Jomboyda kelinning ayovsiz kaltaklanishi bo‘yicha rasmiylar bayonot berdi

·0·Jamiyat
Jomboyda kelinning ayovsiz kaltaklanishi bo‘yicha rasmiylar bayonot berdi

Samarqand viloyatining Jomboy tumanida ayolning og‘ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgani haqidagi xabarlar keng muhokamaga sabab bo‘ldi. Jabrlangan ayolning otasi ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat bilan chiqib, qiziga nisbatan zo‘ravonlik qo‘llanganini ma’lum qildi. Holat yuzasidan Jomboy tumani hokimligi ham rasmiy munosabat bildirdi.

Ayolning otasiga ko‘ra, kuyovi avval ham qiziga tan jarohati yetkazgan. Uning aytishicha, uch oy muqaddam qizining jag‘i va tishlari shikastlangan bo‘lsa-da, uch nafar farzandi borligi sababli oila murosani afzal ko‘rgan. Shuningdek, mazkur holat haqida huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham xabardor bo‘lgani ta’kidlangan.

Otaning iddaosiga ko‘ra, bu gal ayolning yuzi va tanasining turli joylariga jarohat yetkazilgan. Shuningdek, u qizini kasalxonaga olib borish o‘rniga qaynonasi va boshqa qarindoshlari tomonidan bosimga uchratilgani hamda kanal ustidagi ko‘prik yaqinida qoldirib ketilganini aytgan. Bu da’volar hozircha rasmiy tarzda tasdiqlanmagan.

Jomboy tumani hokimligi ma’lum qilishicha, holat yuzasidan zudlik bilan tekshiruv ishlari boshlangan. Tuman hokimi Xurshid Nazarov, ichki ishlar bo‘limi boshlig‘i Ma’ruf Shermuhammedov hamda profilaktika inspektori ishtirokida voqea nazoratga olingan.

Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tergov natijalariga ko‘ra, voqeaga huquqiy baho berilishi bildirildi.

Shuningdek, jabrlangan ayol shifoxonaga joylashtirilgan bo‘lib, unga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilayotgani ma’lum qilindi. Mutasaddilarning ta’kidlashicha, holat yuzasidan barcha jarayonlar nazorat ostida davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijondagi xususiy bog‘chada bolalarni haqorat qilgan tarbiyachi ishdan bo‘shatildi (video)Andijondagi xususiy bog‘chada bolalarni haqorat qilgan tarbiyachi ishdan bo‘shatildi (video)Bugun, 17:45Ushbu o‘qituvchilarga xushxabar: B+ sertifikati uchun 15% ustama to‘lanadiUshbu o‘qituvchilarga xushxabar: B+ sertifikati uchun 15% ustama to‘lanadiBugun, 15:45Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)Bugun, 13:53Nogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiNogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiBugun, 13:09Sirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga poraSirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga poraBugun, 12:14Qizil kitobga kiritilgan bo‘z echkemar 7 yillik davolanishdan so‘ng tabiat bag‘riga qo‘yib yuborildiQizil kitobga kiritilgan bo‘z echkemar 7 yillik davolanishdan so‘ng tabiat bag‘riga qo‘yib yuborildiBugun, 02:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi