Qizil kitobga kiritilgan bo‘z echkemar 7 yillik davolanishdan so‘ng tabiat bag‘riga qo‘yib yuborildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Samarqand viloyatida yaralangan holda topilgan noyob bo‘z echkemar yetti yil davomida parvarish qilinib, yana tabiat qo‘yniga qaytarildi. Ushbu jonivor Qizil kitobga kiritilgan turlardan biri hisoblanadi.
Echkemar bir necha yil oldin Nurobod cho‘lida hali yosh va jarohatlangan holda aniqlangan. Uning yashab ketishi uchun maxsus yordam zarur bo‘lgani sabab reabilitatsiya markaziga olib ketilgan.
Mutaxassislar jonivorni uzoq vaqt davolab, oziqlanishi va harakatlanishini doimiy nazorat qilgan. Tekshiruvlardan keyin uning sog‘lig‘i tiklangani va mustaqil yashay olishi ma’lum bo‘ldi.
Shundan so‘ng bo‘z echkemar Nurobod tumanidagi Qarnob cho‘liga qo‘yib yuborildi. Bu hudud uning tabiiy yashash muhiti sanaladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…