Samsung yarimoʻtkazgichlar tanqisligi 2028-yilgacha davom etishini maʼlum qildi

·0·Texno
Samsung yarimoʻtkazgichlar tanqisligi 2028-yilgacha davom etishini maʼlum qildi

Jahon bozorida yarimoʻtkazgichlar taqchilligi kutilganidan ham uzoqroq davom etib, yaqin yillarda yanada keskin tus olishi mumkin. Dunyodagi eng yirik xotira mikrochiplari ishlab chiqaruvchisi hisoblangan Samsung kompaniyasi mazkur tanqislik 2028-yilgacha saqlanib qolishini prognoz qilmoqda. Ushbu bayonot global texnologiya bozorida jiddiy xavotirlarni keltirib chiqarayotgani bilan birga, soha kelajagiga taʼsir koʻrsatuvchi muhim omilga aylanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Samsung rahbariyati chip ishlab chiqarish boʻyicha oʻta yuqori moliyaviy koʻrsatkichlarni eʼlon qilgach, mazkur uzoq muddatli prognozni maʼlum qilgan. Kompaniyaning xotira boʻlinmasi ijrochi vitse-prezidenti Chjadjun Kim tahlilchilar bilan muloqotda 2027-yilda taklif tanqisligi joriy yilgagiga nisbatan yanada kuchayishi va bu holat 2028-yil davomida ham saqlanib qolishini alohida taʼkidlagan.

Moliyaviy sakrash va strategik shartnomalar

Qayd etilishicha, Samsung yarimoʻtkazgichlar boʻlinmasining operatsion foydasi oʻtgan yilning mos davri bilan solishtirganda 250 martadan ziyod oshib, 89,2 trillion vonni (taxminan 61,7 milliard dollar) tashkil etgan. Ushbu ulkan moliyaviy muvaffaqiyat fonida kompaniya aksiyalari avvaliga 8 foizga sakrab, keyinchalik payshanba kuni 1,1 foizga pasayish kuzatilgan.

Yuzaga kelishi mumkin boʻlgan bozor tebranishlari va risklarni kamaytirish maqsadida Samsung dunyodagi beshta yirik maʼlumotlar markazi kompaniyasi bilan uzoq muddatli yetkazib berish shartnomalarini imzolagan. Shuningdek, yana beshta yirik korxona bilan ham shunga oʻxshash bitimlar yakuniy bosqichda ekani maʼlum qilindi, biroq hamkorlarning nomlari oshkor etilmagan.

Bozor muvozanati va ichki qiyinchiliklar

Kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, uzoq muddatli kontraktlar kamida besh yil davom etadi va kelgusida Samsung umumiy quvvatining 60 foizdan 70 foizigacha boʻlgan qismini qamrab oladi. Ushbu bitimlar kapital investitsiyalar xatarlarini sugʻurtalashga qaratilgan oldindan toʻlovlar hamda minimal narxshakllantirish mexanizmlarini oʻz ichiga oladi.

Shu bilan birga, chip narxlarining keskin oʻsib ketishi kompaniyaning boshqa yoʻnalishlariga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Xususan, yarimoʻtkazgichlar qiymatining oshishi Samsung mobil boʻlinmasiga qattiq zarba berib, u 700 milliard von miqdorida zarar koʻrganini maʼlum qilgan. Bu esa texnologiya gigantlari uchun taʼminot zanjiridagi muvozanatni saqlash naqadar murakkab ekanini yaqqol koʻrsatadi.

SamsungChjadjun KimYarimoʻtkazgichlarTexnologiyalarIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Starship qoʻnishini okeandan toʻgʻridan-toʻgʻri uzatdiStarlink Starship qoʻnishini okeandan toʻgʻridan-toʻgʻri uzatdiBugun, 16:54Xitoy generativ sunʼiy intellekt patenti boʻyicha dunyoda yetakchiga aylandiXitoy generativ sunʼiy intellekt patenti boʻyicha dunyoda yetakchiga aylandiBugun, 15:57Rossiya OTMlari talabalari oʻqishga kirgach Max messenjeriga ulanadiRossiya OTMlari talabalari oʻqishga kirgach Max messenjeriga ulanadiBugun, 15:23Starship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emasStarship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emasBugun, 14:59Volvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdiVolvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdiBugun, 14:29Xitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdiXitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdiBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi