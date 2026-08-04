Tottenxem yangi sardorini tanlashi kerak: Kristian Romero ketishi mumkin
Londonning Tottenxem klubi himoya chizigʻi yetakchisi va sardori Kristian Romero jamoani tark etish arafasida turgani sababli boʻsh qolishi kutilayotgan sardorlik bogʻichi uchun munosib nomzodni qidirmoqda. Klub safida besh mavsum davomida 156 ta uchrashuv oʻtkazgan argentinalik futbolchining xizmatiga Italiyaning Inter hamda Atletiko Madrid klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Tottenxem rahbariyati 28 yoshli markaziy himoyachi uchun tushadigan takliflarni koʻrib chiqishga tayyor ekani Angliya matbuotida qizgʻin muhokama qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, 2025-2026 yilgi mavsum oldidan jamoa sardori etib tayinlangan Kristian Romero uchun bu davr unchalik omadli kelmadi. Tottenxem Angliya Premer-ligasida ketma-ket ikkinchi bor 17-oʻrinni egalladi, futbolchining oʻzi esa mavsum yakunida Vataniga ketib qolgani uchun tanqidlarga uchradi. Agar tajribali futbolchi joriy transfer oynasida boshqa jamoaga oʻtsa, sardorlik bogʻichi kimga nasib etishi barchani qiziqtirmoqda.
Londondagilarning sobiq himoyachisi Toby Alderweireld GOAL nashriga bergan intervyusida boʻlajak sardor qanday fazilatlarga ega boʻlishi kerakligi haqida fikr bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy nomzodlardan biri boʻlib turgan Micky van de Ven yaxshi yigit taassurotini qoldiradi, biroq jamoa sardori birinchi navbatda Tottenxemda qolishni istaydigan futbolchi boʻlishi shart.
Sardorga qoʻyiladigan asosiy talablarToby Alderweireldning taʼkidlashicha, yangi sardor kelgusi bir necha yil davomida klubda qolishini aniq koʻrsatib berishi va muxlislar ishonchini oqlashi kerak. Tottenxemga sardorlik bogʻichini taqib yurganu, lekin xayolida boshqa jamoaga oʻtish rejasi boʻlgan futbolchilar mutlaqo kerak emas. Klub barqarorligi uchun aynan sodiqlik va ishonchlilik birinchi oʻringa chiqishi lozim.
Shuningdek, sobiq futbolchi maydonda qoʻlini siltab, baland ovozda baqirib, faqat koʻrgazma uchun sardorlik qiladiganlarni keskin tanqid qildi. U bunday holatni «alibi sardorlar» deb atadi. Alderweireldning fikricha, haqiqiy sardor oʻyin davomida har doim 7 yoki 8 ballik barqaror harakat qilishi va sheriklariga oʻz oʻyini bilan oʻrnak boʻlishi shart.
Agar Micky van de Ven asosiy daʼvogar boʻlmasa, uzoq muddatli jarohatlardan keyin safga qaytayotgan James Maddison va Dejan Kulusevski kabi futbolchilar ham bu rol uchun munosib nomzodlar qatorida tilga olinmoqda. Jamoa bosh murabbiyi va rahbariyati transfer oynasi yopilgunga qadar kelgusi mavsum uchun asosiy maydon yetakchisini aniqlashi talab etiladi.
…