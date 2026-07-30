Samsung yarimoʻtkazgichlar tanqisligi 2028-yilgacha davom etishini maʼlum qildi
Jahon bozorida yarimoʻtkazgichlar taqchilligi kutilganidan ham uzoqroq davom etib, yaqin yillarda yanada keskin tus olishi mumkin. Dunyodagi eng yirik xotira mikrochiplari ishlab chiqaruvchisi hisoblangan Samsung kompaniyasi mazkur tanqislik 2028-yilgacha saqlanib qolishini prognoz qilmoqda. Ushbu bayonot global texnologiya bozorida jiddiy xavotirlarni keltirib chiqarayotgani bilan birga, soha kelajagiga taʼsir koʻrsatuvchi muhim omilga aylanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Samsung rahbariyati chip ishlab chiqarish boʻyicha oʻta yuqori moliyaviy koʻrsatkichlarni eʼlon qilgach, mazkur uzoq muddatli prognozni maʼlum qilgan. Kompaniyaning xotira boʻlinmasi ijrochi vitse-prezidenti Chjadjun Kim tahlilchilar bilan muloqotda 2027-yilda taklif tanqisligi joriy yilgagiga nisbatan yanada kuchayishi va bu holat 2028-yil davomida ham saqlanib qolishini alohida taʼkidlagan.
Moliyaviy sakrash va strategik shartnomalarQayd etilishicha, Samsung yarimoʻtkazgichlar boʻlinmasining operatsion foydasi oʻtgan yilning mos davri bilan solishtirganda 250 martadan ziyod oshib, 89,2 trillion vonni (taxminan 61,7 milliard dollar) tashkil etgan. Ushbu ulkan moliyaviy muvaffaqiyat fonida kompaniya aksiyalari avvaliga 8 foizga sakrab, keyinchalik payshanba kuni 1,1 foizga pasayish kuzatilgan.
Yuzaga kelishi mumkin boʻlgan bozor tebranishlari va risklarni kamaytirish maqsadida Samsung dunyodagi beshta yirik maʼlumotlar markazi kompaniyasi bilan uzoq muddatli yetkazib berish shartnomalarini imzolagan. Shuningdek, yana beshta yirik korxona bilan ham shunga oʻxshash bitimlar yakuniy bosqichda ekani maʼlum qilindi, biroq hamkorlarning nomlari oshkor etilmagan.
Bozor muvozanati va ichki qiyinchiliklarKompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, uzoq muddatli kontraktlar kamida besh yil davom etadi va kelgusida Samsung umumiy quvvatining 60 foizdan 70 foizigacha boʻlgan qismini qamrab oladi. Ushbu bitimlar kapital investitsiyalar xatarlarini sugʻurtalashga qaratilgan oldindan toʻlovlar hamda minimal narxshakllantirish mexanizmlarini oʻz ichiga oladi.
Shu bilan birga, chip narxlarining keskin oʻsib ketishi kompaniyaning boshqa yoʻnalishlariga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Xususan, yarimoʻtkazgichlar qiymatining oshishi Samsung mobil boʻlinmasiga qattiq zarba berib, u 700 milliard von miqdorida zarar koʻrganini maʼlum qilgan. Bu esa texnologiya gigantlari uchun taʼminot zanjiridagi muvozanatni saqlash naqadar murakkab ekanini yaqqol koʻrsatadi.
…