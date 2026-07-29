Samsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdi

·45·Texno
Samsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdi

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan eng yangi buklanuvchi smartfonlar global bozorda, jumladan, Hindiston va Janubiy Koreyada yuqori talab bilan qarshi olindi. Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 hamda Galaxy Z Flip8 modellari savdolarning dastlabki kunlaridayoq avvalgi avlod qurilmalariga nisbatan sezilarli darajada yuqori natijalarni qayd etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Hindiston bozorida yangi flagmanlar rekord koʻrsatkichni qayd etib, bor-yoʻgʻi 72 soat ichida 271 mingdan ortiq oldindan buyurtma toʻplagan. Taqqoslash uchun, o‘tgan yili chiqarilgan Galaxy Z Fold7 va Galaxy Z Flip7 modellari shunday natijaga erishish uchun naq 15 kun sarflagan edi.

Hududiy qiziqish va yangi tendensiyalar

Samsung kompaniyasi tarqatgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, kelib tushgan barcha oldindan buyurtmalarning 45 foizi mamlakatning ikkinchi darajali shaharlari hamda kichik bozorlariga toʻgʻri keladi. Bu esa buklanuvchi gadjetlarning faqat yirik megapolislar bilangina cheklanib qolmay, balki keng ommalashib borayotganini ko‘rsatadi.

Ekspertlarning fikricha, mazkur muvaffaqiyat Samsung brendining isteʼmolchilar orasidagi ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Kompaniya rahbariyati yangi qator qurilmalari savdo hajmi bo‘yicha Galaxy S26 seriyasining ko‘rsatkichlariga yetishini taxmin qilmoqda.

Boshqa bozorlardagi talab

Yangi buklanuvchi smartfonlar faqat Osiyo mintaqasi bilan cheklanib qolmay, boshqa yirik bozorlarda ham faol xarid qilinmoqda. Xususan, Rossiya bozorida ham gadjetlar kuchli start oldi. «М.Видео» kompaniyasi maʼlumotiga koʻra, dastlabki buyurtma kunining o‘zidayoq savdolar o‘tgan yilgi ko‘rsatkichdan 20 foizga yuqori bo‘lgani qayd etilgan.

Shuningdek, kompaniyaning o‘z vatani — Janubiy Koreyada ham Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 va Galaxy Z Flip8 smartfonlari qisqa fursatda xaridorlar tomonidan jadal suratda sotib olinmoqda.

SamsungGalaxy Z Fold8Galaxy Z Flip8SmartfonlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship sinovi: Ilon Mask yuqori aniqlikdagi qoʻnishni yuqori baholadiStarship sinovi: Ilon Mask yuqori aniqlikdagi qoʻnishni yuqori baholadiBugun, 18:59HMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildiHMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 18:29DoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydiDoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydiBugun, 18:25Spotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildiSpotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildiBugun, 18:25Huawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildiHuawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildiBugun, 17:27Fast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdiFast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob