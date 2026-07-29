Samsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdi
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan eng yangi buklanuvchi smartfonlar global bozorda, jumladan, Hindiston va Janubiy Koreyada yuqori talab bilan qarshi olindi. Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 hamda Galaxy Z Flip8 modellari savdolarning dastlabki kunlaridayoq avvalgi avlod qurilmalariga nisbatan sezilarli darajada yuqori natijalarni qayd etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Hindiston bozorida yangi flagmanlar rekord koʻrsatkichni qayd etib, bor-yoʻgʻi 72 soat ichida 271 mingdan ortiq oldindan buyurtma toʻplagan. Taqqoslash uchun, o‘tgan yili chiqarilgan Galaxy Z Fold7 va Galaxy Z Flip7 modellari shunday natijaga erishish uchun naq 15 kun sarflagan edi.
Hududiy qiziqish va yangi tendensiyalarSamsung kompaniyasi tarqatgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, kelib tushgan barcha oldindan buyurtmalarning 45 foizi mamlakatning ikkinchi darajali shaharlari hamda kichik bozorlariga toʻgʻri keladi. Bu esa buklanuvchi gadjetlarning faqat yirik megapolislar bilangina cheklanib qolmay, balki keng ommalashib borayotganini ko‘rsatadi.
Ekspertlarning fikricha, mazkur muvaffaqiyat Samsung brendining isteʼmolchilar orasidagi ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Kompaniya rahbariyati yangi qator qurilmalari savdo hajmi bo‘yicha Galaxy S26 seriyasining ko‘rsatkichlariga yetishini taxmin qilmoqda.
Boshqa bozorlardagi talabYangi buklanuvchi smartfonlar faqat Osiyo mintaqasi bilan cheklanib qolmay, boshqa yirik bozorlarda ham faol xarid qilinmoqda. Xususan, Rossiya bozorida ham gadjetlar kuchli start oldi. «М.Видео» kompaniyasi maʼlumotiga koʻra, dastlabki buyurtma kunining o‘zidayoq savdolar o‘tgan yilgi ko‘rsatkichdan 20 foizga yuqori bo‘lgani qayd etilgan.
Shuningdek, kompaniyaning o‘z vatani — Janubiy Koreyada ham Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 va Galaxy Z Flip8 smartfonlari qisqa fursatda xaridorlar tomonidan jadal suratda sotib olinmoqda.
…