Tottenxem yangi sardorini tanlashi kerak: Kristian Romero ketishi mumkin

·0·Sport
Tottenxem yangi sardorini tanlashi kerak: Kristian Romero ketishi mumkin

Londonning Tottenxem klubi himoya chizigʻi yetakchisi va sardori Kristian Romero jamoani tark etish arafasida turgani sababli boʻsh qolishi kutilayotgan sardorlik bogʻichi uchun munosib nomzodni qidirmoqda. Klub safida besh mavsum davomida 156 ta uchrashuv oʻtkazgan argentinalik futbolchining xizmatiga Italiyaning Inter hamda Atletiko Madrid klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Tottenxem rahbariyati 28 yoshli markaziy himoyachi uchun tushadigan takliflarni koʻrib chiqishga tayyor ekani Angliya matbuotida qizgʻin muhokama qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, 2025-2026 yilgi mavsum oldidan jamoa sardori etib tayinlangan Kristian Romero uchun bu davr unchalik omadli kelmadi. Tottenxem Angliya Premer-ligasida ketma-ket ikkinchi bor 17-oʻrinni egalladi, futbolchining oʻzi esa mavsum yakunida Vataniga ketib qolgani uchun tanqidlarga uchradi. Agar tajribali futbolchi joriy transfer oynasida boshqa jamoaga oʻtsa, sardorlik bogʻichi kimga nasib etishi barchani qiziqtirmoqda.

Londondagilarning sobiq himoyachisi Toby Alderweireld GOAL nashriga bergan intervyusida boʻlajak sardor qanday fazilatlarga ega boʻlishi kerakligi haqida fikr bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy nomzodlardan biri boʻlib turgan Micky van de Ven yaxshi yigit taassurotini qoldiradi, biroq jamoa sardori birinchi navbatda Tottenxemda qolishni istaydigan futbolchi boʻlishi shart.

Sardorga qoʻyiladigan asosiy talablar

Toby Alderweireldning taʼkidlashicha, yangi sardor kelgusi bir necha yil davomida klubda qolishini aniq koʻrsatib berishi va muxlislar ishonchini oqlashi kerak. Tottenxemga sardorlik bogʻichini taqib yurganu, lekin xayolida boshqa jamoaga oʻtish rejasi boʻlgan futbolchilar mutlaqo kerak emas. Klub barqarorligi uchun aynan sodiqlik va ishonchlilik birinchi oʻringa chiqishi lozim.

Shuningdek, sobiq futbolchi maydonda qoʻlini siltab, baland ovozda baqirib, faqat koʻrgazma uchun sardorlik qiladiganlarni keskin tanqid qildi. U bunday holatni «alibi sardorlar» deb atadi. Alderweireldning fikricha, haqiqiy sardor oʻyin davomida har doim 7 yoki 8 ballik barqaror harakat qilishi va sheriklariga oʻz oʻyini bilan oʻrnak boʻlishi shart.

Agar Micky van de Ven asosiy daʼvogar boʻlmasa, uzoq muddatli jarohatlardan keyin safga qaytayotgan James Maddison va Dejan Kulusevski kabi futbolchilar ham bu rol uchun munosib nomzodlar qatorida tilga olinmoqda. Jamoa bosh murabbiyi va rahbariyati transfer oynasi yopilgunga qadar kelgusi mavsum uchun asosiy maydon yetakchisini aniqlashi talab etiladi.

TottenxemKristian RomeroToby AlderweireldAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiMark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiBugun, 17:37Manchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqdaManchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqdaBugun, 17:34Gabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiGabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiBugun, 17:11Nyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiNyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiBugun, 16:51Hull City Manor Solomon uchun kurashga qoʻshildiHull City Manor Solomon uchun kurashga qoʻshildiBugun, 16:34Xansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiXansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiBugun, 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda