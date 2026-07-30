Xitoyda Nokia Lumia uslubidagi arzon HMD Touch AI telefoni sotuvga chiqdi

·29·Texno
Xitoyda Nokia Lumia uslubidagi arzon HMD Touch AI telefoni sotuvga chiqdi

HMD kompaniyasi oʻzining nostaljik dizaynga ega boʻlgan yangi ixcham HMD Touch AI gadjetini Xitoy bozorida sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma JD.com savdo platformasida 469 yuan yoki taxminan 70 dollar narxda taklif etilmoqda va oʻzining imkoniyatlari bilan kichik formatli telefonlar orasida ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning tashqi koʻrinishi hisoblanadi. Rasmiy tavsiflarga koʻra, telefon dizayni afsonaviy Nokia Lumia uslubidan ilhomlangan holda yaratilgan boʻlib, foydalanuvchilarga bir nechta yorqin rang variantlarida taqdim etiladi. Gadjetning qalinligi atigi 10,85 millimetrni tashkil etadi.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Qurilma 240×320 piksel oʻlchamiga ega boʻlgan 3,2 dyuymli TFT-ekran bilan jihozlangan. Old panelida 0,3 megapikselli selfi-kamera joylashgan boʻlsa, orqa panelga 2 megapikselli asosiy kamera oʻrnatilgan. Shuningdek, korpusning yuqori qismida maxsus sozlanadigan jismoniy tugma mavjud boʻlib, uni favqulodda SOS chaqiruv tugmasi sifatida ham ishlatish mumkin.

Akkumulyator sigʻimi 1950 mA/s ni tashkil etib, 4 W quvvat olish quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi. Texnik qismiga kelsak, telefon Unisoc T127 protsessori, 64 MB tezkor va 128 MB doimiy xotira bilan jihozlangan boʻlib, oddiy vazifalar uchun moʻljallangan.

Noyob funksiyalar va sunʼiy intellekt

Ushbu toifadagi qurilmalar uchun kamdan-kam uchraydigan muhim xususiyatlardan biri bu Wi-Fi tarmogʻiga ulanish hamda uni tarqatish (nuqta sifatida ishlash) funksiyasining mavjudligidir. Telefon 4G tarmoqlarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi va bu uning aloqa imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xitoy bozori uchun moʻljallangan versiyasida foydalanuvchilar uchun bir qator qulay ilovalar oldindan oʻrnatilgan. Bular qatoriga Doubao AI sunʼiy intellekti, Alipay toʻlov tizimi, Migu Music hamda mashhur Snake oʻyini kiradi. Arzon narxi va retro dizayni tufayli ushbu gadjet xaridorlar eʼtiborini tortishi kutilmoqda.

HMD Touch AINokia LumiaSmartfonlarXitoy bozoriGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiMicrosoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiBugun, 03:57Hongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiHongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiBugun, 03:52Meta korporativ sunʼiy intellekt bozorida faoliyatini kengaytirmoqdaMeta korporativ sunʼiy intellekt bozorida faoliyatini kengaytirmoqdaBugun, 03:28Xitoyda drossellarni osmonda lazer yordamida quvvatlantirish sinovdan oʻtkazildiXitoyda drossellarni osmonda lazer yordamida quvvatlantirish sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:27Afsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaAfsonaviy Winamp pleeri Deezer bilan hamkorlikda qaytmoqdaBugun, 02:28AQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoyda ishlab chiqarilgan robot-changyutgichlar taqiqlanishi mumkinBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob