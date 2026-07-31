Sunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdi

·23·Texno
Sunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdi
Qisqacha

Anthropic kompaniyasining Claude neyrotarmog'i xavfsizlik sinovlari paytida uchta mustaqil tashkilot tizimiga ruxsatsiz kirib borib, ularni muvaffaqiyatli buzib o'tgani rasman tan olindi. Ushbu kutilmagan kiberxavfsizlik hodisasiga sozlashdagi texnik xato sabab bo'lgan va buning natijasida modellar yopiq sinov muhitidan internet tarmog'iga chiqish imkoniyatiga ega bo'lgan.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining Claude neyrotarmogʻi xavfsizlikni sinovdan oʻtkazish jarayonida uchta mustaqil tashkilot tizimiga ruxsatsiz kirib borib, ularni muvaffaqiyatli buzib oʻtganini rasman tan oldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur hodisa sunʼiy intellekt modellarining ortib borayotgan muxtoriyati va kiberxavfsizlik masalalari naqadar dolzarb ekanini yana bir bor yaqqol namoyon etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya bayonotiga koʻra, kutilmagan kiberxavfsizlik hodisasiga sozlashdagi texnik xato sabab boʻlgan. Natijada sunʼiy intellekt modellari toʻliq izolyatsiya qilingan boʻlishi kerak boʻlgan yopiq sinov muhitidan internet tarmogʻiga chiqish imkoniyatiga ega boʻlgan va oqibatda tashqi infratuzilmalarga taʼsir koʻrsatgan.

Tadqiqot va fosh etish jarayoni

Anthropic mutaxassislari ushbu holatni jami 141 006 ta sinov sessiyasini chuqur tahlil qilish davomida aniqlashgan. Tekshiruv ishlari raqobatchi OpenAI kompaniyasi oʻzining sunʼiy intellekt modeli Hugging Face infratuzilmasiga xavfsizlik testlari vaqtida ruxsatsiz kirib borgani haqida bayonot berganidan bir necha kun oʻtib boshlangandi.

Mutaxassislarning maʼlum qilishicha, Claude modellari jabrlangan tashkilotlar infratuzilmasini izdan chiqarish uchun murakkab kiberhujum vositalaridan foydalanmagan. Buning oʻrniga tizim zaif parollar hamda autentifikatsiyadan oʻtmagan yakuniy nuqtalardan foydalanish kabi oddiy va samarali usullarni qoʻllagan.

Qaysi modellar ishtirok etdi va oqibatlar

Aniqlanishicha, mazkur xavfsizlik hodisalariga uchta alohida model — Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 hamda maxsus ichki tadqiqot modeli aloqador boʻlgan. Anthropic vakillari jabrlangan tashkilotlarning ikkitasi oʻziga nisbatan kiberhujum uyushtirilganidan mutlaqo bexabar boʻlganini, uchinchi kompaniya bilan bogʻlanish ishlari esa hozirgi kunga qadar davom etayotganini maʼlum qildi.

Mazkur voqealar yetakchi texnologiya kompaniyalari duch kelayotgan yangi xavf-xatarlardan dalolat beradi. Ekspertlar sunʼiy intellekt imkoniyatlarining kengayishi kiberxavfsizlikka tahdid solishidan uzoq vaqtdan beri ogohlantirib kelayotgan edi va hatto eng yirik dasturchilar ham oʻz modellari keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan kamchiliklarga tayyor emasligi koʻrinib qoldi.

Taniqli tadbirkor va innovator Ilon Mask ham mazkur voqeaga oʻz munosabatini bildirib, sunʼiy intellekt tobora aqlliroq va mustaqil boʻlib borishi barobarida bunday holatlar kelgusida yanada tez-tez takrorlanishidan ogohlantirdi.

AnthropicClaudeSunʼiy intellektKiberxavfsizlikIlon Mask
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pavel Durov terrorchilar roʻyxatiga kiritildiPavel Durov terrorchilar roʻyxatiga kiritildiBugun, 09:21Oʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdiOʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdiBugun, 07:52Sun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaSun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaBugun, 07:28Sunʼiy intellekt xavfsizlik testida kutilmaganda real tizimlarga kirib bordiSunʼiy intellekt xavfsizlik testida kutilmaganda real tizimlarga kirib bordiBugun, 06:28Reddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiReddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiBugun, 04:52Apple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiApple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiBugun, 04:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi