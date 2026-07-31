Apple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkin

·20·Texno
Apple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkin
Qisqacha

Apple kompaniyasi rahbariyati kelgusida yangilangan Siri AI imkoniyatlaridan foydalanish uchun qo'shimcha to'lov tizimini joriy etish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Foydalanuvchilar mavjud iCloud+ obunalari orqali Siri AI uchun ko'proq hisoblash quvvatini sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin.

Apple kompaniyasi rahbariyati kelgusida yangilangan Siri AI imkoniyatlaridan foydalanish uchun qoʻshimcha toʻlov tizimini joriy etish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur reja hali toʻliq tasdiqlanmagan boʻlsa-da, kompaniya ilgʻor sunʼiy intellekt funksiyalarini taqdim etishda yangi tijorat yondashuvlarini sinab koʻrishga hozirlanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning taʼkidlashicha, foydalanuvchilar mavjud iCloud+ obunalari orqali Siri AI uchun koʻproq hisoblash quvvatini sotib olish imkoniyatiga ega boʻlishi mumkin. Bu esa kundalik vazifalar uchun asosiy funksiyalarni bepul saqlagan holda, talab yuqori boʻlgan foydalanuvchilarga kengaytirilgan imkoniyatlarni taqdim etadi.

Sunʼiy intellekt bozoridagi umumiy amaliyot

Hozirgi kunda OpenAI va Anthropic kabi aksariyat sunʼiy intellekt provayderlari ham shunga oʻxshash biznes modelidan foydalanmoqda. Yaʼni, isteʼmolchilarga cheklangan bepul versiya taqdim etilib, faolroq foydalanish uchun qoʻshimcha imkoniyatlarni oʻz ichiga olgan pullik obuna turlari taklif qilinadi.

Yangi va takomillashtirilgan Siri AI hozirda iOS 27 sinov versiyasida mavjud boʻlib, uni joriy yilning kuz oylarida keng miqyosda ommaga chiqarish rejalashtirilgan. Biroq ushbu loyihani amalga oshirish jarayoni kompaniya uchun oson kechmayapti.

Kompaniya duch kelayotgan qiyinchiliklar

Soʻnggi yillarda Apple ilgʻor sunʼiy intellekt yordamchisini yaratish borasida boshqa raqobatchilardan biroz ortda qoldi. Hatto Siri imkoniyatlarini kuchaytirish maqsadida Google kompaniyasining maxsus Gemini modelidan foydalanish uchun litsenziya olishga ham toʻgʻri keldi.

Shuningdek, Siri AI yangilanishining kechikishi sababli kompaniya iPhone 16 qurilmalarining sunʼiy intellekt imkoniyatlari reklama qilinishi yuzasidan qoʻzgʻatilgan jamoaviy sud ishini hal qilish uchun 250 million dollar toʻlashga majbur boʻldi.

Bozordagi umumiy vaziyat ham barcha texnologiya ishlab chiqaruvchilardan ehtiyotkorlikni talab qilmoqda. Sanoat miqyosida yuzaga kelgan RAM tanqisligi sababli qurilmalar ishlab chiqarish tannarxi qimmatlashdi, bu esa oʻz navbatida narxlarning oshishiga olib kelmoqda.

AppleSiri AITexnologiyalarSuniy intellektiCloud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Il-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaIl-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaBugun, 22:00Snapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiSnapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiBugun, 21:58Yaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladiYaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladiBugun, 21:26Olimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdiOlimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdiBugun, 20:58AQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqdaAQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqdaBugun, 20:51Samsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdiSamsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdiBugun, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi