NASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchi

·28·Texno
NASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchi
Qisqacha

NASA va Roskosmos Xalqaro kosmik stansiyaga qo'shma parvozlar bo'yicha kelishuvni yana 1-1,5 yilga uzaytirish ustida ishlamoqda. NASA hozircha kelishuvni XKS faoliyati yakunlanishi kutilayotgan 2030-yilgacha uzaytirish bo'yicha uzoq muddatli reja yo'qligini bildirdi. Boeing kompaniyasining Starliner kemasi sertifikatsiyadan to'liq o'tmagani va 2024-yil iyunidagi sinov parvozida texnik muammolar yuzaga kelgani sababli dasturga hozircha kiritilmaydi.

AQShning Aerokosmonavtika milliy agentligi (NASA) Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi bilan Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) amalga oshiriladigan qoʻshma parvozlar kelishuvini uzaytirishni rejalashtirmoqda. Ushbu muhim hamkorlik muddati yana bir-yarim yilga choʻzilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu haqda NASAning pastki yeroldi orbitasi dasturlari rahbari Dana Vaygel Xyuston shahrida boʻlib oʻtgan matbuot anjumanida maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, tomonlar hozirda mavjud shartnoma muddatini 1-1,5 yilga uzaytirish ustida ish olib bormoqda.

Kelishuv istiqbollari va cheklovlar

Jurnalistlarning kelishuv XKS faoliyati oʻz nihoyasiga yetadigan 2030-yilgacha amal qiladimi yoki yoʻqmi degan savoliga Vaygel hozircha bunday uzoq muddatli kelishuvlar mavjud emasligini taʼkidladi. Agentlik vakili ikki davlat oʻrtasidagi oʻzaro parvozlar dasturi hozircha bosqichma-bosqich muhokama qilinishini bildirdi.

Shuningdek, matbuot anjumanida Boeing kompaniyasining Starliner boshqariladigan kosmik kamerasini ushbu oʻzaro parvozlar dasturiga kiritish masalasiga ham toʻxtalib oʻtildi. Vaygelning maʼlum qilishicha, bu masala hozircha kun tartibida yoʻq, chunki kema hali tegishli sertifikatsiyadan toʻliq oʻtmagan.

Texnik muammolar va xavfsizlik choralari

AQSh vakilining soʻzlariga koʻra, Boeing Starliner kemasining kelajakdagi ishtiroki masalasini NASA keyinchalik Roskosmos bilan qoʻshimcha ravishda muhokama qiladi. Bunga 2024-yil iyun oyida boʻlib oʻtgan sinov parvozi davomida yuzaga kelgan texnik qiyinchiliklar sabab boʻlgan.

Eslatib oʻtamiz, oʻsha sinov parvozi vaqtida Boeing Starliner kemasida jiddiy muammolar kuzatilgan edi. Oqibatda kema Yerga astronavtlarsiz qaytarilgan, NASA astronavtlari Barri Uilmor va Sunita Uilyams esa XKSda rejalashtirilgan muddatdan ancha uzoqroq qolib ketishga majbur boʻlishgan edi. Shundan soʻng ular Yerga SpaceX kompaniyasining Crew Dragon kosmik kemasida qaytib kelishgandi.

NASARoskosmosXKSStarlinerKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaHindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaBugun, 18:59Falcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqdaFalcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqdaBugun, 18:59Spotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdiSpotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdiBugun, 18:59DeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdiDeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdiBugun, 18:25Runware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdiRunware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdiBugun, 18:23Base Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBase Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi