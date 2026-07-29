Fast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdi

·55·Texno
Fast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdi

Alyuminiy ishlab chiqarish jarayonida hosil boʻladigan va ochiq havoda saqlanib kelinayotgan milliardlab tonna qizil loy chiqindilari endilikda qimmatbaho minerallar manbaiga aylanishi mumkin. TechCrunch nashri xabar berishicha, Fast Metals startapi ushbu oʻta zararli va qovushqoq chiqindini qayta ishlash orqali undan muhim metallarni arzon usulda ajratib olish texnologiyasini ishlab chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dunyo boʻylab ochiq havordagi hovuzlar va uyumlarda 3 milliard tonnadan ortiq qizil loy saqlanmoqda. Ushbu chiqindi oʻzining qizgʻish rangini temir oksidi hisobiga oladi va u mazkur aralashmadagi eng koʻp tarqalgan birikma hisoblanadi. Biroq qizil loy tarkibida titan, alyuminiy va noyob yer elementlari kabi muhim minerallar ham mavjud.

Shu paytgacha ushbu boyliklar eʼtibordan chetda qolib kelgan edi, chunki foydali minerallarni temir oksididan ajratib olish juda qimmatga tushardi. Fast Metals bosh direktori va asoschilaridan biri Sumedh Gostuning taʼkidlashicha, ularning jamoasi aynan shu toʻsiqni bartaraf etishga muvaffaq гли boʻldi.

Texnologiyaning asosiy prinsipi va moliyalashtirish

Gostuning texnologik jarayoni asosan uning Kolorado togʻ-kon maktabidagi doktorlik dissertatsiyasi davomida ishlab chiqilgan. Biroq jarayonni mukammal va iqtisodiy jihatdan foydali qilish uchun yana bir muhim qism yetishmayotgan edi. Kunlarning birida hammuassis Entoni Staley bilan suhbat chogʻida aynan shu yetishmayotgan halqa topildi — alumina zavodlaridan chiqadigan boshqa bir chiqindi oqimi jarayonni oʻta tejamkor qilish imkonini berdi.

Ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, mazkur istiqbolli startap New Climate Ventures boshchiligida Azolla Ventures, Astor Swiss va Rio Tinto akseleratori boʻlgan Founders Factory ishtirokida 4,3 million dollarlik pre-seed investitsiya raundini muvaffaqiyatli yakunladi.

Olti bosqichli qayta ishlash va moliyaviy foyda

Fast Metals mutaxassislari qizil loyga maxsus kimyoviy moddalar hamda yana bir chiqindi oqimini qoʻshib, olti bosqichli tozalash va ajratish jarayonini amalga oshiradilar. Har bir bosqichda turli minerallar choʻkma hosil qiladi va ularni alohida sotish mumkin boʻladi.

Startap rahbarining tushuntirishicha, chiqindidan olinadigan temir sotuvdan tushadigan operatsion xarajatlarni toʻliq qoplaydi, qolgan minerallar esa sof foyda keltiradi. Jumladan, titan dioksidining bir kilogrammi taxminan 2,50–3 dollardan sotilsa, skandiy oksidining bir kilogrammi narxi 750 dollarga yetadi. Bu esa ekologik muammoni hal qilish bilan birga, yuqori iqtisodiy samaradorlik ham taqdim etishini koʻrsatadi.

Fast MetalsQizil loyMuhim minerallarTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship sinovi: Ilon Mask yuqori aniqlikdagi qoʻnishni yuqori baholadiStarship sinovi: Ilon Mask yuqori aniqlikdagi qoʻnishni yuqori baholadiBugun, 18:59HMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildiHMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 18:29DoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydiDoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydiBugun, 18:25Spotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildiSpotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildiBugun, 18:25Samsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdiSamsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdiBugun, 17:52Huawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildiHuawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildiBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob