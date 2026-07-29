Spotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildi

·29·Texno
Spotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildi

Mashhur striming platformasi Spotify oʻz foydalanuvchilari uchun jismoniy mashgʻulotlar vaqtini yanada qulay va maroqli qilish maqsadida yangi yugurish rejimini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiya foydalanuvchining shaxsiy imtiyozlari hamda yugurish surʼatiga tayanib, mashgʻulotning turli bosqichlari uchun mos musiqalarni avtomatik tarzda tanlab beradi va bu yugurish ixlosmandlari uchun muhim yangilikka aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda yangi rejim faqatgina Premium obunachilar uchun moʻljallangan boʻlib, uni ilovadagi Fitness Hub boʻlimidan topish mumkin. Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, 25 ta tayyor presets variantidan birini tanlash imkoniyatiga ega. Shuningdek, tizim mashgʻulot turini aniqlashda interval yugurish, bir maromdagi yugurish yoki piramida kabi yoʻnalishlarni tanlash imkonini taqdim etadi.

Yugurish jarayonini toʻliq sozlash imkoniyati

Taqdim etilgan yangi xususiyat faqatgina musiqa chalish bilan cheklanib qolmaydi. Foydalanuvchilar mashgʻulot davomiyligini, daqiqasiga urishlar sonini (BPM) va tinglashni istagan musiqa janrini oʻziga mos ravishda toʻliq sozlay oladilar. Shu bilan birga, yugurish rejimi mashgʻulotning turli bosqichlari uchun maxsus ovozli eslatmalar va signallarni ham yaratish qobiliyatiga ega.

Maʼlum qilinishicha, ushbu funksiya Spotify soʻnggi bir yil davomida sinovdan oʻtkazib kelayotgan sunʼiy intellekt imkoniyatlariga tayanadi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, foydalanuvchilar koʻpincha mashgʻulotlar uchun sunʼiy intellekt yordamida pleylistlar tuzishini kuzatishgan va aynan shu kuzatuvlar yangi yugurish rejimining yaratilishiga ilhom bagʻishlagan.

Kontekst va foydalanish shartlari

Joriy yil boshida Spotify fitnes qurilmalari ishlab chiqaruvchi Peloton kompaniyasi bilan hamkorlikda maxsus fitnes kontentini taqdim etgan edi. Biroq, Strava fitnes ilovasi oʻzining Record funksiyasida Spotify integratsiyasini toʻxtatganidan bir necha oy oʻtib ushbu yangi rejimning eʼlon qilinishi oʻziga xos ahamiyat kasb etadi.

Ayni paytda yangi funksiya faqat ingliz tilida ishlaydi va u chorshanba kunidan boshlab AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Irlandiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya hamda Shvetsiyadagi iOS foydalanuvchilari uchun mavjud boʻldi. Kelgusida ushbu imkoniyatlar doirasi yanada kengaytirilishi kutilmoqda.

SpotifyTexnologiyaMusiqaSportSuniy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship sinovi: Ilon Mask yuqori aniqlikdagi qoʻnishni yuqori baholadiStarship sinovi: Ilon Mask yuqori aniqlikdagi qoʻnishni yuqori baholadiBugun, 18:59HMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildiHMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 18:29DoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydiDoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydiBugun, 18:25Samsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdiSamsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdiBugun, 17:52Huawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildiHuawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildiBugun, 17:27Fast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdiFast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob