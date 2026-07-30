Xitoyda Nokia Lumia uslubidagi arzon HMD Touch AI telefoni sotuvga chiqdi
HMD kompaniyasi oʻzining nostaljik dizaynga ega boʻlgan yangi ixcham HMD Touch AI gadjetini Xitoy bozorida sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma JD.com savdo platformasida 469 yuan yoki taxminan 70 dollar narxda taklif etilmoqda va oʻzining imkoniyatlari bilan kichik formatli telefonlar orasida ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning tashqi koʻrinishi hisoblanadi. Rasmiy tavsiflarga koʻra, telefon dizayni afsonaviy Nokia Lumia uslubidan ilhomlangan holda yaratilgan boʻlib, foydalanuvchilarga bir nechta yorqin rang variantlarida taqdim etiladi. Gadjetning qalinligi atigi 10,85 millimetrni tashkil etadi.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarQurilma 240×320 piksel oʻlchamiga ega boʻlgan 3,2 dyuymli TFT-ekran bilan jihozlangan. Old panelida 0,3 megapikselli selfi-kamera joylashgan boʻlsa, orqa panelga 2 megapikselli asosiy kamera oʻrnatilgan. Shuningdek, korpusning yuqori qismida maxsus sozlanadigan jismoniy tugma mavjud boʻlib, uni favqulodda SOS chaqiruv tugmasi sifatida ham ishlatish mumkin.
Akkumulyator sigʻimi 1950 mA/s ni tashkil etib, 4 W quvvat olish quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi. Texnik qismiga kelsak, telefon Unisoc T127 protsessori, 64 MB tezkor va 128 MB doimiy xotira bilan jihozlangan boʻlib, oddiy vazifalar uchun moʻljallangan.
Noyob funksiyalar va sunʼiy intellektUshbu toifadagi qurilmalar uchun kamdan-kam uchraydigan muhim xususiyatlardan biri bu Wi-Fi tarmogʻiga ulanish hamda uni tarqatish (nuqta sifatida ishlash) funksiyasining mavjudligidir. Telefon 4G tarmoqlarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi va bu uning aloqa imkoniyatlarini kengaytiradi.
Xitoy bozori uchun moʻljallangan versiyasida foydalanuvchilar uchun bir qator qulay ilovalar oldindan oʻrnatilgan. Bular qatoriga Doubao AI sunʼiy intellekti, Alipay toʻlov tizimi, Migu Music hamda mashhur Snake oʻyini kiradi. Arzon narxi va retro dizayni tufayli ushbu gadjet xaridorlar eʼtiborini tortishi kutilmoqda.
…