Pavel Durov terrorchilar roʻyxatiga kiritildi

·0·Texno
Pavel Durov terrorchilar roʻyxatiga kiritildi
Qisqacha

Rossiya Federatsiyasining Moliya monitoringi federal xizmati Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durovni terrorchilar va ekstremistlar ro'yxatiga kiritdi. Unga nisbatan terrorchilik faoliyatiga ko'maklashish ayblovi e'lon qilinib, xalqaro qidiruv jarayoni boshlab yuborildi.

Rossiya Federatsiyasining Moliya monitoringi federal xizmati (Rosfinmonitoring) Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durovni terrorchilar va ekstremistlar roʻyxatiga kiritdi. TASS nashrining maʼlumotiga koʻra, bu qaror tadbirkorga nisbatan qoʻzgʻatilgan jinoiy ishlar hamda xavfsizlik idoralarining talablari bajarilmagani fonida qabul qilingan boʻlib, u IT-hamjamiyat va global raqamli bozor eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Rossiyada Pavel Durovga nisbatan terrorchilik faoliyatiga koʻmaklashish ayblovi eʼlon qilingan va unga nisbatan xalqaro qidiruv jarayoni boshlab yuborilgan. Federal xavfsizlik xizmati (FSB) maʼlumotlariga koʻra, Telegram maʼmuriyati Ukraina maxsus xizmatlari hamda turli ekstremistik tashkilotlar tomonidan Rossiya hududida jinoyat va teraktlarni tayyorlashda foydalanilgan guruhlar, kanallar hamda botlarni oʻchirish boʻyicha qilingan murojaatlarni bajarmagan.

Statistika va idoralar talablari

Rasmiy idoralar keltirgan raqamlarga tayanilsa, 2022-yildan beri Rossiyada aynan Telegram messenjeri yordamida sodir etilgan 153 mingdan ortiq jinoyat qayd etilgan. Ushbu holatlar yuzasidan Roskomnadzor tomonidan taqiqlovchi kontentni olib tashlash boʻyicha 150 mingdan ortiq talabnomalar yoʻllangan, biroq ularning aksariyati eʼtiborsiz qoldirilgan.

Ushbu keskin qadamlarga javoban Pavel Durovning oʻzi Rossiyadagi rasmiy idoralar uni aynan ommaviy kuzatuv va senzura oʻrnatish talablarini bajarishdan bosh tortgani uchun terrorchilar roʻyxatiga kiritganini bildirgan. Uning taʼkidlashicha, messenjer foydalanuvchilarining shaxsiyligi va erkinligini himoya qilish uning asosiy prinsiplaridan biri boʻlib qolmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Telegram platformasi atrofidagi bunday yuridik va siyosiy ziddiyatlar avval ham bir necha bor kuzatilgan edi. Biroq joriy choralar va xalqaro qidiruv jarayonining boshlanishi dunyodagi eng ommabop messenjerlardan birining faoliyatiga hamda uning asoschisi uchun yuzaga keladigan huquqiy oqibatlarga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

TelegramPavel DurovRosfinmonitoringRossiyaSenzura
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdiOʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdiBugun, 07:52Sun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaSun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaBugun, 07:28Sunʼiy intellekt xavfsizlik testida kutilmaganda real tizimlarga kirib bordiSunʼiy intellekt xavfsizlik testida kutilmaganda real tizimlarga kirib bordiBugun, 06:28Reddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiReddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiBugun, 04:52Apple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiApple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiBugun, 04:24Leopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiLeopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi