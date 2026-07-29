Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qozog‘istonga bir kunlik amaliy tashrifi yakunlandi. Safarning asosiy voqeasi Ostonada sport va raqamli texnologiyalarni birlashtirgan uchinchi «Kelajak o‘yinlari» xalqaro musobaqasining ochilish marosimi bo‘ldi.
Tashrif qisqa davom etgan bo‘lsa-da, O‘zbekistonning yangi avlod sporti va fijital yo‘nalishlarga qiziqishi ortib borayotganini yana bir bor namoyon qildi.
Mirziyoyev Toshkentga jo‘nab ketdi
29 iyul kuni amaliy tashrif dasturi yakunlangach, Shavkat Mirziyoyev Ostona xalqaro aeroportidan Toshkent shahriga jo‘nab ketdi.
Aeroportda O‘zbekiston rahbarini Qozog‘iston Bosh vazirining birinchi o‘rinbosari Nurlibek Naliboyev va boshqa rasmiy shaxslar kuzatib qo‘ydi.
Shu tariqa Prezidentning Qozog‘istonga navbatdagi amaliy tashrifi bir kun ichida yakunlandi.
Safarning asosiy voqeasi «Baris Arena»da bo‘ldi
Shavkat Mirziyoyev Ostonadagi «Baris Arena» muz saroyida o‘tkazilgan uchinchi «Kelajak o‘yinlari»ning tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi.
Tadbirda Qozog‘iston Prezidenti Qasim-Jomart Toqayev, Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon va boshqa xorijiy mehmonlar ham qatnashdi. Rossiya Prezidenti Vladimir Putin marosim ishtirokchilariga videomurojaat yo‘lladi.
O‘zbekiston rahbari xalqaro musobaqa ishtirokchilarini qutlab, ularga bellashuvlarda muvaffaqiyat tiladi.
«Kelajak o‘yinlari»ning o‘ziga xosligi nimada?
Musobaqaning asosiy g‘oyasi — raqamli bellashuvlarni an’anaviy sport va jismoniy faollik bilan birlashtirish.
«Fijital» deb ataladigan bu formatda sportchilar avval virtual muhitda, keyin esa haqiqiy sport maydonida kuch sinashadi. Shu tariqa ishtirokchidan kompyuter o‘yinlaridagi mahorat bilan birga tezlik, jismoniy tayyorgarlik va jamoaviy harakat ham talab qilinadi.
Turnir 29 iyuldan 9 avgustgacha davom etadi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, musobaqada 50 dan ortiq millat vakillari bo‘lgan 800 nafardan ziyod ishtirokchi sakkizta yo‘nalishda bellashadi. Mukofot jamg‘armasi 4 million dollardan oshadi.
O‘zbekiston qaysi yo‘nalishlarda qatnashadi?
O‘zbekiston vakillari bu galgi musobaqalarda quyidagi yo‘nalishlarda ishtirok etadi:
fijital futbol;
lazertag;
fijital raqs.
Fijital futbolda raqamli o‘yindagi natija haqiqiy maydondagi bahs bilan birlashtiriladi. Raqs yo‘nalishida esa ishtirokchilar virtual ritm va jonli harakat uyg‘unligini namoyish etadi.
O‘zbekiston sportchilari uchun bu turnir xalqaro tajriba to‘plash, yangi raqobat muhitini sinab ko‘rish va mamlakatda fijital sportni ommalashtirish imkonini beradi.
Turnir uchinchi bor o‘tkazilmoqda
Ilk «Kelajak o‘yinlari» 2024 yilda Rossiyaning Qozon shahrida tashkil etilgan. O‘sha turnirning ochilish marosimida ham Shavkat Mirziyoyev ishtirok etgan edi.
Ikkinchi musobaqa 2025 yilda Abu-Dabida o‘tkazildi. Ostona esa mazkur yangi sport formatiga mezbonlik qilayotgan uchinchi shahar bo‘ldi.
Musobaqaning turli mamlakatlarda tashkil etilayotgani fijital sportga xalqaro qiziqish kuchayib borayotganini ko‘rsatadi.
Tashrifning ramziy ahamiyati
Shavkat Mirziyoyevning ochilish marosimida ishtirok etishi O‘zbekistonning sportdagi yangi texnologiyalar, yoshlar tashabbuslari va raqamli yo‘nalishlarga e’tibor qaratayotganini anglatadi.
An’anaviy sportdan farqli ravishda, fijital musobaqalar raqamli muhitda ulg‘ayayotgan yoshlarni jismoniy faollikka jalb qilishga urinadi. Bu format kelajakda sportchilar, murabbiylar, dasturchilar va kibersport mutaxassislari uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.
Asosiy xulosa
O‘zbekiston Prezidentining Ostonaga amaliy tashrifi «Kelajak o‘yinlari» ochilish marosimidagi ishtirok bilan yakunlandi. Davlat rahbari Toshkentga qaytib keldi, musobaqalar esa 9 avgustgacha davom etadi.
Endi o‘zbekistonlik muxlislar uchun asosiy intriga — mamlakat vakillari raqamli mahorat va jismoniy tayyorgarlikni birlashtirgan bellashuvlarda qanday natija qayd etishida.
…