Hongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdi

·0·Texno
Hongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdi

Elektr transport vositalari bozorida texnologik tub burilish yasashi mumkin boʻlgan muhim yangilik eʼlon qilindi. Xitoyning mashhur Hongqi brendi elektromobillarni quvvatlash jarayonini anʼanaviy yoqilgʻi quyish shoxobchalaridagi amaliyot bilan tenglashtiruvchi yangi avlod akkumulyatorini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion batareya atigi 3 daqiqayu 41 soniya ichida 10 foizdan 70 foizgacha quvvat olishga qodir. Bu koʻrsatkich kelgusida butun sanoat standartlarini oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda elektromobil egalari duch keladigan asosiy muammolardan biri bu uzoq vaqt davom etadigan quvvatlash jarayonidir. Hongqi tomonidan taqdim etilgan yangi texnologiya sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtsa, mavjud yetakchi ishlanmalardan ham oʻzib ketish imkoniyatiga ega. Xitoylik avtoishlab chiqaruvchining maʼlumotlariga koʻra, ushbu akkumulyatorni 97 foiz darajagacha toʻldirish uchun bor-yoʻgʻi sakkiz daqiqa kifoya qiladi. Garchi hozircha bunday natijalar faqat laboratoriya sharoitida qayd etilgan boʻlsa-da, kompaniya hali ommaviy ishlab chiqarish muddatlarini oshkor etgani yoʻq.

Yangi kimyoviy tarkib va innovatsion yechimlar

Mazkur oʻta tezkor quvvatlash texnologiyasi Hongqi hamda China Automotive New Energy Battery Technology (CNET) kompaniyalarining qoʻshma saʼy-harakatlari natijasida yaratildi. Mutaxassislar elementlarning mutlaqo yangi kimyoviy tarkibini ishlab chiqishga muvaffaq boʻlishdi. Xususan, muhandislar qarshiligi pasaytirilgan takomillashtirilgan elektrolit hamda kompozit uglerod qoplamali anoddan foydalanishdi.

Ishlab chiqaruvchilarning tushuntirishicha, qoʻllanilgan ushbu yondashuv yacheykalarning ichki qarshiligini taxminan 15 foizga qisqartirish imkonini berdi. Aynan ichki qarshilikning kamayishi energiyani qisqa vaqt ichida batareyaga talafotsiz yetkazib berish hamda yuqori oqimlarda ham barqaror ishlashni taʼminlaydi.

Qizib ketish muammosining xavfsiz yechimi

Maʼlumki, oʻta tezkor quvvatlash tizimlarining eng jiddiy kamchiliklaridan biri bu batareyaning haddan tashqari qizib ketishidir. Ushbu xavfning oldini olish uchun Hongqi muhandislari maxsus adaptiv suyuqlik sovutish tizimini ishlab chiqdilar. Ushbu tizim real vaqt rejimida akkumulyator haroratini nazorat qilib boradi, quvvatlash quvvatini avtomatik ravishda boshqaradi va xavfsiz issiqlik rejimini saqlaydi.

Laboratoriya sinovlari chogʻida atrof-muhit harorati 25 daraja boʻlgan sharoitda alohida yacheybalar orasidagi harorat farqi 3 darajadan oshmagani qayd etildi. Bu esa tizimning oʻta barqaror va xavfsiz ekanini koʻrsatadi.

Bozordagi raqobat va istiqbollar

Bugungi kunda ushbu sohada BYD kompaniyasining koʻrsatkichlari yetakchilardan biri boʻlib turibdi. Xususan, zamonaviy elektromobillarda qoʻllaniladigan ikkinchi avlod BYD Blade batareyasi firma ulkan quvvatlash stansiyalariga ulanganda 10 foizdan 70 foizgacha taxminan besh daqiqada quvvat oladi.

Hongqi tomonidan taqdim etilgan yangi ishlanma esa bu koʻrsatkichni yanada yaxshilab, toʻrt daqiqadan ham kamroq vaqtga tushirdi. Agar ushbu texnologiya yaqin kelajakda seriyali elektromobillarga joriy etilsa, bu transport vositalarini boshqarish madaniyatini butunlay oʻzgartirib yuborishi aniq.

HongqiElektromobilBatareyaTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiMicrosoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiBugun, 03:57Meta korporativ sunʼiy intellekt bozorida faoliyatini kengaytirmoqdaMeta korporativ sunʼiy intellekt bozorida faoliyatini kengaytirmoqdaBugun, 03:28Xitoyda drossellarni osmonda lazer yordamida quvvatlantirish sinovdan oʻtkazildiXitoyda drossellarni osmonda lazer yordamida quvvatlantirish sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:27Xitoyda Nokia Lumia uslubidagi arzon HMD Touch AI telefoni sotuvga chiqdiXitoyda Nokia Lumia uslubidagi arzon HMD Touch AI telefoni sotuvga chiqdiBugun, 02:54Afsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaAfsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaBugun, 02:28AQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob