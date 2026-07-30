Avtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdi

·16·Avto
Avtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdi

Buyuk Britaniya avtomobilsozlik sanoati rahbarlari yangi Bosh vazir Endi Bernamni nol emissiyali avtomobillar boʻyicha ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirishdi. Ishlab chiqaruvchilar avtosanoatni mamlakatni qayta sanoatlashtirish rejalarining asosiy qismiga aylantirish zarurligini taʼkidlamoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu muhim murojaat Britaniya avtomobilsozlar va tahlilchilar jamiyati (SMMT) rahbari Mayk Xous tomonidan 2026 yilning birinchi yarmidagi yengil va tijorat avtomobillarini ishlab chiqarish koʻrsatkichlari eʼlon qilingan vaqtda yoʻllandi. Sanoat yetakchilari hukumatning joriy siyosatiga oʻzgartirishlar kiritish vaqt kelganini bildirishmoqda.

Sanoatni qayta tiklash zarurati

Mutaxassislarning fikricha, mamlakat iqtisodiyotining barqarorligini taʼminlash hamda avtomobilsozlik sektorini qoʻllab-quvvatlash uchun hukumat qatʼiy qadamlar tashlashi lozim. Yangi hukumat rahbariyati oldida turgan asosiy vazifalardan biri — uglerodsiz transport vositalariga oʻtish jarayonini sanoat imkoniyatlariga moslashtirishdir.

Hozirgi kunda avtomobilsozlik tarmoqlari global miqyosda jiddiy transformatsiyani boshdan kechirmoqda. Shu boisdan Buyuk Britaniyada ham ishlab chiqarish hajmini saqlab qolish va uni yanada rivojlantirish uchun davlat darajasidagi qoʻllab-quvvatlash juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kutilayotgan oʻzgarishlar va oqibatlar

SMMT rahbariyati keltirib oʻtgan koʻrsatkichlar joriy yilning dastlabki yarmida sektorda qanday tendensiyalar hukm surayotganini aniq koʻrsatib beradi. Avtomobilsozlar hukumat bilan yaqin hamkorlikda ishlab chiqiladigan yangi strategiya kelgusida zavodlar faoliyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishiga umid qilmoqda.

Agar ZEV mandati talablari qayta koʻrib chiqilmasa, bu mamlakatdagi avtomobilsozlik korxonalari uchun qoʻshimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, sanoat vakillari yangi Bosh vazir Endi Bernam bu masalani oʻzining ustuvor vazifalari qatoriga kiritishigaishonch bildirmoqda.

AvtomobilsozlikZEV mandatiBuyuk BritaniyaSMMTElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdiMercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdiKecha, 23:20Vauxhall Grandland krossoverining qattiq osma tizimi sinovdan oʻtdiVauxhall Grandland krossoverining qattiq osma tizimi sinovdan oʻtdiKecha, 16:27Genesis GV60 Magma: yuqori unumdorlik va amaliylik uygʻunligiGenesis GV60 Magma: yuqori unumdorlik va amaliylik uygʻunligiKecha, 15:23Ford Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiFord Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiKecha, 14:26Volkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandiVolkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandiKecha, 14:23Audi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdiAudi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdiKecha, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi