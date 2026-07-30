Microsoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildi
Microsoft korporatsiyasi oʻzining 2026-moliya yilining toʻrtinchi choragi yakunlari boʻyicha moliyaviy hisobotini eʼlon qildi. Ushbu hisobotda kompaniyaning sunʼiy intellekt bozoridagi ikkita asosiy raqobatdosh laboratoriya – Anthropic va OpenAIʼga kiritgan koʻp milliardli investitsiyalari holati qanday kechayotgani ochiqlandi. Maʼlumotlarga koʻra, mazkur davr texnologiya gigantining sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi moliyaviy koʻrsatkichlari turlicha natija koʻrsatganini yaqqol namoyon etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Anthropic loyihasidan ulkan daromadixbt.com maʼlumotiga koʻra, Microsoft oʻtgan chorakda Anthropic kompaniyasiga kiritgan investitsiyasidan naqd 3,2 milliard dollar miqdorida sof foyda koʻrdi. Bu esa korporatsiyaning bir aksiya uchun toʻgʻri keluvchi suyultirilgan foydasini (EPS) 33 dollarga oshirgan. Eslatib oʻtamiz, Microsoft 2025-yil noyabr oyida aylana bitim doirasida Anthropicʼga 5 milliard dollar sarmoya kiritgan edi. Oʻsha shartnomaga muvofiq, mazkur sunʼiy intellekt laboratoriyasi oʻz navbatida 30 milliard dollarlik Azure xizmatlarini xarid qilish majburiyatini olgan.
Shuni taʼkidlash joizki, Microsoft odatda Anthropicʼdagi oʻz ulushining qiymatini har chorakda muntazam ravishda yangilab bormaydi. Biroq mazkur chorakda qayd etilgan 3,2 milliard dollarlik oʻsish shunchalik salmoqli ediki, kompaniya buni alohida oshkor qilishga qaror qildi. Bir chorakning oʻzida qoʻlga kiritilgan bu daromad Microsoft uchun yil davomida OpenAIʼdan olingan yillik foyda koʻrsatkichlari bilan deyarli teng kelgani mutaxassislarning eʼtiborini tortdi.
OpenAI investitsiyasidagi qisqa muddatli pasayishAnthropicʼdan farqli oʻlaroq, Microsoft OpenAIʼga kiritgan sarmoyalarini har chorakda muhokama qilib boradi. Oxirgi hisobot davrida OpenAI yoʻnalishi unchalik yuqori natija koʻrsatmadi va sarmoya qiymati taxminan 600 million dollarga pasaytirildi. Bu holat korporatsiyaning bir aksiya uchun toʻgʻri keluvchi foydasini 7 dollarga qisqartirgan. Hozirgi kunda Microsoft OpenAI kompaniyasining taxminan 27 foiz aksiyasiga egalik qiladi va daromadlarni taqsimlash mexanizmlari orqali tushumlar oladi.
Shunga qaramay, 600 million dollarlik bu pasayish gigant miqyosidagi kompaniya uchun deyarli sezilmas darajada kichik raqam hisoblanadi. Umuman olganda, Microsoft oʻta yuqori daromadli moliyaviy chorakni yakunlab, 90 milliard dollar daromad va 35,8 milliard dollar sof foyda qayd etdi. Butun moliya yili yakunlariga koʻra esa kompaniyaning umumiy daromadi 331,8 milliard dollarni, sof foydasi esa 133,7 milliard dollarni tashkil etdi.
Yillik koʻrsatkichlar tahlil qilinganda, Microsoftʼning OpenAIʼga kiritgan investitsiyalari oʻzini oqlagani koʻrinadi. Moliya yili davomida ushbu sarmoya 5 milliard dollar foyda keltirib, har bir aksiya uchun qoʻshimcha daromad taʼminladi. Mutaxassislar fikricha, sunʼiy intellekt texnologiyalariga qilingan bunday ulkan tikishlar qisqa muddatli tebranishlarga qaramatrix, Microsoftʼning global bozorlardagi yetakchiligini yanada mustahkamlamoqda.
…