiz ekanini koʻrsatadi.
Bozordagi raqobat va istiqbollarBugungi kunda ushbu sohada BYD kompaniyasining koʻrsatkichlari yetakchilardan biri boʻlib turibdi. Xususan, zamonaviy elektromobillarda qoʻllaniladigan ikkinchi avlod BYD Blade batareyasi firma ulkan quvvatlash stansiyalariga ulanganda 10 foizdan 70 foizgacha taxminan besh daqiqada quvvat oladi.
Hongqi tomonidan taqdim etilgan yangi ishlanma esa bu koʻrsatkichni yanada yaxshilab, toʻrt daqiqadan ham kamroq vaqtga tushirdi. Agar ushbu texnologiya yaqin kelajakda seriyali elektromobillarga joriy etilsa, bu transport vositalarini boshqarish madaniyatini butunlay oʻzgartirib yuborishi aniq.
…