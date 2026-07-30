Xitoyda drossellarni osmonda lazer yordamida quvvatlantirish sinovdan oʻtkazildi
Xitoy fuqaro aviatsiyasi universiteti tadqiqotchilari uchuvchisiz uchish apparatlarini toʻgʻridan-toʻgʻri parvoz vaqtida lazer nuri yordamida elektr energiyasi bilan taʼminlashga moʻljallangan yangi eksperimental texnologiyani taqdim etishdi. Mazkur ishlanma dronlarning havoda qolish muddatini sezilarli darajada uzaytirish hamda ularning akkumulyator hajmiga boʻlgan qaramligini kamaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida eʼtiborga loyiq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Lazer energiyasini elektrga aylantiruvchi innovatsion tizimixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiyaning asosini dron qanoti ostiga oʻrnatiladigan oʻta yupqa maxsus qabul qilgich tashkil etadi. Qabul qilgich ikki qatlamli sxema asosida ishlashga moʻljallangan boʻlib, uning yuqori qismidagi perovskit elementi lazer nurlanish energiyasini elektr tokiga aylantirib beradi. Uning ostida joylashgan termoelektrik generator esa ish jarayonida hosil boʻladigan ortiqcha issiqlikdan qoʻshimcha energiya ishlab chiqarish imkonini beradi.
Mutaxassislar oldida turgan eng asosiy muhandislik vazifalaridan biri uskunaning qizib ketishining oldini olish edi. Dastlabki sinovlar chogʻida qabul qilgich harorati 80–90 darajagacha koʻtarilgan. Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida muhandislar issiqlik uzatishni kamaytiradigan maxsus nanokristallardan foydalanishgan va qanot konstruksiyasiga maxsus havo yoʻllarini kiritishgan.
Parvoz paytida samaradorlikni oshirish yechimlariYangi konstruksiya oʻziga xos tarzda ishlaydi: parvoz vaqtida kelayotgan havo oqimi tizimni tabiiy ravishda sovutadi va shu bilan birga termoelektrik qatlamning ishlash samaradorligini yanada oshiradi. Laboratoriya sharoitida oʻtkazilgan sinovlar yangi texnologiyaning lazer energiyasini elektr tokiga aylantirish koeffitsiyenti 38,49 foizni tashkil etganini koʻrsatdi.
Namoyish etish jarayonida olingan quvvat kichik havo vintli modelining ishlashini taʼminlash uchun toʻla yetarli ekani amalda tasdiqlandi. Garchi hozircha ushbu tizim faqat eksperimental bosqichda tursa-da, muhandislar erishilgan natijalardan mamnun.
Loyiha mualliflarining rejasiga koʻra, keyingi bosqichda texnologiyani ochiq fazoda real uchuvchisiz qurilmalar yordamida sinovdan oʻtkazish koʻzda tutilgan. Agarda ushbu sinovlar ham muvaffaqiyatli yakunlansa, kelgusida uzoq masofalarga yuk tashuvchi va uzoq vaqt davomida osmonda qolishi talab etiladigan dronlarni boshqarishda tub burilish yasalishi kutilmoqda.
…