Meta korporativ sunʼiy intellekt bozorida faoliyatini kengaytirmoqda
Meta kompaniyasi korporativ sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi rejalarini shunchaki biznes agentlari bilan cheklab qoʻymaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologiya giganti ushbu bozorda API xizmatlari, hisoblash quvvatlarini bevosita sotish va boshqa yirik xizmatlarni ham joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu qadam kompaniyaga asosiy daromad manbai boʻlgan reklamadan tashqari yangi moliyaviy oqimlarni ochish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Joriy yilning iyun oyida Meta mijozlarga xizmat koʻrsatish va kundalik operatsiyalarni bajarishga moʻljallangan ilk biznes agentini taqdim etgan edi. Ammo Meta rahbari Mark Zukerberg investorlar bilan boʻlgan soʻnggi choraklik hisobot yigʻilishida bu boradagi ambitsiyalar ancha kengroq ekanini taʼkidladi. Kompaniya avvaliga oʻzining millionlab reklama beruvchilari bazasiga xizmat koʻrsatishga, yaʼni xabar almashish ilovalarida ishlaydigan sunʼiy intellekt agentlarini taklif qilishga eʼtibor qaratadi.
Kengaytirilgan imkoniyatlar va yangi xizmatlarZukerbergning soʻzlariga koʻra, yangi tizimlar bizneslarga oʻz mijozlari bilan sunʼiy intellekt interfeysi orqali muloqot qilish imkonini beradi. Kompaniya xuddi anʼanaviy reklama tizimidagi kabi, tadbirkorlarga aniq natijalar yetkazib berilgandagina haq oladi. Bu yondashuv Meta va uning millionlab kichik biznes hamkorlari oʻrtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
Shuningdek, Meta kelgusida faqat kichik biznes bilan cheklanib qolmay, oʻzining ichki dasturlash, ishlanmalar va mahsuldorlik vositalarini ham tashqi mijozlarga taklif etishni koʻrib chiqmoqda. Kompaniya bu vositalarni dastlab oʻz ehtiyojlari uchun yaratgan boʻlsa-da, endilikda ularni boshqa yirik va kichik korxonalarga ham yetkazib berish uchun katta imkoniyatlarni koʻrmoqda.
Quvvatlar va kelajakdagi rejalarBiroq Zukerberg korporativ segmentda savdo qilish Meta uchun mutlaqo yangi yoʻnalish ekanini va bu boshqa turdagi yondashuvni talab qilishini tan oldi. Hisoblash quvvatlarini (compute) sotish masalasiga toʻxtalarkan, kompaniya daromad olish ehtiyoji hamda oʻzining kelajakdagi rejalarini amalga oshirish oʻrtasida muvozanat saqlashga harakat qilayotganini bildirdi.
Meta hozirda hisoblash quvvatlarini oʻzi sotib olgan narxdan sezilarli darajada yuqori premiy bilan sotish imkoniyatiga ega. Shunga qaramay, Zukerberg barcha quvvatlarni sotib yuborib, qisqa muddatli foyda ortidan quvish aqlsizlik boʻlishini taʼkidladi. Kompaniya shaxsiy sunʼiy intellekt tizimlariga yaqinlashib borar ekan, infratuzilmani uzoq va qisqa muddatli rejalarni oʻz ichiga olgan portfel sifatida boshqaradi.
…