Nscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqda

·17·Texno
Nscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqda
Qisqacha

Britaniyaning Nscale kompaniyasi mijozlarning hisoblash quvvatlariga bo'lgan xarajatlarini to'liqroq qamrab olish maqsadida Anyscale dasturiy startapini 1,65 milliard dollarga sotib olmoqda. Assosiylari orasida mashhur Project Ray ochiq kodli taqsimlangan dasturlash freymvorkini yaratgan jamoa bo'lgan Anyscale kompaniyasi o'zining mustaqil brendi ostida faoliyatini davom ettiradi va mavjud mijozlariga xizmat ko'rsatishni to'xtatmaydi.

Britaniyaning sunʼiy intellekt sohasiga ixtisoslashgan Nscale kompaniyasi mijozlarning hisoblash quvvatlariga boʻlgan xarajatlarini toʻliqroq qamrab olish maqsadida Anyscale dasturiy startapini xarid qilmoqda. Bloomberg nashrining anonim manbalarga tayanib xabar berishicha, ushbu yirik kelishuv qiymati 1,65 milliard dollarni tashkil etadi. Mazkur xarid sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish va maʼlumotlarni qayta ishlash bozorida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Assosiylari orasida mashhur Project Ray ochiq kodli taqsimlangan dasturlash freymvorkini yaratgan jamoa tomonidan asos solingan Anyscale dastlab katta hajmdagi hisoblash quvvatini talab qiluvchi loyihalarni boshqarish platformasini ishlab chiqqan edi. Biroq 2022-yilda GPT-3 modeli taqdim etilib, sunʼiy intellekt texnologiyalari butun dunyo eʼtiboriga tushgach, startap oʻz faoliyatini tubdan oʻzgartirdi. Kompaniya yirik til modellarini oʻqitish va ularga xizmat koʻrsatish, maʼlumotlarni saralash, interferensiya hamda kuchaytirilgan taʼlim jarayonlarini kengaytirish xizmatlarini taklif eta boshladi.

Vertikal integratsiya va yagona infratuzilma

Anyscale platformasi toʻgʻridan-toʻgʻri Ray atrofida qurilgan boʻlib, u dasturchilar uchun maxsus vositalar, kuzatuv tizimlari va orkestratsiya imkoniyatlarini taqdim etadi. Mazkur startapning qoʻshib olinishi Nscale kompaniyasining hisoblash ehtiyojlarini qondirish yoʻlidagi vertikal kengayish strategiyasiga juda mos keladi. Ushbu neoklaud energiya, maʼlumotlar markazlari va orkestratsiya dasturlarini oʻz ichiga olgan biznes yoʻnalishlarini shakllantirgan boʻlib, endilikda ish yuklamasini boshqarish va masshtablash xizmatlarini ham oʻz ichiga oladi.

Anyscale tomonidan tarqatilgan rasmiy bayonotda taʼkidlanishicha, ikki kompaniyaning birlashishi dasturiy qatlam hamda uning ostidagi infratuzilmani oʻzaro uygʻun holda loyihalashtirish imkonini beradi. Bunday yondashuvga kompaniyalarning har biri faqat oʻz qatlamini optimallashtirish yoʻli bilan erisha olmas edi. Shuningdek, 2022-yilda oʻtkazilgan Series C raundida 1,38 milliard dollarga baholangan Anyscale oʻning soʻnggi choragidagi daromadi undan oldingi davrga nisbatan 70 foizga oshganini maʼlum qildi.

Nscale kompaniyasining moliyaviy imkoniyatlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nscale joriy yilning mart oyida 2 milliard dollarlik Series C investitsiya raundini muvaffaqiyatli yakunlagan va uning umumiy qiymati 14,6 milliard dollarga yetgan edi. Kompaniya investorlari qatoriga NVIDIA, Nokia, Blue Owl, Dell hamda Norvegiyaning yirik Aker sanoat giganti kabi dunyoga tanish yirik tuzilmalar kiradi. Neoklaud jalb qilingan sarmoyalar va turli qarz mablagʻlarini faol oʻzlashtirib, Microsoft, British Telecom hamda Nordcraft kabi hamkorlar bilan maʼlumotlar markazlari boʻyicha muhim kelishuvlarga erishdi.

Bitim shartlariga koʻra, Anyscale oʻzining mustaqil brendi ostida faoliyatini davom ettiradi va mavjud mijozlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatmaydi. Shuningdek, startapda faoliyat yuritayotgan taxminan 200 nafar mutaxassis toʻliqligicha Nscale jamoasiga qoʻshilishi belgilangan. Bu esa sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish borasida kadrlar salohiyatini saqlab qolish va yanada oshirish imkonini beradi.

NscaleAnyscaleSuniy intellektDasturiy taʼminotInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiBugun, 20:58Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaMeta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaBugun, 20:57Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 20:52Netflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiNetflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiBugun, 20:29Yandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinYandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinBugun, 20:23Kosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladiKosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi