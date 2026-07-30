Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqda
Dunodagi eng yirik moliyalashtirilayotgan termoyadroviy energetika startaplaridan biri boʻlgan Commonwealth Fusion Systems (CFS) yaqin ikki-uch yil ichida oʻz aksiyalarini ochiq savdoga chiqarishi (IPO) mumkin. TechCrunch nashri va soha manbalari maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda jami 4 milliard dollar sarmoya jalb qilgan kompaniya oʻz faoliyatida yangi bosqichga qadam qoʻymoqda. Bu esa kelajakdagi yirik moliyaviy oʻzgarishlardan darak beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyadagi bu kabi oʻzgarishlarning asosiy belgilaridan biri sifatida Lorens Kimning CFS moliya direktori (CFO) etib tayinlangani koʻrsatilmoqda. U oʻz vaqtida mRNA terapiyalari bilan shugʻullanuvchi mashhur Moderna biotexnologiya kompaniyasida ham xuddi shu lavozimni egallagan va 2018-yilda mazkur tuzilmaning IPOga chiqishini muvaffaqiyatli amalga oshirgan edi. Lorens Kimning oʻzi termoyadroviy energiyaning hozirgi holatini oʻn yil oldingi mRNA texnologiyalariga qiyoslab, bu yoʻnalish ilmiy jihatdan real, biroq tijoriy jihatdan hali toʻliq tasdiqlanmaganini taʼkidlagan.
Tajribali mutaxassis va yangi ufuklarBiotexnologiya sohasidan energiya startapiga yuqori martabali menejerning jalb etilishi dastlab gʻayrioddiy tuyulishi mumkin. Biroq soha mutaxassislari bu kabi kadrlar almashinuvi chuqur ilm-fan va global ahamiyatga molik yirik loyihalarni tezkorlik bilan kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etishini taʼkidlashmoqda. CFS tashqi kommunikatsiyalar boʻlimi rahbari Kristin Dannning soʻzlariga koʻra, Lorens Kim oʻta murakkab chuqur fan, geosiyosiy ahamiyat va miqyosdagi tatbiq etish kesishmasida turgan mutlaqo yangi mahsulotni dunyoga tanishtirishda noyob tajribaga ega.
Garchi kompaniya vakillari Lorens Kimning kelishi darhol IPO jarayonlari boshlanganini anglatmasligini va Moderna oʻz aksiyalarini ochiq savdoga chiqarishi uchun toʻrt yarim yil vaqt ketganini taʼkidlagan boʻlsa-da, tahlilchilar qisqaroq muddatlarni taxmin qilishmoqda. Ularning fikricha, termoyadroviy energetika sektori tibbiyotga qaraganda boshqacha tartibga solish mexanizmlariga ega boʻlib, bu jarayonni tezlashtirishi mumkin.
Regulyatorlar va xavfsizlik masalalariModerna kabi biotexnologik kompaniyalar dori vositalarini bozorga chiqarish uchun AQSh Oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi (FDA) ruxsatini olishga majbur. Bu esa koʻp vaqt va uzoq davom etadigan qimmat klinik sinovlarni talab qiladi, chunki bu yerda inson hayoti xavf ostida boʻladi. Termoyadroviy texnologiyalarda esa halokatli xatolar ehtimoli ancha past.
Termoyadroviy reaktorlar yadroviy boʻlinish (fission) reaktorlari singari erib ketish xavfiga ega emas — ular shunchaki oʻchib qoladi. Mazkur xavfsizlik omilini inobatga olgan holda, federal regulyatorlar termoyadroviy sanoat uchun anʼanaviy yadro energetikasidan farq qiluvchi alohida koʻrsatmalarni ishlab chiqqan. Shu sababli, CFS oʻz kelajagini shakllantirishda anʼanaviy biotexnologiya kompaniyalariga qaraganda koʻproq erkinlikka ega va bu omil startapning birja sari yoʻlini sezilarli darajada qisqartirishi kutilmoqda.
…