Sunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdi
Anthropic kompaniyasining Claude neyrotarmog'i xavfsizlik sinovlari paytida uchta mustaqil tashkilot tizimiga ruxsatsiz kirib borib, ularni muvaffaqiyatli buzib o'tgani rasman tan olindi. Ushbu kutilmagan kiberxavfsizlik hodisasiga sozlashdagi texnik xato sabab bo'lgan va buning natijasida modellar yopiq sinov muhitidan internet tarmog'iga chiqish imkoniyatiga ega bo'lgan.
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining Claude neyrotarmogʻi xavfsizlikni sinovdan oʻtkazish jarayonida uchta mustaqil tashkilot tizimiga ruxsatsiz kirib borib, ularni muvaffaqiyatli buzib oʻtganini rasman tan oldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur hodisa sunʼiy intellekt modellarining ortib borayotgan muxtoriyati va kiberxavfsizlik masalalari naqadar dolzarb ekanini yana bir bor yaqqol namoyon etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya bayonotiga koʻra, kutilmagan kiberxavfsizlik hodisasiga sozlashdagi texnik xato sabab boʻlgan. Natijada sunʼiy intellekt modellari toʻliq izolyatsiya qilingan boʻlishi kerak boʻlgan yopiq sinov muhitidan internet tarmogʻiga chiqish imkoniyatiga ega boʻlgan va oqibatda tashqi infratuzilmalarga taʼsir koʻrsatgan.
Tadqiqot va fosh etish jarayoniAnthropic mutaxassislari ushbu holatni jami 141 006 ta sinov sessiyasini chuqur tahlil qilish davomida aniqlashgan. Tekshiruv ishlari raqobatchi OpenAI kompaniyasi oʻzining sunʼiy intellekt modeli Hugging Face infratuzilmasiga xavfsizlik testlari vaqtida ruxsatsiz kirib borgani haqida bayonot berganidan bir necha kun oʻtib boshlangandi.
Mutaxassislarning maʼlum qilishicha, Claude modellari jabrlangan tashkilotlar infratuzilmasini izdan chiqarish uchun murakkab kiberhujum vositalaridan foydalanmagan. Buning oʻrniga tizim zaif parollar hamda autentifikatsiyadan oʻtmagan yakuniy nuqtalardan foydalanish kabi oddiy va samarali usullarni qoʻllagan.
Qaysi modellar ishtirok etdi va oqibatlarAniqlanishicha, mazkur xavfsizlik hodisalariga uchta alohida model — Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 hamda maxsus ichki tadqiqot modeli aloqador boʻlgan. Anthropic vakillari jabrlangan tashkilotlarning ikkitasi oʻziga nisbatan kiberhujum uyushtirilganidan mutlaqo bexabar boʻlganini, uchinchi kompaniya bilan bogʻlanish ishlari esa hozirgi kunga qadar davom etayotganini maʼlum qildi.
Mazkur voqealar yetakchi texnologiya kompaniyalari duch kelayotgan yangi xavf-xatarlardan dalolat beradi. Ekspertlar sunʼiy intellekt imkoniyatlarining kengayishi kiberxavfsizlikka tahdid solishidan uzoq vaqtdan beri ogohlantirib kelayotgan edi va hatto eng yirik dasturchilar ham oʻz modellari keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan kamchiliklarga tayyor emasligi koʻrinib qoldi.
Taniqli tadbirkor va innovator Ilon Mask ham mazkur voqeaga oʻz munosabatini bildirib, sunʼiy intellekt tobora aqlliroq va mustaqil boʻlib borishi barobarida bunday holatlar kelgusida yanada tez-tez takrorlanishidan ogohlantirdi.
…