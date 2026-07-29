Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?

·35·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qozog‘istonga bir kunlik amaliy tashrifi yakunlandi. Safarning asosiy voqeasi Ostonada sport va raqamli texnologiyalarni birlashtirgan uchinchi «Kelajak o‘yinlari» xalqaro musobaqasining ochilish marosimi bo‘ldi.

Tashrif qisqa davom etgan bo‘lsa-da, O‘zbekistonning yangi avlod sporti va fijital yo‘nalishlarga qiziqishi ortib borayotganini yana bir bor namoyon qildi.

Mirziyoyev Toshkentga jo‘nab ketdi

29 iyul kuni amaliy tashrif dasturi yakunlangach, Shavkat Mirziyoyev Ostona xalqaro aeroportidan Toshkent shahriga jo‘nab ketdi.

Aeroportda O‘zbekiston rahbarini Qozog‘iston Bosh vazirining birinchi o‘rinbosari Nurlibek Naliboyev va boshqa rasmiy shaxslar kuzatib qo‘ydi.

Shu tariqa Prezidentning Qozog‘istonga navbatdagi amaliy tashrifi bir kun ichida yakunlandi.

Safarning asosiy voqeasi «Baris Arena»da bo‘ldi

Shavkat Mirziyoyev Ostonadagi «Baris Arena» muz saroyida o‘tkazilgan uchinchi «Kelajak o‘yinlari»ning tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi.

Tadbirda Qozog‘iston Prezidenti Qasim-Jomart Toqayev, Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon va boshqa xorijiy mehmonlar ham qatnashdi. Rossiya Prezidenti Vladimir Putin marosim ishtirokchilariga videomurojaat yo‘lladi.

O‘zbekiston rahbari xalqaro musobaqa ishtirokchilarini qutlab, ularga bellashuvlarda muvaffaqiyat tiladi.

Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?

«Kelajak o‘yinlari»ning o‘ziga xosligi nimada?

Musobaqaning asosiy g‘oyasi — raqamli bellashuvlarni an’anaviy sport va jismoniy faollik bilan birlashtirish.

«Fijital» deb ataladigan bu formatda sportchilar avval virtual muhitda, keyin esa haqiqiy sport maydonida kuch sinashadi. Shu tariqa ishtirokchidan kompyuter o‘yinlaridagi mahorat bilan birga tezlik, jismoniy tayyorgarlik va jamoaviy harakat ham talab qilinadi.

Turnir 29 iyuldan 9 avgustgacha davom etadi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, musobaqada 50 dan ortiq millat vakillari bo‘lgan 800 nafardan ziyod ishtirokchi sakkizta yo‘nalishda bellashadi. Mukofot jamg‘armasi 4 million dollardan oshadi.

O‘zbekiston qaysi yo‘nalishlarda qatnashadi?

O‘zbekiston vakillari bu galgi musobaqalarda quyidagi yo‘nalishlarda ishtirok etadi:

  • fijital futbol;

  • lazertag;

  • fijital raqs.

Fijital futbolda raqamli o‘yindagi natija haqiqiy maydondagi bahs bilan birlashtiriladi. Raqs yo‘nalishida esa ishtirokchilar virtual ritm va jonli harakat uyg‘unligini namoyish etadi.

O‘zbekiston sportchilari uchun bu turnir xalqaro tajriba to‘plash, yangi raqobat muhitini sinab ko‘rish va mamlakatda fijital sportni ommalashtirish imkonini beradi.

Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?

Turnir uchinchi bor o‘tkazilmoqda

Ilk «Kelajak o‘yinlari» 2024 yilda Rossiyaning Qozon shahrida tashkil etilgan. O‘sha turnirning ochilish marosimida ham Shavkat Mirziyoyev ishtirok etgan edi.

Ikkinchi musobaqa 2025 yilda Abu-Dabida o‘tkazildi. Ostona esa mazkur yangi sport formatiga mezbonlik qilayotgan uchinchi shahar bo‘ldi.

Musobaqaning turli mamlakatlarda tashkil etilayotgani fijital sportga xalqaro qiziqish kuchayib borayotganini ko‘rsatadi.

Tashrifning ramziy ahamiyati

Shavkat Mirziyoyevning ochilish marosimida ishtirok etishi O‘zbekistonning sportdagi yangi texnologiyalar, yoshlar tashabbuslari va raqamli yo‘nalishlarga e’tibor qaratayotganini anglatadi.

An’anaviy sportdan farqli ravishda, fijital musobaqalar raqamli muhitda ulg‘ayayotgan yoshlarni jismoniy faollikka jalb qilishga urinadi. Bu format kelajakda sportchilar, murabbiylar, dasturchilar va kibersport mutaxassislari uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?

Asosiy xulosa

O‘zbekiston Prezidentining Ostonaga amaliy tashrifi «Kelajak o‘yinlari» ochilish marosimidagi ishtirok bilan yakunlandi. Davlat rahbari Toshkentga qaytib keldi, musobaqalar esa 9 avgustgacha davom etadi.

Endi o‘zbekistonlik muxlislar uchun asosiy intriga — mamlakat vakillari raqamli mahorat va jismoniy tayyorgarlikni birlashtirgan bellashuvlarda qanday natija qayd etishida.

Shavkat MirziyoyevQozog'istonO'zbekistonOstonaQasim-Jomart Toqayev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!Kecha, 11:49O‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqdaO‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqdaKecha, 11:34Harbiy libosni eslatuvchi kiyimlar uchun ma’muriy javobgarlik qo‘llaniladiHarbiy libosni eslatuvchi kiyimlar uchun ma’muriy javobgarlik qo‘llaniladiKecha, 05:16Bugungi tunni o‘tkazib yubormang: osmonda noyob “Kiyik Oyi” hodisasi kuzatiladiBugungi tunni o‘tkazib yubormang: osmonda noyob “Kiyik Oyi” hodisasi kuzatiladiKecha, 04:39Shveysariya sudi Gulnora Karimova bilan bog‘liq jinoyat ishini to‘xtatdiShveysariya sudi Gulnora Karimova bilan bog‘liq jinoyat ishini to‘xtatdi28.07, 16:39Sardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandiSardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandi28.07, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi