Amazon maʼlumotlar markazi AQShdagi eng yirik iqlim ifloslantiruvchisiga aylanishi mumkin

·34·Texno
Amazon maʼlumotlar markazi AQShdagi eng yirik iqlim ifloslantiruvchisiga aylanishi mumkin
Qisqacha

Amazon Texas shtatining Pekos okrugida qurilishi rejalashtirilgan ma'lumotlar markazi uchun yiliga 33 million tonnagacha CO2 chiqarishga ruxsat olgan gaz elektr stansiyasiga investitsiya kiritmoqchi. Obyekt to'la quvvatda ishlasa, AQShdagi barcha elektr stansiyalari orasida eng yirik yagona iqlim ifloslantiruvchi manbaga aylanishi mumkin.

Amazon kompaniyaning Texas shtatidagi Pekos okrugida qurilishi rejalashtirilgan yirik maʼlumotlar markazi uchun maxsus gaz elektr stansiyasiga investitsiya kiritishni rejalashtirmoqda. The New York Times nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu stansiya yiliga 33 million tonnagacha karbonat angidrid (CO2) chiqarish ruxsatnomasini olgan. Agar obyekt belgilangan hajmda toʻla quvvat bilan ishlay boshlasa, u Qoʻshma Shtatlardagi barcha elektr stansiyalari orasida eng yirik yagona iqlim ifloslantiruvchi manbaiga aylanishi xavfini tugʻdiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, sunʼiy intellekt infratuzilmasi va maʼlumotlar markazlarini uzluksiz energiya bilan taʼminlash uchun moʻljallangan mazkur stansiya orqali korporatsiya oʻz ehtiyojlarini qondirishni maqsad qilgan. Amazon vakillarining taʼkidlashicha, ushbu mahalliy generatsiya obyekti hududdagi oddiy isteʼmolchilar va oilalar uchun elektr energiyasi narxining oshishiga yoʻl qoʻymaslik uchun xizmat qiladi. Kompaniya energiya taʼminotini mustaqil hal etish orqali Texas shtati aholisiga qoʻshimcha iqtisodiy yuk tushishining oldini olmoqchi.

Biroq mazkur loyiha texnologiya gigantining oʻz zimmasiga olgan ekologik majburiyatlari va sunʼiy intellekt texnologiyalarining mislsiz darajada oshib borayotgan energiya talabi oʻrtasidagi jiddiy ziddiyatlarni yanada kuchaytirdi. Soʻnggi yillarda AQShda maʼlumotlar markazlari va ular isteʼmol qilayotgan ulkan quvvatlar sababli yuzaga kelayotgan tarmoq muammolari hamda xarajatlar siyosiy doiralarda qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda. Natijada yirik IT-kompaniyalar duch kelayotgan ekologik bosim tobora ortib bormoqda.

Iqlim majburiyatlari va sunʼiy intellekt talablari

Amazon rasmiy ravishda 2040-yilga borib oʻz faoliyatidan chiqadigan barcha uglerod chiqindilarini toʻrtasigacha nolga tushirish majburiyatini olgan edi. Shunga qaramay, kompaniyaning oʻtgan yilgi umumiy uglerod chiqindilari hajmi 16 foizga oshgani maʼlum boʻldi. Bu holat zamonaviy sunʼiy intellekt tizimlarini rivojlantirish va saqlash uchun talab etiladigan hisoblash quvvatlari ekologik maqsadlarga jiddiy putur yetkazayotganini koʻrsatadi.

Hozirgi kunda Amazon va boshqa yirik texnologik korporatsiyalar zarur elektr energiyasini kafolatlash maqsadida aynan gaz elektr stansiyalarini qurish va ularni qoʻllab-quvvatlash yoʻlidan bormoqda. Kompaniya vakillari energiya va iqlimiy vaziyat ilk majburiyatlar qabul qilingan davrdagidan keskin farq qilishini tan olishmoqda. Ularning soʻzlariga koʻra, dunyo hozir boshqacha qiyofaga kelgan boʻlsa-da, kompaniyaning asosiy iqlimiy maqsadlarga sodiqligi oʻzgarmagan holda qolmoqda.

Mazkur loyiha texnologiya gigantlari oʻzining hisoblash infratuzilmasini kengaytirish jarayonida qanday murakkab murosalarga borishga majbur boʻlayotganini yaqqol koʻrsatib turibdi. Maʼlumotlar markazlarini zarur energiya bilan taʼminlash uchun aynan joyida energiya generatsiya qilish talab etiladi, bu holatda esa AQShdagi boshqa istalgan stansiyadan yuqori koʻrsatkichga ega boʻlgan gaz stansiyasi qurilishi butun dunyo eʼtiborini tortmoqda.

AmazonMaʼlumotlar markaziSunʼiy intellektIqlim oʻzgarishiAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi