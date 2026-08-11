Amazon maʼlumotlar markazi AQShdagi eng yirik iqlim ifloslantiruvchisiga aylanishi mumkin
Amazon Texas shtatining Pekos okrugida qurilishi rejalashtirilgan ma'lumotlar markazi uchun yiliga 33 million tonnagacha CO2 chiqarishga ruxsat olgan gaz elektr stansiyasiga investitsiya kiritmoqchi. Obyekt to'la quvvatda ishlasa, AQShdagi barcha elektr stansiyalari orasida eng yirik yagona iqlim ifloslantiruvchi manbaga aylanishi mumkin.
Amazon kompaniyaning Texas shtatidagi Pekos okrugida qurilishi rejalashtirilgan yirik maʼlumotlar markazi uchun maxsus gaz elektr stansiyasiga investitsiya kiritishni rejalashtirmoqda. The New York Times nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu stansiya yiliga 33 million tonnagacha karbonat angidrid (CO2) chiqarish ruxsatnomasini olgan. Agar obyekt belgilangan hajmda toʻla quvvat bilan ishlay boshlasa, u Qoʻshma Shtatlardagi barcha elektr stansiyalari orasida eng yirik yagona iqlim ifloslantiruvchi manbaiga aylanishi xavfini tugʻdiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, sunʼiy intellekt infratuzilmasi va maʼlumotlar markazlarini uzluksiz energiya bilan taʼminlash uchun moʻljallangan mazkur stansiya orqali korporatsiya oʻz ehtiyojlarini qondirishni maqsad qilgan. Amazon vakillarining taʼkidlashicha, ushbu mahalliy generatsiya obyekti hududdagi oddiy isteʼmolchilar va oilalar uchun elektr energiyasi narxining oshishiga yoʻl qoʻymaslik uchun xizmat qiladi. Kompaniya energiya taʼminotini mustaqil hal etish orqali Texas shtati aholisiga qoʻshimcha iqtisodiy yuk tushishining oldini olmoqchi.
Biroq mazkur loyiha texnologiya gigantining oʻz zimmasiga olgan ekologik majburiyatlari va sunʼiy intellekt texnologiyalarining mislsiz darajada oshib borayotgan energiya talabi oʻrtasidagi jiddiy ziddiyatlarni yanada kuchaytirdi. Soʻnggi yillarda AQShda maʼlumotlar markazlari va ular isteʼmol qilayotgan ulkan quvvatlar sababli yuzaga kelayotgan tarmoq muammolari hamda xarajatlar siyosiy doiralarda qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda. Natijada yirik IT-kompaniyalar duch kelayotgan ekologik bosim tobora ortib bormoqda.
Iqlim majburiyatlari va sunʼiy intellekt talablariAmazon rasmiy ravishda 2040-yilga borib oʻz faoliyatidan chiqadigan barcha uglerod chiqindilarini toʻrtasigacha nolga tushirish majburiyatini olgan edi. Shunga qaramay, kompaniyaning oʻtgan yilgi umumiy uglerod chiqindilari hajmi 16 foizga oshgani maʼlum boʻldi. Bu holat zamonaviy sunʼiy intellekt tizimlarini rivojlantirish va saqlash uchun talab etiladigan hisoblash quvvatlari ekologik maqsadlarga jiddiy putur yetkazayotganini koʻrsatadi.
Hozirgi kunda Amazon va boshqa yirik texnologik korporatsiyalar zarur elektr energiyasini kafolatlash maqsadida aynan gaz elektr stansiyalarini qurish va ularni qoʻllab-quvvatlash yoʻlidan bormoqda. Kompaniya vakillari energiya va iqlimiy vaziyat ilk majburiyatlar qabul qilingan davrdagidan keskin farq qilishini tan olishmoqda. Ularning soʻzlariga koʻra, dunyo hozir boshqacha qiyofaga kelgan boʻlsa-da, kompaniyaning asosiy iqlimiy maqsadlarga sodiqligi oʻzgarmagan holda qolmoqda.
Mazkur loyiha texnologiya gigantlari oʻzining hisoblash infratuzilmasini kengaytirish jarayonida qanday murakkab murosalarga borishga majbur boʻlayotganini yaqqol koʻrsatib turibdi. Maʼlumotlar markazlarini zarur energiya bilan taʼminlash uchun aynan joyida energiya generatsiya qilish talab etiladi, bu holatda esa AQShdagi boshqa istalgan stansiyadan yuqori koʻrsatkichga ega boʻlgan gaz stansiyasi qurilishi butun dunyo eʼtiborini tortmoqda.
…