Xitoyda drossellarni osmonda lazer yordamida quvvatlantirish sinovdan oʻtkazildi

·26·Texno
Xitoyda drossellarni osmonda lazer yordamida quvvatlantirish sinovdan oʻtkazildi

Xitoy fuqaro aviatsiyasi universiteti tadqiqotchilari uchuvchisiz uchish apparatlarini toʻgʻridan-toʻgʻri parvoz vaqtida lazer nuri yordamida elektr energiyasi bilan taʼminlashga moʻljallangan yangi eksperimental texnologiyani taqdim etishdi. Mazkur ishlanma dronlarning havoda qolish muddatini sezilarli darajada uzaytirish hamda ularning akkumulyator hajmiga boʻlgan qaramligini kamaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida eʼtiborga loyiq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Lazer energiyasini elektrga aylantiruvchi innovatsion tizim

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiyaning asosini dron qanoti ostiga oʻrnatiladigan oʻta yupqa maxsus qabul qilgich tashkil etadi. Qabul qilgich ikki qatlamli sxema asosida ishlashga moʻljallangan boʻlib, uning yuqori qismidagi perovskit elementi lazer nurlanish energiyasini elektr tokiga aylantirib beradi. Uning ostida joylashgan termoelektrik generator esa ish jarayonida hosil boʻladigan ortiqcha issiqlikdan qoʻshimcha energiya ishlab chiqarish imkonini beradi.

Mutaxassislar oldida turgan eng asosiy muhandislik vazifalaridan biri uskunaning qizib ketishining oldini olish edi. Dastlabki sinovlar chogʻida qabul qilgich harorati 80–90 darajagacha koʻtarilgan. Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida muhandislar issiqlik uzatishni kamaytiradigan maxsus nanokristallardan foydalanishgan va qanot konstruksiyasiga maxsus havo yoʻllarini kiritishgan.

Parvoz paytida samaradorlikni oshirish yechimlari

Yangi konstruksiya oʻziga xos tarzda ishlaydi: parvoz vaqtida kelayotgan havo oqimi tizimni tabiiy ravishda sovutadi va shu bilan birga termoelektrik qatlamning ishlash samaradorligini yanada oshiradi. Laboratoriya sharoitida oʻtkazilgan sinovlar yangi texnologiyaning lazer energiyasini elektr tokiga aylantirish koeffitsiyenti 38,49 foizni tashkil etganini koʻrsatdi.

Namoyish etish jarayonida olingan quvvat kichik havo vintli modelining ishlashini taʼminlash uchun toʻla yetarli ekani amalda tasdiqlandi. Garchi hozircha ushbu tizim faqat eksperimental bosqichda tursa-da, muhandislar erishilgan natijalardan mamnun.

Loyiha mualliflarining rejasiga koʻra, keyingi bosqichda texnologiyani ochiq fazoda real uchuvchisiz qurilmalar yordamida sinovdan oʻtkazish koʻzda tutilgan. Agarda ushbu sinovlar ham muvaffaqiyatli yakunlansa, kelgusida uzoq masofalarga yuk tashuvchi va uzoq vaqt davomida osmonda qolishi talab etiladigan dronlarni boshqarishda tub burilish yasalishi kutilmoqda.

LazerDronTexnologiyaXitoyInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiMicrosoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiBugun, 03:57Hongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiHongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiBugun, 03:52Meta korporativ sunʼiy intellekt bozorida faoliyatini kengaytirmoqdaMeta korporativ sunʼiy intellekt bozorida faoliyatini kengaytirmoqdaBugun, 03:28Xitoyda Nokia Lumia uslubidagi arzon HMD Touch AI telefoni sotuvga chiqdiXitoyda Nokia Lumia uslubidagi arzon HMD Touch AI telefoni sotuvga chiqdiBugun, 02:54Afsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaAfsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaBugun, 02:28AQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob