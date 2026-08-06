Astronomlar oʻrta massa qora tuynugining ilk jetini aniqlashdi

·50·Texno
Astronomlar oʻrta massa qora tuynugining ilk jetini aniqlashdi
Qisqacha

Xitoylik astronomlar va xalqaro hamkorlari ilk bor o'rta massali qora tuynuk hosil qilgan jet bilan bog'liq noyob hodisani aniqladi. AT2019ijn optik chaqnashi 2019-yil 31-may kuni ZTF tizimi yordamida qayd etilgan, uning mutlaq kattaligi −21,05 ga yetgan va ko'k rangi 47 kundan ortiq saqlangan. Radiokuzatishlarda manba kashfiyotdan 412 kun o'tgach aniqlanib, radioto'lqinlar oqimining cho'qqisi 641-kunda 2 × 10³¹ erg/s/Gs qiymatida kuzatilgan.

Xitoylik astronomlar va ularning xalqaro hamkorlari koinotni tadqiq qilish tarixida ilk bor oʻrta massali qora tuynuk tomonidan hosil qilingan jet (relyativistik zarrachalar oqimi) bilan bogʻliq noyob hodisani qayd etishdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, AT2019ijn deb nomlangan optik tranzient karakterdagi chaqnash ilk bor 2019-yil 31-may kuni ZTF tizimi yordamida aniqlangan. Mazkur kashfiyot oʻta yirik qora tuynuklardan tashqari, boshqa turdagi koinot obyektlarida ham shunga oʻxshash kuchli jarayonlar sodir boʻlishini isbotlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlabki kuzatishlarga koʻra, chaqnash oʻta yuqori optik choʻqqiga chiqqan boʻlib, uning mutlaq kattaligi −21,05 ni tashkil etgan. Biroq mutaxassislarni n narsa ajablantirdiki, odatdagi tez oʻchib boruvchi yorqin va koʻk tranzientlardan farqli oʻlaroq, bu manba qariyb 47 kundan ortiq vaqt davomida ham oʻzining koʻk rangini saqlab qoldi. Optik diapazonda yarim yemirilish davri 46,3 kunni tashkil etgan, chaqnashdan keyin 50 kun oʻtgach ham harorat 15 000 kelvindan yuqori boʻlgan.

Radiokuzatishlar va kutilmagan natijalar

Tadqiqot davomida radiokuzatishlar ilmiy manzarani tubdan oʻzgartirib yubordi. Maʼlum boʻlishicha, AT2019ijn hodisasi dastlab 1998-yildagi FIRST sharhida ham, optik chaqnashdan 613 kun oldingi VLASS radiokuzatishlarida ham koʻrinmagan. Biroq kashfiyotdan 412 kun oʻtgach, VLASS tizimi mazkur manbani qayd etgan va uning yorqinligi oʻsishda davom etgan.

Radiotoʻlqinlar oqimining mutlaq choʻqqisi naqd 641-kunga kelib kuzatilgan. Ushbu choʻqqidagi radiotok zichligi soniyasiga 2 × 10³¹ erg/s/Gs qiymatiga yetgan. Bu koʻrsatkich shunga oʻxshash muddatlardagi har qanday tezkor optik tranzient yoki oʻta yangi yulduz chaqnashidan taxminan 2 barobar yorqinroq ekanini koʻrsatdi.

Model tahlili va kelajakdagi kuzatishlar

VLA, ASKAP hamda uGMRT teleskoplari maʼlumotlarini jamlagan holda oʻtkazilgan tahlillar radiochastotali nurlanish jetning yulduzlararo muhit bilan toʻqnashuvi natijasida vujudga kelgan zarba toʻlqinida sinxrotron mexanizmi orqali shakllanganini koʻrsatdi. Olingan modellarga koʻra, jet Yerga nisbatan boshqa tomonga yoʻnalgan boʻlib, uning dastlabki nurlanishi relyativistik biming effekti tufayli sezilmay qolgan.

Olimlarning fikricha, kuzatilgan radiochoʻqqi jet oʻz harakatini sekinlashtirib, nurlanishi nishon nuqtasi konusiga kengaygan paytga toʻgʻri keladi. Ushbu noyob hodisaning oʻrganilishi kelgusida optik chaqnashdan soʻng radiokuzatishlarni maʼlum bir kechikish bilan davom ettirish orqali shunga oʻxshash yashirin qora tuynuklarni qidirishda muhim uslubiy asos boʻlib xizmat qiladi.

Qora tuynukAstronomiyaIlmiy kashfiyotRadiovspshikaKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi