Spotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildi
Mashhur striming platformasi Spotify oʻz foydalanuvchilari uchun jismoniy mashgʻulotlar vaqtini yanada qulay va maroqli qilish maqsadida yangi yugurish rejimini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiya foydalanuvchining shaxsiy imtiyozlari hamda yugurish surʼatiga tayanib, mashgʻulotning turli bosqichlari uchun mos musiqalarni avtomatik tarzda tanlab beradi va bu yugurish ixlosmandlari uchun muhim yangilikka aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda yangi rejim faqatgina Premium obunachilar uchun moʻljallangan boʻlib, uni ilovadagi Fitness Hub boʻlimidan topish mumkin. Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, 25 ta tayyor presets variantidan birini tanlash imkoniyatiga ega. Shuningdek, tizim mashgʻulot turini aniqlashda interval yugurish, bir maromdagi yugurish yoki piramida kabi yoʻnalishlarni tanlash imkonini taqdim etadi.
Yugurish jarayonini toʻliq sozlash imkoniyatiTaqdim etilgan yangi xususiyat faqatgina musiqa chalish bilan cheklanib qolmaydi. Foydalanuvchilar mashgʻulot davomiyligini, daqiqasiga urishlar sonini (BPM) va tinglashni istagan musiqa janrini oʻziga mos ravishda toʻliq sozlay oladilar. Shu bilan birga, yugurish rejimi mashgʻulotning turli bosqichlari uchun maxsus ovozli eslatmalar va signallarni ham yaratish qobiliyatiga ega.
Maʼlum qilinishicha, ushbu funksiya Spotify soʻnggi bir yil davomida sinovdan oʻtkazib kelayotgan sunʼiy intellekt imkoniyatlariga tayanadi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, foydalanuvchilar koʻpincha mashgʻulotlar uchun sunʼiy intellekt yordamida pleylistlar tuzishini kuzatishgan va aynan shu kuzatuvlar yangi yugurish rejimining yaratilishiga ilhom bagʻishlagan.
Kontekst va foydalanish shartlariJoriy yil boshida Spotify fitnes qurilmalari ishlab chiqaruvchi Peloton kompaniyasi bilan hamkorlikda maxsus fitnes kontentini taqdim etgan edi. Biroq, Strava fitnes ilovasi oʻzining Record funksiyasida Spotify integratsiyasini toʻxtatganidan bir necha oy oʻtib ushbu yangi rejimning eʼlon qilinishi oʻziga xos ahamiyat kasb etadi.
Ayni paytda yangi funksiya faqat ingliz tilida ishlaydi va u chorshanba kunidan boshlab AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Irlandiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya hamda Shvetsiyadagi iOS foydalanuvchilari uchun mavjud boʻldi. Kelgusida ushbu imkoniyatlar doirasi yanada kengaytirilishi kutilmoqda.
…