Fast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdi
Alyuminiy ishlab chiqarish jarayonida hosil boʻladigan va ochiq havoda saqlanib kelinayotgan milliardlab tonna qizil loy chiqindilari endilikda qimmatbaho minerallar manbaiga aylanishi mumkin. TechCrunch nashri xabar berishicha, Fast Metals startapi ushbu oʻta zararli va qovushqoq chiqindini qayta ishlash orqali undan muhim metallarni arzon usulda ajratib olish texnologiyasini ishlab chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dunyo boʻylab ochiq havordagi hovuzlar va uyumlarda 3 milliard tonnadan ortiq qizil loy saqlanmoqda. Ushbu chiqindi oʻzining qizgʻish rangini temir oksidi hisobiga oladi va u mazkur aralashmadagi eng koʻp tarqalgan birikma hisoblanadi. Biroq qizil loy tarkibida titan, alyuminiy va noyob yer elementlari kabi muhim minerallar ham mavjud.
Shu paytgacha ushbu boyliklar eʼtibordan chetda qolib kelgan edi, chunki foydali minerallarni temir oksididan ajratib olish juda qimmatga tushardi. Fast Metals bosh direktori va asoschilaridan biri Sumedh Gostuning taʼkidlashicha, ularning jamoasi aynan shu toʻsiqni bartaraf etishga muvaffaq гли boʻldi.
Texnologiyaning asosiy prinsipi va moliyalashtirishGostuning texnologik jarayoni asosan uning Kolorado togʻ-kon maktabidagi doktorlik dissertatsiyasi davomida ishlab chiqilgan. Biroq jarayonni mukammal va iqtisodiy jihatdan foydali qilish uchun yana bir muhim qism yetishmayotgan edi. Kunlarning birida hammuassis Entoni Staley bilan suhbat chogʻida aynan shu yetishmayotgan halqa topildi — alumina zavodlaridan chiqadigan boshqa bir chiqindi oqimi jarayonni oʻta tejamkor qilish imkonini berdi.
Ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, mazkur istiqbolli startap New Climate Ventures boshchiligida Azolla Ventures, Astor Swiss va Rio Tinto akseleratori boʻlgan Founders Factory ishtirokida 4,3 million dollarlik pre-seed investitsiya raundini muvaffaqiyatli yakunladi.
Olti bosqichli qayta ishlash va moliyaviy foydaFast Metals mutaxassislari qizil loyga maxsus kimyoviy moddalar hamda yana bir chiqindi oqimini qoʻshib, olti bosqichli tozalash va ajratish jarayonini amalga oshiradilar. Har bir bosqichda turli minerallar choʻkma hosil qiladi va ularni alohida sotish mumkin boʻladi.
Startap rahbarining tushuntirishicha, chiqindidan olinadigan temir sotuvdan tushadigan operatsion xarajatlarni toʻliq qoplaydi, qolgan minerallar esa sof foyda keltiradi. Jumladan, titan dioksidining bir kilogrammi taxminan 2,50–3 dollardan sotilsa, skandiy oksidining bir kilogrammi narxi 750 dollarga yetadi. Bu esa ekologik muammoni hal qilish bilan birga, yuqori iqtisodiy samaradorlik ham taqdim etishini koʻrsatadi.
…