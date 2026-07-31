Pavel Durov terrorchilar roʻyxatiga kiritildi
Rossiya Federatsiyasining Moliya monitoringi federal xizmati Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durovni terrorchilar va ekstremistlar ro'yxatiga kiritdi. Unga nisbatan terrorchilik faoliyatiga ko'maklashish ayblovi e'lon qilinib, xalqaro qidiruv jarayoni boshlab yuborildi.
Rossiya Federatsiyasining Moliya monitoringi federal xizmati (Rosfinmonitoring) Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durovni terrorchilar va ekstremistlar roʻyxatiga kiritdi. TASS nashrining maʼlumotiga koʻra, bu qaror tadbirkorga nisbatan qoʻzgʻatilgan jinoiy ishlar hamda xavfsizlik idoralarining talablari bajarilmagani fonida qabul qilingan boʻlib, u IT-hamjamiyat va global raqamli bozor eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, Rossiyada Pavel Durovga nisbatan terrorchilik faoliyatiga koʻmaklashish ayblovi eʼlon qilingan va unga nisbatan xalqaro qidiruv jarayoni boshlab yuborilgan. Federal xavfsizlik xizmati (FSB) maʼlumotlariga koʻra, Telegram maʼmuriyati Ukraina maxsus xizmatlari hamda turli ekstremistik tashkilotlar tomonidan Rossiya hududida jinoyat va teraktlarni tayyorlashda foydalanilgan guruhlar, kanallar hamda botlarni oʻchirish boʻyicha qilingan murojaatlarni bajarmagan.
Statistika va idoralar talablariRasmiy idoralar keltirgan raqamlarga tayanilsa, 2022-yildan beri Rossiyada aynan Telegram messenjeri yordamida sodir etilgan 153 mingdan ortiq jinoyat qayd etilgan. Ushbu holatlar yuzasidan Roskomnadzor tomonidan taqiqlovchi kontentni olib tashlash boʻyicha 150 mingdan ortiq talabnomalar yoʻllangan, biroq ularning aksariyati eʼtiborsiz qoldirilgan.
Ushbu keskin qadamlarga javoban Pavel Durovning oʻzi Rossiyadagi rasmiy idoralar uni aynan ommaviy kuzatuv va senzura oʻrnatish talablarini bajarishdan bosh tortgani uchun terrorchilar roʻyxatiga kiritganini bildirgan. Uning taʼkidlashicha, messenjer foydalanuvchilarining shaxsiyligi va erkinligini himoya qilish uning asosiy prinsiplaridan biri boʻlib qolmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Telegram platformasi atrofidagi bunday yuridik va siyosiy ziddiyatlar avval ham bir necha bor kuzatilgan edi. Biroq joriy choralar va xalqaro qidiruv jarayonining boshlanishi dunyodagi eng ommabop messenjerlardan birining faoliyatiga hamda uning asoschisi uchun yuzaga keladigan huquqiy oqibatlarga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…