NASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchi
NASA va Roskosmos Xalqaro kosmik stansiyaga qo'shma parvozlar bo'yicha kelishuvni yana 1-1,5 yilga uzaytirish ustida ishlamoqda. NASA hozircha kelishuvni XKS faoliyati yakunlanishi kutilayotgan 2030-yilgacha uzaytirish bo'yicha uzoq muddatli reja yo'qligini bildirdi. Boeing kompaniyasining Starliner kemasi sertifikatsiyadan to'liq o'tmagani va 2024-yil iyunidagi sinov parvozida texnik muammolar yuzaga kelgani sababli dasturga hozircha kiritilmaydi.
AQShning Aerokosmonavtika milliy agentligi (NASA) Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi bilan Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) amalga oshiriladigan qoʻshma parvozlar kelishuvini uzaytirishni rejalashtirmoqda. Ushbu muhim hamkorlik muddati yana bir-yarim yilga choʻzilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu haqda NASAning pastki yeroldi orbitasi dasturlari rahbari Dana Vaygel Xyuston shahrida boʻlib oʻtgan matbuot anjumanida maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, tomonlar hozirda mavjud shartnoma muddatini 1-1,5 yilga uzaytirish ustida ish olib bormoqda.
Kelishuv istiqbollari va cheklovlarJurnalistlarning kelishuv XKS faoliyati oʻz nihoyasiga yetadigan 2030-yilgacha amal qiladimi yoki yoʻqmi degan savoliga Vaygel hozircha bunday uzoq muddatli kelishuvlar mavjud emasligini taʼkidladi. Agentlik vakili ikki davlat oʻrtasidagi oʻzaro parvozlar dasturi hozircha bosqichma-bosqich muhokama qilinishini bildirdi.
Shuningdek, matbuot anjumanida Boeing kompaniyasining Starliner boshqariladigan kosmik kamerasini ushbu oʻzaro parvozlar dasturiga kiritish masalasiga ham toʻxtalib oʻtildi. Vaygelning maʼlum qilishicha, bu masala hozircha kun tartibida yoʻq, chunki kema hali tegishli sertifikatsiyadan toʻliq oʻtmagan.
Texnik muammolar va xavfsizlik choralariAQSh vakilining soʻzlariga koʻra, Boeing Starliner kemasining kelajakdagi ishtiroki masalasini NASA keyinchalik Roskosmos bilan qoʻshimcha ravishda muhokama qiladi. Bunga 2024-yil iyun oyida boʻlib oʻtgan sinov parvozi davomida yuzaga kelgan texnik qiyinchiliklar sabab boʻlgan.
Eslatib oʻtamiz, oʻsha sinov parvozi vaqtida Boeing Starliner kemasida jiddiy muammolar kuzatilgan edi. Oqibatda kema Yerga astronavtlarsiz qaytarilgan, NASA astronavtlari Barri Uilmor va Sunita Uilyams esa XKSda rejalashtirilgan muddatdan ancha uzoqroq qolib ketishga majbur boʻlishgan edi. Shundan soʻng ular Yerga SpaceX kompaniyasining Crew Dragon kosmik kemasida qaytib kelishgandi.
…