Yaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladi
Yaponiyaning ispace kompaniyasi kelgusidagi Oy missiyalari uchun Amerika texnologiyalaridan voz kechib, milliy H3 raketasiga o'tishini e'lon qildi. Kompaniyaning avvalgi ikkita Oy apparati SpaceX kompaniyasiga tegishli bo'lgan Falcon 9 raketalari yordamida fazoga uchirilgan edi.
Yaponiyaning ispace kosmik kompaniyasi kelgusidagi Oy missiyalari uchun Amerika texnologiyalaridan voz kechib, milliy H3 raketasiga oʻtishini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2028-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan Mission 3 dasturi yangi Ultra nomli qoʻnish modulini fazoga olib chiqadi va bu yapon xususiy startapining H3 tashuvchisidan foydalangan ilk tarixiyligi boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qaror ispace kompaniyasi uchun yangi bosqich hisoblanadi, chunki uning avvalgi ikkita Oy apparati amerikalik SpaceX kompaniyasiga tegishli boʻlgan Falcon 9 raketalari yordamida fazoga uchirilgan edi. Endilikda ispace va H3 raketasini ishlab chiqaruvchi Mitsubishi Heavy Industries (MHI) oʻrtasidagi bitim oddiy tijoriy shartnoma doirasidan chiqib, Yaponiyada ilk bor xususiy Oy transport tizimini yaratishni maqsad qilgan.
Valyuta tebranishlari va raketaning ishonchliligiH3 raketa tashuvchisini tanlashda nafaqat milliy kosmik infratuzilmani qoʻllab-quvvatlash, balki uning texnik xususiyatlari, parvoz shartlari va yangi modul bilan mosligi ham inobatga olindi. Shartnoma qiymati oshkor etilmagan boʻlsa-da, ispace rahbari Takeshi Hakamada yapon ienasining zaiflashuvi AQSh dollarida hisob-kitob qilinadigan Falcon 9 xizmatlarini yaponiyalik buyurtmachilar uchun sezilarli darajada qimmatlashtirib yuborganini taʼkidladi.
Shu bilan birga, H3 raketasining oʻtmishdagi muammolari ham eʼtibordan chetda qolmadi. Hozirgacha amalga oshirilgan 8 ta parvozdan 2 tasi muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Biroq, tashuvchi yana muvaffaqiyatli parvozlarni boshlagach, kompaniya rahbariyati bu tavakkalni maqbul deb topdi. Taʼkidlash joizki, SpaceX bilan hamkorlik butunlay toʻxtagani yoʻq.
Kelgusidagi ulkan rejalar va Yevropa bilan hamkorlikispace kelajakda ham bir nechta yirik loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirgan. Kompaniya maʼlumotiga koʻra, yangi Mobile Cargo System yuk tashish tizimi 2030-yildan barvaqt boʻlmagan muddatda Starship kemasida Oyga yoʻl oladi. Bu esa kompaniyaning logistika imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.
Bundan tashqari, kompaniyaning Yevropadagi boʻlinmasi Yevropa kosmik agentligidan (ESA) 65 million yevro qiymatidagi muhim shartnomani qoʻlga kiritdi. Ushbu mablagʻ Oyning janubiy qutbiga borib, suv muzini qidirish va tuproqni tadqiq qilishga moʻljallangan MAGPIE lunoxodini ishlab chiqishni yakunlashga sarflanadi. Bu qurilma 2029-yilda boʻlib oʻtadigan Mission 4 doirasida Oyga joʻnatiladi.
…