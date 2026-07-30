« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindi

·2·Jamiyat
« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindi
Qisqacha

Ijtimoiy tarmoqda bo'lajak xotiniga nisbatan zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi video joylagan sportchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik chorasi qo'llanildi. Joriy yilning 26 iyul kuni «Nemolchi» loyihasi rahbari Irina Matviyenko ichki ishlar organlariga murojaat qilib, «Salax» taxallusi bilan tanilgan sportchining holatiga huquqiy baho berishni so'ragan. 27 iyul kuni Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida mazkur ma'muriy ish ko'rib chiqilib, sportchi o'z aybini tan oldi.

Ijtimoiy tarmoqda bo‘lajak turmush o‘rtog‘iga nisbatan zo‘ravonlikni hazil tarzida targ‘ib qiluvchi video joylashtirgan sportchiga nisbatan ma’muriy javobgarlik chorasi qo‘llanildi.

Ma’lum qilinishicha, joriy yilning 26 iyul kuni «Nemolchi» loyihasi rahbari Irina Matviyenko ichki ishlar organlariga murojaat qilib, «Salax» taxallusi bilan tanilgan sportchi Instagram sahifasida zo‘ravonlikni targ‘ib etuvchi videoni e’lon qilganini bildirgan va holatga huquqiy baho berishni so‘ragan.

Surishtiruv davomida aniqlanishicha, sportchi mashg‘ulot jarayoni aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqqa joylab, unga: «Kelajakda xotinim faqat aniq zarbalarni qabul qilishi uchun mashq qilyapman», mazmunida izoh qoldirgan.

Vakolatli idoralar ushbu postni tazyiq va zo‘ravonlikni targ‘ib qiluvchi kontent sifatida baholagan.

27 iyul kuni Jinoyat ishlari bo‘yicha Mirobod tuman sudida mazkur ma’muriy ish ko‘rib chiqildi. Sud majlisida sportchi o‘z aybini tan olgan, qilgan ishidan pushaymonligini bildirib, suddan yengillik berishni so‘ragan.

Sud qaroriga ko‘ra, u Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 189-1-moddasi — tazyiq, zo‘ravonlik yoki shafqatsizlikni targ‘ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, tarqatish yoki namoyish etish bilan bog‘liq huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topildi.

Natijada sportchiga bazaviy hisoblash miqdorining 60 baravariga teng — 24 million 720 ming so‘m miqdorida jarima jazosi tayinlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jomboyda kelinning ayovsiz kaltaklanishi bo‘yicha rasmiylar bayonot berdiJomboyda kelinning ayovsiz kaltaklanishi bo‘yicha rasmiylar bayonot berdiBugun, 21:18Andijondagi xususiy bog‘chada bolalarni haqorat qilgan tarbiyachi ishdan bo‘shatildi (video)Andijondagi xususiy bog‘chada bolalarni haqorat qilgan tarbiyachi ishdan bo‘shatildi (video)Bugun, 17:45Ushbu o‘qituvchilarga xushxabar: B+ sertifikati uchun 15% ustama to‘lanadiUshbu o‘qituvchilarga xushxabar: B+ sertifikati uchun 15% ustama to‘lanadiBugun, 15:45Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)Bugun, 13:53Nogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiNogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiBugun, 13:09Sirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga poraSirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga poraBugun, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi