Huawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildi

·39·Texno
Huawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildi

Huawei kompaniyasi hali rasman eʼlon qilmagan yangi Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internet tarmogʻiga sizib chiqdi. Ushbu qurilma brend muxlislari uchun uzoq kutilgan yangilik boʻlishi kutilmoqda, sababi ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xitoylik ishlab chiqaruvchi soʻnggi uch yil davomida ushbu turkumdagi mobil qurilmalarni taqdim etmagan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tarmoqda paydo boʻlgan suratlarga tayanilsa, yangi gadjet tubdan yangilangan dizaynga ega boʻladi. Xususan, smartfonning orqa panelida keng, gorizontal kamerasi bloki joylashgan boʻlib, u oʻzining shakli bilan Honor Power 2 hamda iPhone 17 Pro modellarini eslatib yuboradi. Korpusda esa Huawei Nova turkumining anʼanaviy va tanish logotipi saqlanib qolgan.

Tashqi koʻrinish va ranglar palitrasi

Qurilmaning asosiy eʼtiborni tortadigan jihatlaridan biri bu uning kamera moduli hisoblanadi. U uchta dumaloq elementni oʻz ichiga olgan boʻlib, sezilarli darajada korpusdan boʻrtib chiqqan va orqa panelning yuqori qismini deyarli toʻliq egallagan. Bu esa qurilmaga zamonaviy va oʻziga xos qiyofa bagʻishlaydi.

Maʼlum boʻlishicha, Huawei Nova 16 SE xaridorlarga bir nechta rang variantlarida taklif etiladi. Bular qatoriga klassik qora va oq ranglar bilan bir qatorda, jozibali gradient tuslar ham kiritilgan. Jumladan, ranglardan biri quyosh botishini eslatuvchi tuslarga ega boʻlib, bu Pura 90 Pro Max flagmanining dizaynini yodga soladi. Shuningdek, yorqinroq koʻrinishni xush koʻruvchilar uchun moviy va pushti ranglarni oʻzaro mujassam etgan versiya ham tayyorlanmoqda.

Hozircha Huawei kompaniyasi yangi Nova 16 SE smartfonining taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari haqida rasmiy maʼlumot bergani yoʻq. Shunga qaramay, tarmoqdagi sizdirilgan suratlar va maʼlumotlar gadjetning bozormuhitiga chiqishi yaqinlashib qolganidan darak beradi va foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.

HuaweiNova 16 SESmartfonTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildiHMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 18:29DoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydiDoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydiBugun, 18:25Spotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildiSpotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildiBugun, 18:25Samsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdiSamsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdiBugun, 17:52Fast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdiFast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdiBugun, 17:24Sunʼiy intellekt biznesga kutilgan daromad keltirmadi: kompaniyalarning 95 foizi natija koʻrmadiSunʼiy intellekt biznesga kutilgan daromad keltirmadi: kompaniyalarning 95 foizi natija koʻrmadiBugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob