Qirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandi

·0·Dunyo
Qirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandi

Qirg‘izistonda vafot etgan insonlarning jasadlarini krematsiya qilish, ya’ni kuydirish taqiqlandi. Bu haqda mamlakat Prezidenti Sadir Japarov imzolagan “Dafn etish va dafn ishlari to‘g‘risida”gi qonunga kiritilgan o‘zgartirishlarda belgilangan. Bu haqda Nur.kz xabar berdi.

Mazkur hujjat Jogorku Kenesh tomonidan 2026 yil 25 iyunda qabul qilingan. Yangi tartibga ko‘ra, marhumlarni dafn etish usuli sifatida krematsiyaga oid normalar qonundan chiqarib tashlangan. Shuningdek, kul solingan idishlarni ko‘mish bilan bog‘liq qoidalar ham bekor qilingan.

Qonunda “krematsiya” tushunchasi endilikda inson jasadini kuydirish emas, balki tibbiy faoliyat natijasida hosil bo‘ladigan biologik chiqindilarni maxsus inshootlarda termik yo‘l bilan yo‘q qilish jarayoni sifatida belgilangan.

Shu sababli krematoriylardan vafot etgan odamlarning jasadlarini, shuningdek, abort qilingan yoki o‘lik tug‘ilgan homilalarni kuydirish maqsadida foydalanish taqiqlanadi. Bunday inshootlar faqat tibbiy faoliyatdan hosil bo‘lgan biologik obyektlarni sanitariya talablari asosida yo‘q qilish uchun ishlatiladi.

Hujjatda shaxsi aniqlanmagan yoki talab qilib olinmagan marhumlarni dafn etish tartibi ham belgilangan. Ular tegishli ichki ishlar organlari roziligi bilan qabristonlarning maxsus ajratilgan hududlariga ixtisoslashtirilgan xizmatlar tomonidan ko‘miladi.

Qonun rasmiy e’lon qilinganidan 10 kun o‘tib kuchga kiradi. Hukumatga esa amaldagi me’yoriy hujjatlarni yangi qonun talablariga moslashtirish vazifasi yuklatilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Guseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildiGuseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildiBugun, 17:47Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pBugun, 17:46Qozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildiQozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildiBugun, 17:30Ulkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldiUlkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldiBugun, 16:31Chorva talashi qonli to‘qnashuvga aylandi: traktor odamlar ustiga haydaldiChorva talashi qonli to‘qnashuvga aylandi: traktor odamlar ustiga haydaldiBugun, 16:28NASA Mars suratida sirli «yurayotgan odam»ni tasvirga oldimi?NASA Mars suratida sirli «yurayotgan odam»ni tasvirga oldimi?Bugun, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi