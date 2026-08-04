Qirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandi
Qirg‘izistonda vafot etgan insonlarning jasadlarini krematsiya qilish, ya’ni kuydirish taqiqlandi. Bu haqda mamlakat Prezidenti Sadir Japarov imzolagan “Dafn etish va dafn ishlari to‘g‘risida”gi qonunga kiritilgan o‘zgartirishlarda belgilangan. Bu haqda Nur.kz xabar berdi.
Mazkur hujjat Jogorku Kenesh tomonidan 2026 yil 25 iyunda qabul qilingan. Yangi tartibga ko‘ra, marhumlarni dafn etish usuli sifatida krematsiyaga oid normalar qonundan chiqarib tashlangan. Shuningdek, kul solingan idishlarni ko‘mish bilan bog‘liq qoidalar ham bekor qilingan.
Qonunda “krematsiya” tushunchasi endilikda inson jasadini kuydirish emas, balki tibbiy faoliyat natijasida hosil bo‘ladigan biologik chiqindilarni maxsus inshootlarda termik yo‘l bilan yo‘q qilish jarayoni sifatida belgilangan.
Shu sababli krematoriylardan vafot etgan odamlarning jasadlarini, shuningdek, abort qilingan yoki o‘lik tug‘ilgan homilalarni kuydirish maqsadida foydalanish taqiqlanadi. Bunday inshootlar faqat tibbiy faoliyatdan hosil bo‘lgan biologik obyektlarni sanitariya talablari asosida yo‘q qilish uchun ishlatiladi.
Hujjatda shaxsi aniqlanmagan yoki talab qilib olinmagan marhumlarni dafn etish tartibi ham belgilangan. Ular tegishli ichki ishlar organlari roziligi bilan qabristonlarning maxsus ajratilgan hududlariga ixtisoslashtirilgan xizmatlar tomonidan ko‘miladi.
Qonun rasmiy e’lon qilinganidan 10 kun o‘tib kuchga kiradi. Hukumatga esa amaldagi me’yoriy hujjatlarni yangi qonun talablariga moslashtirish vazifasi yuklatilgan.
…