Base Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildi
AQShning Base Power startapi uy akkumulyatorlari tarmog'ini rivojlantirish uchun yana 1 milliard dollar investitsiya jalb qildi va Series D raundidan so'ng kompaniya 13 milliard dollarga baholandi. Kompaniya iste'molchilarning uylariga 500 MW·soatdan ortiq energiya saqlash quvvatlarini o'rnatgan, hozir kuniga taxminan 100 ta batareya o'rnatmoqda va bu sur'atni yil oxirigacha ikki baravar oshirishni rejalashtirmoqda.
AQShning Base Power startapi elektr tarmoqlaridagi yuklamani kamaytirishga moʻljallangan uy akkumulyator tizimlari tarmogʻini rivojlantirish uchun yana 1 milliard dollar miqdorida investitsiya jalb qildi. Series D investitsiya raundidan soʻng kompaniyaning umumiy qiymati 13 milliard dollarga baholandi. ixbt.com xabar berishicha, bu mablagʻ soʻnggi yillarda energiya taʼminoti barqarorligini taʼminlash va tarmoqlarni muvozanatlash yoʻlidagi muhim qadam boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Soʻnggi bir necha yil ichida Base Power isteʼmolchilarning oʻzida toʻgʻridan-toʻgʻri oʻrnatiladigan 500 MW·soatdan ortiq energiya saqlash quvvatlarini oʻrnatishga muvaffaq boʻldi. Anʼanaviy yirik infratuzilma obyektlarini qurish oʻrniga taqsimlangan tarmoq usulini tanlagan kompaniya hozirda kuniga taxminan 100 ta batareya oʻrnatmoqda. Mutaxassislarning rejalariga koʻra, jil yil oxiriga qadar bu surʼatni ikki baravar oshirish, yaʼni har kuni qoʻshimcha 8 MW·soatlik yangi quvvatlarni ishga tushirish koʻzda tutilgan.
Yangi texnologiyalar va ishlab chiqarishUshbu yangi moliyalashtirish raundi avvalgi 1 milliard dollarlik sarmoya jalb qilinganidan beri bir yil ham oʻtmay amalga oshirildi. Moliya bozoridagi bunday faollik fonida Base Power Texas shtatining Ostin shahridagi oʻziga qarashli zavodda ishlab chiqariladigan Base Core nomli yangi uy akkumulyatorini ham jamoatchilikka taqdim etdi. Mazkur qurilma 39,2 kilsavatt-soat elektr energiyasini saqlash imkoniyatiga ega boʻlib, bozordagi aksariyat raqobatchilarining analog yechimlaridan sezilarli darajada ustun turadi.
Hozirgi kunda ushbu tizimlar Texas va Illinoys shtatlarida muvaffaqiyatli ishlamoqda. Mazkur hududlarda iqtisodiyotning umumiy elektrlashtirilishi hamda sunʼiy intellekt texnologiyalari uchun yirik maʼlumotlar markazlarining (data-sentrlar) qurilishi sababli elektr energiyasiga boʻlgan talab keskin ortib bormoqda. Uy akkumulyatorlarini oʻrnatuvchi boshqa kompaniyalardan farqli oʻlaroq, Base Power mijozlarga qulay obuna modelini taklif etmoqda.
Obuna modeli va energiya xavfsizligiKoʻpchilik oʻrnatuvchi kompaniyalar bir necha ming dollar miqdorida dastlabki toʻlovni talab qilishsa-da, Base Power butunlay boshqacha yondashuvni qoʻllaydi. Masalan, Hyuston hududida bitta batareyani oʻrnatish narxi 695 dollarni tashkil etib, shundan soʻng foydalanuvchi har oy 19 dollar va isteʼmol qilingan har bir kW·soat uchun 13,1 sent toʻlab boradi. Kompaniyaning oʻzi batareyalarga egalik qilish huquqini saqlab qoladi.
Yuqori talab davrida kompaniya toʻplangan energiyani umumiy tarmoqqa qayta sotish imkoniyatiga ega boʻladi. Tartibga solinadigan energiya bozorlarida Base Power kommunal xizmat koʻrsatuvchi korxonalar bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Natijada mijozlar lokal tarmoqlardagi yuklamani kamaytirishga koʻmaklashish bilan birga, elektr uzilishlari vaqtida 40 kW·soatga yaqin zaxira quvvat evaziga oʻz uyini bir sutka va undan ortiq vaqt davomida uzluksiz elektr energiyasi bilan taʼminlash imkoniyatiga ega boʻladilar.
…