Microsoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildi

·0·Texno
Microsoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildi

Microsoft korporatsiyasi oʻzining 2026-moliya yilining toʻrtinchi choragi yakunlari boʻyicha moliyaviy hisobotini eʼlon qildi. Ushbu hisobotda kompaniyaning sunʼiy intellekt bozoridagi ikkita asosiy raqobatdosh laboratoriya – Anthropic va OpenAIʼga kiritgan koʻp milliardli investitsiyalari holati qanday kechayotgani ochiqlandi. Maʼlumotlarga koʻra, mazkur davr texnologiya gigantining sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi moliyaviy koʻrsatkichlari turlicha natija koʻrsatganini yaqqol namoyon etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Anthropic loyihasidan ulkan daromad

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Microsoft oʻtgan chorakda Anthropic kompaniyasiga kiritgan investitsiyasidan naqd 3,2 milliard dollar miqdorida sof foyda koʻrdi. Bu esa korporatsiyaning bir aksiya uchun toʻgʻri keluvchi suyultirilgan foydasini (EPS) 33 dollarga oshirgan. Eslatib oʻtamiz, Microsoft 2025-yil noyabr oyida aylana bitim doirasida Anthropicʼga 5 milliard dollar sarmoya kiritgan edi. Oʻsha shartnomaga muvofiq, mazkur sunʼiy intellekt laboratoriyasi oʻz navbatida 30 milliard dollarlik Azure xizmatlarini xarid qilish majburiyatini olgan.

Shuni taʼkidlash joizki, Microsoft odatda Anthropicʼdagi oʻz ulushining qiymatini har chorakda muntazam ravishda yangilab bormaydi. Biroq mazkur chorakda qayd etilgan 3,2 milliard dollarlik oʻsish shunchalik salmoqli ediki, kompaniya buni alohida oshkor qilishga qaror qildi. Bir chorakning oʻzida qoʻlga kiritilgan bu daromad Microsoft uchun yil davomida OpenAIʼdan olingan yillik foyda koʻrsatkichlari bilan deyarli teng kelgani mutaxassislarning eʼtiborini tortdi.

OpenAI investitsiyasidagi qisqa muddatli pasayish

Anthropicʼdan farqli oʻlaroq, Microsoft OpenAIʼga kiritgan sarmoyalarini har chorakda muhokama qilib boradi. Oxirgi hisobot davrida OpenAI yoʻnalishi unchalik yuqori natija koʻrsatmadi va sarmoya qiymati taxminan 600 million dollarga pasaytirildi. Bu holat korporatsiyaning bir aksiya uchun toʻgʻri keluvchi foydasini 7 dollarga qisqartirgan. Hozirgi kunda Microsoft OpenAI kompaniyasining taxminan 27 foiz aksiyasiga egalik qiladi va daromadlarni taqsimlash mexanizmlari orqali tushumlar oladi.

Shunga qaramay, 600 million dollarlik bu pasayish gigant miqyosidagi kompaniya uchun deyarli sezilmas darajada kichik raqam hisoblanadi. Umuman olganda, Microsoft oʻta yuqori daromadli moliyaviy chorakni yakunlab, 90 milliard dollar daromad va 35,8 milliard dollar sof foyda qayd etdi. Butun moliya yili yakunlariga koʻra esa kompaniyaning umumiy daromadi 331,8 milliard dollarni, sof foydasi esa 133,7 milliard dollarni tashkil etdi.

Yillik koʻrsatkichlar tahlil qilinganda, Microsoftʼning OpenAIʼga kiritgan investitsiyalari oʻzini oqlagani koʻrinadi. Moliya yili davomida ushbu sarmoya 5 milliard dollar foyda keltirib, har bir aksiya uchun qoʻshimcha daromad taʼminladi. Mutaxassislar fikricha, sunʼiy intellekt texnologiyalariga qilingan bunday ulkan tikishlar qisqa muddatli tebranishlarga qaramatrix, Microsoftʼning global bozorlardagi yetakchiligini yanada mustahkamlamoqda.

MicrosoftAnthropicOpenAITexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiHongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiBugun, 03:52Meta korporativ sunʼiy intellekt bozorida faoliyatini kengaytirmoqdaMeta korporativ sunʼiy intellekt bozorida faoliyatini kengaytirmoqdaBugun, 03:28Xitoyda drossellarni osmonda lazer yordamida quvvatlantirish sinovdan oʻtkazildiXitoyda drossellarni osmonda lazer yordamida quvvatlantirish sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:27Xitoyda Nokia Lumia uslubidagi arzon HMD Touch AI telefoni sotuvga chiqdiXitoyda Nokia Lumia uslubidagi arzon HMD Touch AI telefoni sotuvga chiqdiBugun, 02:54Afsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaAfsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaBugun, 02:28AQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob