Base Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildi

·20·Texno
Base Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildi
Qisqacha

AQShning Base Power startapi uy akkumulyatorlari tarmog'ini rivojlantirish uchun yana 1 milliard dollar investitsiya jalb qildi va Series D raundidan so'ng kompaniya 13 milliard dollarga baholandi. Kompaniya iste'molchilarning uylariga 500 MW·soatdan ortiq energiya saqlash quvvatlarini o'rnatgan, hozir kuniga taxminan 100 ta batareya o'rnatmoqda va bu sur'atni yil oxirigacha ikki baravar oshirishni rejalashtirmoqda.

AQShning Base Power startapi elektr tarmoqlaridagi yuklamani kamaytirishga moʻljallangan uy akkumulyator tizimlari tarmogʻini rivojlantirish uchun yana 1 milliard dollar miqdorida investitsiya jalb qildi. Series D investitsiya raundidan soʻng kompaniyaning umumiy qiymati 13 milliard dollarga baholandi. ixbt.com xabar berishicha, bu mablagʻ soʻnggi yillarda energiya taʼminoti barqarorligini taʼminlash va tarmoqlarni muvozanatlash yoʻlidagi muhim qadam boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Soʻnggi bir necha yil ichida Base Power isteʼmolchilarning oʻzida toʻgʻridan-toʻgʻri oʻrnatiladigan 500 MW·soatdan ortiq energiya saqlash quvvatlarini oʻrnatishga muvaffaq boʻldi. Anʼanaviy yirik infratuzilma obyektlarini qurish oʻrniga taqsimlangan tarmoq usulini tanlagan kompaniya hozirda kuniga taxminan 100 ta batareya oʻrnatmoqda. Mutaxassislarning rejalariga koʻra, jil yil oxiriga qadar bu surʼatni ikki baravar oshirish, yaʼni har kuni qoʻshimcha 8 MW·soatlik yangi quvvatlarni ishga tushirish koʻzda tutilgan.

Yangi texnologiyalar va ishlab chiqarish

Ushbu yangi moliyalashtirish raundi avvalgi 1 milliard dollarlik sarmoya jalb qilinganidan beri bir yil ham oʻtmay amalga oshirildi. Moliya bozoridagi bunday faollik fonida Base Power Texas shtatining Ostin shahridagi oʻziga qarashli zavodda ishlab chiqariladigan Base Core nomli yangi uy akkumulyatorini ham jamoatchilikka taqdim etdi. Mazkur qurilma 39,2 kilsavatt-soat elektr energiyasini saqlash imkoniyatiga ega boʻlib, bozordagi aksariyat raqobatchilarining analog yechimlaridan sezilarli darajada ustun turadi.

Hozirgi kunda ushbu tizimlar Texas va Illinoys shtatlarida muvaffaqiyatli ishlamoqda. Mazkur hududlarda iqtisodiyotning umumiy elektrlashtirilishi hamda sunʼiy intellekt texnologiyalari uchun yirik maʼlumotlar markazlarining (data-sentrlar) qurilishi sababli elektr energiyasiga boʻlgan talab keskin ortib bormoqda. Uy akkumulyatorlarini oʻrnatuvchi boshqa kompaniyalardan farqli oʻlaroq, Base Power mijozlarga qulay obuna modelini taklif etmoqda.

Obuna modeli va energiya xavfsizligi

Koʻpchilik oʻrnatuvchi kompaniyalar bir necha ming dollar miqdorida dastlabki toʻlovni talab qilishsa-da, Base Power butunlay boshqacha yondashuvni qoʻllaydi. Masalan, Hyuston hududida bitta batareyani oʻrnatish narxi 695 dollarni tashkil etib, shundan soʻng foydalanuvchi har oy 19 dollar va isteʼmol qilingan har bir kW·soat uchun 13,1 sent toʻlab boradi. Kompaniyaning oʻzi batareyalarga egalik qilish huquqini saqlab qoladi.

Yuqori talab davrida kompaniya toʻplangan energiyani umumiy tarmoqqa qayta sotish imkoniyatiga ega boʻladi. Tartibga solinadigan energiya bozorlarida Base Power kommunal xizmat koʻrsatuvchi korxonalar bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Natijada mijozlar lokal tarmoqlardagi yuklamani kamaytirishga koʻmaklashish bilan birga, elektr uzilishlari vaqtida 40 kW·soatga yaqin zaxira quvvat evaziga oʻz uyini bir sutka va undan ortiq vaqt davomida uzluksiz elektr energiyasi bilan taʼminlash imkoniyatiga ega boʻladilar.

Base PowerInvestitsiyaAkkumulyatorTexnologiyaEnergiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiNASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiBugun, 17:57EON kosmik lazerlar yordamida global maʼlumotlar tezligini oshirmoqchiEON kosmik lazerlar yordamida global maʼlumotlar tezligini oshirmoqchiBugun, 17:21Razer magnit переключательli ilk oʻyin клавиатураларини таqdim etdiRazer magnit переключательli ilk oʻyin клавиатураларини таqdim etdiBugun, 16:55Bending Spoons Airtable'ni 1.28 milliard dollarga sotib olmoqdaBending Spoons Airtable'ni 1.28 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 16:52NASA Crew-13 missiyasi vaqtida uchishini va muammolar yoʻqligini tasdiqladiNASA Crew-13 missiyasi vaqtida uchishini va muammolar yoʻqligini tasdiqladiBugun, 16:21Starlink bosimi: sunʼiy yoʻldosh operatori Hughes bankrot boʻldiStarlink bosimi: sunʼiy yoʻldosh operatori Hughes bankrot boʻldiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi