Huawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildi
Huawei kompaniyasi hali rasman eʼlon qilmagan yangi Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internet tarmogʻiga sizib chiqdi. Ushbu qurilma brend muxlislari uchun uzoq kutilgan yangilik boʻlishi kutilmoqda, sababi ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xitoylik ishlab chiqaruvchi soʻnggi uch yil davomida ushbu turkumdagi mobil qurilmalarni taqdim etmagan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tarmoqda paydo boʻlgan suratlarga tayanilsa, yangi gadjet tubdan yangilangan dizaynga ega boʻladi. Xususan, smartfonning orqa panelida keng, gorizontal kamerasi bloki joylashgan boʻlib, u oʻzining shakli bilan Honor Power 2 hamda iPhone 17 Pro modellarini eslatib yuboradi. Korpusda esa Huawei Nova turkumining anʼanaviy va tanish logotipi saqlanib qolgan.
Tashqi koʻrinish va ranglar palitrasiQurilmaning asosiy eʼtiborni tortadigan jihatlaridan biri bu uning kamera moduli hisoblanadi. U uchta dumaloq elementni oʻz ichiga olgan boʻlib, sezilarli darajada korpusdan boʻrtib chiqqan va orqa panelning yuqori qismini deyarli toʻliq egallagan. Bu esa qurilmaga zamonaviy va oʻziga xos qiyofa bagʻishlaydi.
Maʼlum boʻlishicha, Huawei Nova 16 SE xaridorlarga bir nechta rang variantlarida taklif etiladi. Bular qatoriga klassik qora va oq ranglar bilan bir qatorda, jozibali gradient tuslar ham kiritilgan. Jumladan, ranglardan biri quyosh botishini eslatuvchi tuslarga ega boʻlib, bu Pura 90 Pro Max flagmanining dizaynini yodga soladi. Shuningdek, yorqinroq koʻrinishni xush koʻruvchilar uchun moviy va pushti ranglarni oʻzaro mujassam etgan versiya ham tayyorlanmoqda.
Hozircha Huawei kompaniyasi yangi Nova 16 SE smartfonining taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari haqida rasmiy maʼlumot bergani yoʻq. Shunga qaramay, tarmoqdagi sizdirilgan suratlar va maʼlumotlar gadjetning bozormuhitiga chiqishi yaqinlashib qolganidan darak beradi va foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.
…