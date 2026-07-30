Nscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqda
Britaniyaning Nscale kompaniyasi mijozlarning hisoblash quvvatlariga bo'lgan xarajatlarini to'liqroq qamrab olish maqsadida Anyscale dasturiy startapini 1,65 milliard dollarga sotib olmoqda. Assosiylari orasida mashhur Project Ray ochiq kodli taqsimlangan dasturlash freymvorkini yaratgan jamoa bo'lgan Anyscale kompaniyasi o'zining mustaqil brendi ostida faoliyatini davom ettiradi va mavjud mijozlariga xizmat ko'rsatishni to'xtatmaydi.
Britaniyaning sunʼiy intellekt sohasiga ixtisoslashgan Nscale kompaniyasi mijozlarning hisoblash quvvatlariga boʻlgan xarajatlarini toʻliqroq qamrab olish maqsadida Anyscale dasturiy startapini xarid qilmoqda. Bloomberg nashrining anonim manbalarga tayanib xabar berishicha, ushbu yirik kelishuv qiymati 1,65 milliard dollarni tashkil etadi. Mazkur xarid sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish va maʼlumotlarni qayta ishlash bozorida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Assosiylari orasida mashhur Project Ray ochiq kodli taqsimlangan dasturlash freymvorkini yaratgan jamoa tomonidan asos solingan Anyscale dastlab katta hajmdagi hisoblash quvvatini talab qiluvchi loyihalarni boshqarish platformasini ishlab chiqqan edi. Biroq 2022-yilda GPT-3 modeli taqdim etilib, sunʼiy intellekt texnologiyalari butun dunyo eʼtiboriga tushgach, startap oʻz faoliyatini tubdan oʻzgartirdi. Kompaniya yirik til modellarini oʻqitish va ularga xizmat koʻrsatish, maʼlumotlarni saralash, interferensiya hamda kuchaytirilgan taʼlim jarayonlarini kengaytirish xizmatlarini taklif eta boshladi.
Vertikal integratsiya va yagona infratuzilmaAnyscale platformasi toʻgʻridan-toʻgʻri Ray atrofida qurilgan boʻlib, u dasturchilar uchun maxsus vositalar, kuzatuv tizimlari va orkestratsiya imkoniyatlarini taqdim etadi. Mazkur startapning qoʻshib olinishi Nscale kompaniyasining hisoblash ehtiyojlarini qondirish yoʻlidagi vertikal kengayish strategiyasiga juda mos keladi. Ushbu neoklaud energiya, maʼlumotlar markazlari va orkestratsiya dasturlarini oʻz ichiga olgan biznes yoʻnalishlarini shakllantirgan boʻlib, endilikda ish yuklamasini boshqarish va masshtablash xizmatlarini ham oʻz ichiga oladi.
Anyscale tomonidan tarqatilgan rasmiy bayonotda taʼkidlanishicha, ikki kompaniyaning birlashishi dasturiy qatlam hamda uning ostidagi infratuzilmani oʻzaro uygʻun holda loyihalashtirish imkonini beradi. Bunday yondashuvga kompaniyalarning har biri faqat oʻz qatlamini optimallashtirish yoʻli bilan erisha olmas edi. Shuningdek, 2022-yilda oʻtkazilgan Series C raundida 1,38 milliard dollarga baholangan Anyscale oʻning soʻnggi choragidagi daromadi undan oldingi davrga nisbatan 70 foizga oshganini maʼlum qildi.
Nscale kompaniyasining moliyaviy imkoniyatlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nscale joriy yilning mart oyida 2 milliard dollarlik Series C investitsiya raundini muvaffaqiyatli yakunlagan va uning umumiy qiymati 14,6 milliard dollarga yetgan edi. Kompaniya investorlari qatoriga NVIDIA, Nokia, Blue Owl, Dell hamda Norvegiyaning yirik Aker sanoat giganti kabi dunyoga tanish yirik tuzilmalar kiradi. Neoklaud jalb qilingan sarmoyalar va turli qarz mablagʻlarini faol oʻzlashtirib, Microsoft, British Telecom hamda Nordcraft kabi hamkorlar bilan maʼlumotlar markazlari boʻyicha muhim kelishuvlarga erishdi.
Bitim shartlariga koʻra, Anyscale oʻzining mustaqil brendi ostida faoliyatini davom ettiradi va mavjud mijozlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatmaydi. Shuningdek, startapda faoliyat yuritayotgan taxminan 200 nafar mutaxassis toʻliqligicha Nscale jamoasiga qoʻshilishi belgilangan. Bu esa sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish borasida kadrlar salohiyatini saqlab qolish va yanada oshirish imkonini beradi.
…