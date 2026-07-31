Apple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkin
Apple kompaniyasi rahbariyati kelgusida yangilangan Siri AI imkoniyatlaridan foydalanish uchun qo'shimcha to'lov tizimini joriy etish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Foydalanuvchilar mavjud iCloud+ obunalari orqali Siri AI uchun ko'proq hisoblash quvvatini sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin.
Apple kompaniyasi rahbariyati kelgusida yangilangan Siri AI imkoniyatlaridan foydalanish uchun qoʻshimcha toʻlov tizimini joriy etish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur reja hali toʻliq tasdiqlanmagan boʻlsa-da, kompaniya ilgʻor sunʼiy intellekt funksiyalarini taqdim etishda yangi tijorat yondashuvlarini sinab koʻrishga hozirlanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyaning taʼkidlashicha, foydalanuvchilar mavjud iCloud+ obunalari orqali Siri AI uchun koʻproq hisoblash quvvatini sotib olish imkoniyatiga ega boʻlishi mumkin. Bu esa kundalik vazifalar uchun asosiy funksiyalarni bepul saqlagan holda, talab yuqori boʻlgan foydalanuvchilarga kengaytirilgan imkoniyatlarni taqdim etadi.
Sunʼiy intellekt bozoridagi umumiy amaliyotHozirgi kunda OpenAI va Anthropic kabi aksariyat sunʼiy intellekt provayderlari ham shunga oʻxshash biznes modelidan foydalanmoqda. Yaʼni, isteʼmolchilarga cheklangan bepul versiya taqdim etilib, faolroq foydalanish uchun qoʻshimcha imkoniyatlarni oʻz ichiga olgan pullik obuna turlari taklif qilinadi.
Yangi va takomillashtirilgan Siri AI hozirda iOS 27 sinov versiyasida mavjud boʻlib, uni joriy yilning kuz oylarida keng miqyosda ommaga chiqarish rejalashtirilgan. Biroq ushbu loyihani amalga oshirish jarayoni kompaniya uchun oson kechmayapti.
Kompaniya duch kelayotgan qiyinchiliklarSoʻnggi yillarda Apple ilgʻor sunʼiy intellekt yordamchisini yaratish borasida boshqa raqobatchilardan biroz ortda qoldi. Hatto Siri imkoniyatlarini kuchaytirish maqsadida Google kompaniyasining maxsus Gemini modelidan foydalanish uchun litsenziya olishga ham toʻgʻri keldi.
Shuningdek, Siri AI yangilanishining kechikishi sababli kompaniya iPhone 16 qurilmalarining sunʼiy intellekt imkoniyatlari reklama qilinishi yuzasidan qoʻzgʻatilgan jamoaviy sud ishini hal qilish uchun 250 million dollar toʻlashga majbur boʻldi.
Bozordagi umumiy vaziyat ham barcha texnologiya ishlab chiqaruvchilardan ehtiyotkorlikni talab qilmoqda. Sanoat miqyosida yuzaga kelgan RAM tanqisligi sababli qurilmalar ishlab chiqarish tannarxi qimmatlashdi, bu esa oʻz navbatida narxlarning oshishiga olib kelmoqda.
…