Meta korporativ sunʼiy intellekt bozorida faoliyatini kengaytirmoqda

·22·Texno
Meta korporativ sunʼiy intellekt bozorida faoliyatini kengaytirmoqda

Meta kompaniyasi korporativ sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi rejalarini shunchaki biznes agentlari bilan cheklab qoʻymaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologiya giganti ushbu bozorda API xizmatlari, hisoblash quvvatlarini bevosita sotish va boshqa yirik xizmatlarni ham joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu qadam kompaniyaga asosiy daromad manbai boʻlgan reklamadan tashqari yangi moliyaviy oqimlarni ochish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Joriy yilning iyun oyida Meta mijozlarga xizmat koʻrsatish va kundalik operatsiyalarni bajarishga moʻljallangan ilk biznes agentini taqdim etgan edi. Ammo Meta rahbari Mark Zukerberg investorlar bilan boʻlgan soʻnggi choraklik hisobot yigʻilishida bu boradagi ambitsiyalar ancha kengroq ekanini taʼkidladi. Kompaniya avvaliga oʻzining millionlab reklama beruvchilari bazasiga xizmat koʻrsatishga, yaʼni xabar almashish ilovalarida ishlaydigan sunʼiy intellekt agentlarini taklif qilishga eʼtibor qaratadi.

Kengaytirilgan imkoniyatlar va yangi xizmatlar

Zukerbergning soʻzlariga koʻra, yangi tizimlar bizneslarga oʻz mijozlari bilan sunʼiy intellekt interfeysi orqali muloqot qilish imkonini beradi. Kompaniya xuddi anʼanaviy reklama tizimidagi kabi, tadbirkorlarga aniq natijalar yetkazib berilgandagina haq oladi. Bu yondashuv Meta va uning millionlab kichik biznes hamkorlari oʻrtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

Shuningdek, Meta kelgusida faqat kichik biznes bilan cheklanib qolmay, oʻzining ichki dasturlash, ishlanmalar va mahsuldorlik vositalarini ham tashqi mijozlarga taklif etishni koʻrib chiqmoqda. Kompaniya bu vositalarni dastlab oʻz ehtiyojlari uchun yaratgan boʻlsa-da, endilikda ularni boshqa yirik va kichik korxonalarga ham yetkazib berish uchun katta imkoniyatlarni koʻrmoqda.

Quvvatlar va kelajakdagi rejalar

Biroq Zukerberg korporativ segmentda savdo qilish Meta uchun mutlaqo yangi yoʻnalish ekanini va bu boshqa turdagi yondashuvni talab qilishini tan oldi. Hisoblash quvvatlarini (compute) sotish masalasiga toʻxtalarkan, kompaniya daromad olish ehtiyoji hamda oʻzining kelajakdagi rejalarini amalga oshirish oʻrtasida muvozanat saqlashga harakat qilayotganini bildirdi.

Meta hozirda hisoblash quvvatlarini oʻzi sotib olgan narxdan sezilarli darajada yuqori premiy bilan sotish imkoniyatiga ega. Shunga qaramay, Zukerberg barcha quvvatlarni sotib yuborib, qisqa muddatli foyda ortidan quvish aqlsizlik boʻlishini taʼkidladi. Kompaniya shaxsiy sunʼiy intellekt tizimlariga yaqinlashib borar ekan, infratuzilmani uzoq va qisqa muddatli rejalarni oʻz ichiga olgan portfel sifatida boshqaradi.

MetaMark ZuckerbergSunʼiy intellektTexnologiyalarBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiMicrosoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiBugun, 03:57Hongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiHongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiBugun, 03:52Xitoyda drossellarni osmonda lazer yordamida quvvatlantirish sinovdan oʻtkazildiXitoyda drossellarni osmonda lazer yordamida quvvatlantirish sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:27Xitoyda Nokia Lumia uslubidagi arzon HMD Touch AI telefoni sotuvga chiqdiXitoyda Nokia Lumia uslubidagi arzon HMD Touch AI telefoni sotuvga chiqdiBugun, 02:54Afsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaAfsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaBugun, 02:28AQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob