Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqda

·1·Texno
Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqda

Meta korporatsiyasi sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda yangi ilovalarni ishlab chiqish va bozorga chiqarish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirdi. Kompaniya rahbari Mark Zukerbergning maʼlum qilishicha, yaqin kelajakda foydalanuvchilar eʼtiboriga yana koʻplab yangi raqamli mahsulotlar taqdim etiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ikkinchi chorak yakunlari boʻyicha investorlar bilan oʻtkazilgan uchrashuvda Zukerberg sunʼiy intellekt mahsulotlarni yaratish tezligini oshirayotganini alohida taʼkidladi. Kompaniyaning taʼkidlashicha, yirik til modellari (LLM) dasturiy taʼminotni tezroq tayyorlash va yangi gʻoyalarni qisqa fursatlarda sinovdan oʻtkazish imkonini bermoqda.

Yangi ilovalar va oʻtmishdagi tajribalar

Joriy yilda Meta bir qator yangi loyihalarni, jumladan, Instagram Instants, Facebook Groups asosida yaratilgan Forum ilovasi hamda Marketplace sotuvchilari uchun moʻljallangan Seller dasturini taqdim etdi. Shuningdek, suratlar almashishga moʻljallangan yangi Instagram ilovasi va sunʼiy intellekt yordamida ertaklar yaratish eksperimenti ham sinovdan oʻtkazilmoqda.

Maʼlumot uchun, Meta avvallari ham mustaqil ilovalar yaratish borasida koʻp bor urinishlar qilgan. Kompaniya Creative Labs deb nomlangan ichki inkubator orqali Slingshot, Rooms, Paper, Moments va Riff kabi ilovalarni chiqargan, biroq ular ommalashmagach, 2015-yilda yopilgan edi. 2020-yillarning boshida esa NPE Team guruhi orqali Bump, Aux, Spark va Tuned kabi oʻnlab ilovalar sinab koʻrilgan, ammo ularning ham taqdiri shunday yakunlangan edi.

Sunʼiy intellekt va tavsiya tizimlarining roli

Hozirgi kunda sunʼiy intellekt Meta uchun tub burilish yasamoqda. Kompaniya hozircha Threads ilovasi timsolida muvaffaqiyatga erishdi — ushbu platformaning oylik faol foydalanuvchilari soni 500 million nafarga yetdi. Mark Zukerberg kelgusida Threads kompaniyaning yana bir milliarddan ortiq foydalanuvchiga ega ilovasiga aylanishiga umid qilmoqda.

Threads muvaffaqiyatida Meta oʻzining mavjud bazasiga tayanib, yangi ilovani Facebook va Instagram orqali faol targʻib qilgani muhim rol oʻynadi. Shuning bilan birga, sunʼiy intellektga asoslangan kontent tavsiya tizimlari ham ushbu oʻsishda katta ahamiyat kasb etib, platformaning samaradorligini oshirmoqda.

Zukerbergning taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt asosiy biznes jarayonlarini yaxshilabgina qolmay, ilovalarni yanada foydali va qiziqarli qilmoqda. Kompaniya yaqin orada yanada innovatsion mahsulotlarni taqdim etishni rejalashtirmoqda va tavsiya tizimlari yordamida ularning koʻlamini kengaytirmoqdi.

MetaSuniy intellektMark ZukerbergThreadsTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiBugun, 20:58Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 20:52Netflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiNetflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiBugun, 20:29Nscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaNscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaBugun, 20:26Yandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinYandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinBugun, 20:23Kosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladiKosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi