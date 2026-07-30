Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqda

·1·Texno
Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqda

Dunodagi eng yirik moliyalashtirilayotgan termoyadroviy energetika startaplaridan biri boʻlgan Commonwealth Fusion Systems (CFS) yaqin ikki-uch yil ichida oʻz aksiyalarini ochiq savdoga chiqarishi (IPO) mumkin. TechCrunch nashri va soha manbalari maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda jami 4 milliard dollar sarmoya jalb qilgan kompaniya oʻz faoliyatida yangi bosqichga qadam qoʻymoqda. Bu esa kelajakdagi yirik moliyaviy oʻzgarishlardan darak beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyadagi bu kabi oʻzgarishlarning asosiy belgilaridan biri sifatida Lorens Kimning CFS moliya direktori (CFO) etib tayinlangani koʻrsatilmoqda. U oʻz vaqtida mRNA terapiyalari bilan shugʻullanuvchi mashhur Moderna biotexnologiya kompaniyasida ham xuddi shu lavozimni egallagan va 2018-yilda mazkur tuzilmaning IPOga chiqishini muvaffaqiyatli amalga oshirgan edi. Lorens Kimning oʻzi termoyadroviy energiyaning hozirgi holatini oʻn yil oldingi mRNA texnologiyalariga qiyoslab, bu yoʻnalish ilmiy jihatdan real, biroq tijoriy jihatdan hali toʻliq tasdiqlanmaganini taʼkidlagan.

Tajribali mutaxassis va yangi ufuklar

Biotexnologiya sohasidan energiya startapiga yuqori martabali menejerning jalb etilishi dastlab gʻayrioddiy tuyulishi mumkin. Biroq soha mutaxassislari bu kabi kadrlar almashinuvi chuqur ilm-fan va global ahamiyatga molik yirik loyihalarni tezkorlik bilan kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etishini taʼkidlashmoqda. CFS tashqi kommunikatsiyalar boʻlimi rahbari Kristin Dannning soʻzlariga koʻra, Lorens Kim oʻta murakkab chuqur fan, geosiyosiy ahamiyat va miqyosdagi tatbiq etish kesishmasida turgan mutlaqo yangi mahsulotni dunyoga tanishtirishda noyob tajribaga ega.

Garchi kompaniya vakillari Lorens Kimning kelishi darhol IPO jarayonlari boshlanganini anglatmasligini va Moderna oʻz aksiyalarini ochiq savdoga chiqarishi uchun toʻrt yarim yil vaqt ketganini taʼkidlagan boʻlsa-da, tahlilchilar qisqaroq muddatlarni taxmin qilishmoqda. Ularning fikricha, termoyadroviy energetika sektori tibbiyotga qaraganda boshqacha tartibga solish mexanizmlariga ega boʻlib, bu jarayonni tezlashtirishi mumkin.

Regulyatorlar va xavfsizlik masalalari

Moderna kabi biotexnologik kompaniyalar dori vositalarini bozorga chiqarish uchun AQSh Oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi (FDA) ruxsatini olishga majbur. Bu esa koʻp vaqt va uzoq davom etadigan qimmat klinik sinovlarni talab qiladi, chunki bu yerda inson hayoti xavf ostida boʻladi. Termoyadroviy texnologiyalarda esa halokatli xatolar ehtimoli ancha past.

Termoyadroviy reaktorlar yadroviy boʻlinish (fission) reaktorlari singari erib ketish xavfiga ega emas — ular shunchaki oʻchib qoladi. Mazkur xavfsizlik omilini inobatga olgan holda, federal regulyatorlar termoyadroviy sanoat uchun anʼanaviy yadro energetikasidan farq qiluvchi alohida koʻrsatmalarni ishlab chiqqan. Shu sababli, CFS oʻz kelajagini shakllantirishda anʼanaviy biotexnologiya kompaniyalariga qaraganda koʻproq erkinlikka ega va bu omil startapning birja sari yoʻlini sezilarli darajada qisqartirishi kutilmoqda.

Commonwealth Fusion SystemsIPOTermoyadroviy energiyaTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiBugun, 20:58Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaMeta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaBugun, 20:57Netflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiNetflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiBugun, 20:29Nscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaNscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaBugun, 20:26Yandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinYandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinBugun, 20:23Kosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladiKosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi