Avtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdi
Buyuk Britaniya avtomobilsozlik sanoati rahbarlari yangi Bosh vazir Endi Bernamni nol emissiyali avtomobillar boʻyicha ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirishdi. Ishlab chiqaruvchilar avtosanoatni mamlakatni qayta sanoatlashtirish rejalarining asosiy qismiga aylantirish zarurligini taʼkidlamoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu muhim murojaat Britaniya avtomobilsozlar va tahlilchilar jamiyati (SMMT) rahbari Mayk Xous tomonidan 2026 yilning birinchi yarmidagi yengil va tijorat avtomobillarini ishlab chiqarish koʻrsatkichlari eʼlon qilingan vaqtda yoʻllandi. Sanoat yetakchilari hukumatning joriy siyosatiga oʻzgartirishlar kiritish vaqt kelganini bildirishmoqda.
Sanoatni qayta tiklash zaruratiMutaxassislarning fikricha, mamlakat iqtisodiyotining barqarorligini taʼminlash hamda avtomobilsozlik sektorini qoʻllab-quvvatlash uchun hukumat qatʼiy qadamlar tashlashi lozim. Yangi hukumat rahbariyati oldida turgan asosiy vazifalardan biri — uglerodsiz transport vositalariga oʻtish jarayonini sanoat imkoniyatlariga moslashtirishdir.
Hozirgi kunda avtomobilsozlik tarmoqlari global miqyosda jiddiy transformatsiyani boshdan kechirmoqda. Shu boisdan Buyuk Britaniyada ham ishlab chiqarish hajmini saqlab qolish va uni yanada rivojlantirish uchun davlat darajasidagi qoʻllab-quvvatlash juda muhim ahamiyat kasb etadi.
Kutilayotgan oʻzgarishlar va oqibatlarSMMT rahbariyati keltirib oʻtgan koʻrsatkichlar joriy yilning dastlabki yarmida sektorda qanday tendensiyalar hukm surayotganini aniq koʻrsatib beradi. Avtomobilsozlar hukumat bilan yaqin hamkorlikda ishlab chiqiladigan yangi strategiya kelgusida zavodlar faoliyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishiga umid qilmoqda.
Agar ZEV mandati talablari qayta koʻrib chiqilmasa, bu mamlakatdagi avtomobilsozlik korxonalari uchun qoʻshimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, sanoat vakillari yangi Bosh vazir Endi Bernam bu masalani oʻzining ustuvor vazifalari qatoriga kiritishigaishonch bildirmoqda.
…