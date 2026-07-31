Yaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladi

·19·Texno
Yaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladi
Qisqacha

Yaponiyaning ispace kompaniyasi kelgusidagi Oy missiyalari uchun Amerika texnologiyalaridan voz kechib, milliy H3 raketasiga o'tishini e'lon qildi. Kompaniyaning avvalgi ikkita Oy apparati SpaceX kompaniyasiga tegishli bo'lgan Falcon 9 raketalari yordamida fazoga uchirilgan edi.

Yaponiyaning ispace kosmik kompaniyasi kelgusidagi Oy missiyalari uchun Amerika texnologiyalaridan voz kechib, milliy H3 raketasiga oʻtishini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2028-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan Mission 3 dasturi yangi Ultra nomli qoʻnish modulini fazoga olib chiqadi va bu yapon xususiy startapining H3 tashuvchisidan foydalangan ilk tarixiyligi boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qaror ispace kompaniyasi uchun yangi bosqich hisoblanadi, chunki uning avvalgi ikkita Oy apparati amerikalik SpaceX kompaniyasiga tegishli boʻlgan Falcon 9 raketalari yordamida fazoga uchirilgan edi. Endilikda ispace va H3 raketasini ishlab chiqaruvchi Mitsubishi Heavy Industries (MHI) oʻrtasidagi bitim oddiy tijoriy shartnoma doirasidan chiqib, Yaponiyada ilk bor xususiy Oy transport tizimini yaratishni maqsad qilgan.

Valyuta tebranishlari va raketaning ishonchliligi

H3 raketa tashuvchisini tanlashda nafaqat milliy kosmik infratuzilmani qoʻllab-quvvatlash, balki uning texnik xususiyatlari, parvoz shartlari va yangi modul bilan mosligi ham inobatga olindi. Shartnoma qiymati oshkor etilmagan boʻlsa-da, ispace rahbari Takeshi Hakamada yapon ienasining zaiflashuvi AQSh dollarida hisob-kitob qilinadigan Falcon 9 xizmatlarini yaponiyalik buyurtmachilar uchun sezilarli darajada qimmatlashtirib yuborganini taʼkidladi.

Shu bilan birga, H3 raketasining oʻtmishdagi muammolari ham eʼtibordan chetda qolmadi. Hozirgacha amalga oshirilgan 8 ta parvozdan 2 tasi muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Biroq, tashuvchi yana muvaffaqiyatli parvozlarni boshlagach, kompaniya rahbariyati bu tavakkalni maqbul deb topdi. Taʼkidlash joizki, SpaceX bilan hamkorlik butunlay toʻxtagani yoʻq.

Kelgusidagi ulkan rejalar va Yevropa bilan hamkorlik

ispace kelajakda ham bir nechta yirik loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirgan. Kompaniya maʼlumotiga koʻra, yangi Mobile Cargo System yuk tashish tizimi 2030-yildan barvaqt boʻlmagan muddatda Starship kemasida Oyga yoʻl oladi. Bu esa kompaniyaning logistika imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Bundan tashqari, kompaniyaning Yevropadagi boʻlinmasi Yevropa kosmik agentligidan (ESA) 65 million yevro qiymatidagi muhim shartnomani qoʻlga kiritdi. Ushbu mablagʻ Oyning janubiy qutbiga borib, suv muzini qidirish va tuproqni tadqiq qilishga moʻljallangan MAGPIE lunoxodini ishlab chiqishni yakunlashga sarflanadi. Bu qurilma 2029-yilda boʻlib oʻtadigan Mission 4 doirasida Oyga joʻnatiladi.

IspaceOy missiyasiH3 raketasiFalcon 9Kosmik texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Il-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaIl-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaBugun, 22:00Snapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiSnapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiBugun, 21:58Apple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinApple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinBugun, 21:27Olimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdiOlimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdiBugun, 20:58AQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqdaAQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqdaBugun, 20:51Samsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdiSamsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdiBugun, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi